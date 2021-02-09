即食歷史》曾為古希臘城邦的摩納哥，為何受著法國影響至今？

摩納哥名義上雖然是一個獨立國家，雖然由格里馬爾達家族統治，實際上已成為法國一個省份了？！

現代摩納哥的鳥瞰圖

即食歷史

摩納哥（Monaco）位於法國南部，是全球第二小的微型國家，由格里馬爾迪家族統治，是一個實行君主立憲制的親王國。

長久以來，摩納哥與它的北鄰有著緊密的關係，直到今天，摩納哥仍然是法國的保護國，其統治實際上由法國控制。雖然格里馬爾迪家族（House of Grimaldis）擔任摩納哥的君主，是國家元首，不過，實際掌控國家政治的，卻是由規定必須為法國公民擔任的首相。

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早在古代，希臘人便在摩納哥建立殖民地，而摩納哥的名字，相傳便是希臘人建立的殖民城市「摩諾伊科」（Monoikos）而來。傳說希臘神話中的大力士海格力斯（Hercules）曾經到訪這裡，當時的希臘人便在摩諾伊科的土地上修建了一所紀念他的神殿。因為這樣，摩納哥人對海格力斯有一份感情，當地最大的港口也被命名為海格力斯港（Port of Hercules）。

希臘神話中的大力士海格力斯（中）。圖為《海克力斯和翁法勒》（維基共享）

後來到了西元前一世紀時，羅馬人統治這裡，並將之納入加利斯—納旁尼西斯行省（Gallis Narbonensis），因為位處地中海沿岸，貿易發達，是當時高度羅馬化的地區。直到羅馬帝國在476年覆滅後，摩納哥經常被蠻族侵擾，人口大跌，漸漸荒廢。後來摩納哥成為新興的法蘭西王國（Kingdom of France）一部份。

西元1191年，神聖羅馬帝國皇帝亨利六世（Holy Roman Emperor Henvy VI）把摩納哥割讓給熱那亞共和國（Republic of Genoa）。到了1297年，來自熱那亞的格里馬爾迪家族來到了並佔領摩納哥，開始了他們直至今天長達七百多年的統治。格里馬爾迪家族隨即向外擴張，奪取了芒通（Menton）和羅屈埃布蘭（Roquebrune）。

雖然格里馬爾達家族實際上控制了摩納哥，但名義上仍臣屬於法國。西元1419年，法國國王查理八世正式承認摩納哥獨立。及後，摩納哥大部份時間仍與法國同盟，只是在西元1524年至1641年曾是西班牙的保護國。

西元1419年，法國國王查理八世正式承認摩納哥獨立。（維基共享）

摩納哥後來在拿破崙戰爭中失去了獨立地位，被法國佔領。直到拿破崙戰敗，摩納哥才在西元1814年根據《維也納條約》（Treaty of Vienna）重新成為獨立國家。但是，摩納哥在三十年後被法國奪去芒通和羅屈埃布蘭，然後迅速衰落，國家變得窮困。西元1865年，摩納哥和法國才結束了交惡，雙方簽定了互相合作協議。

西元1910年，摩納哥革命爆發，次年摩納哥由君主專制國家改革為君主立憲制國家。及後在1918年，摩納哥與法國簽定了另一協議—如果統治摩納哥的格里馬爾達家族再沒男性子嗣可繼承王位，那麼摩納哥將併入法國，並成為法國的一個自治區。然後直到目前為止，格里馬爾達家族還存在。西元2002年，這項協議遭廢除，而憲法也被修訂並允許格里馬爾達家族的女性成員擁有王位繼承權。雖然如此，憲法規定，實際管治摩納哥的政府首腦，仍必須由法國公民擔任。

摩納哥本身便極受到法國的影響，如果說它是法國的一個自治省也不算誇大。首相由法國公民擔任，經濟、外交和社會政策也多與法國協調，國防也由法國軍方負責。摩納哥名義上雖然是一個獨立國家，雖然由格里馬爾達家族統治，實際上已成為法國一個省份了。

本文經授權轉載自即食歷史 曾為古希臘城邦的摩納哥，為何受著法國影響至今？

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