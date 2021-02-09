自由開講》監院應調查民眾黨是否「寄生」濫權！

◎梅奓

日前媒體報導，民眾黨有近20位黨務主管、黨工「寄生」國會，直接進駐立法院民眾黨團辦公室上班，占公家單位便宜。沒有依法申請出入證件，卻能天天通過門禁，坐在黨團辦公室內上班，使用國會資源，筆者認為監院應主調查，若查屬實應依法嚴辦，以正視聽。

台北市長柯文哲於2019年8月創辦台灣民眾黨，標榜「公開透明、財政紀律、國家治理」，卻被週刊踢爆有近20位黨務主管、黨工「寄生」國會，直接進駐立法院民眾黨團辦公室上班，占公家單位便宜。（圖片來源：我是台灣人．台灣是咱的國家臉書）

其一、監院應主動調查，揭露不法：若不調查一向自以為聰明的柯主席，說不定他還笑監委諸公失職、笑你傻！另外台北市政府人事是否也有安插黨務人員現象，相關單位亦應確實調查，柯P愛將-張姓黨務主管，去年被爆安插北市文化基金會，坐領高薪，是否仍有類此掛羊頭賣狗肉現象？

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其二、立院門禁鬆散，浪費公帑：沒有依法申請出入證件，卻能天天通過門禁，在立院上班，顯見立院門禁管制非常鬆散，應全面檢討。立法院是代表民意監督政府的機構，所使用的資源都是民脂民膏，應依法行政，不宜假公濟私。

其三、民眾黨發表聲明指出，黨團內所有人員是為快速支援黨團、即時回應輿情需要而設，這種說法顯然是一種推託之辭，如果這種說法成立，每一政黨都可比照，豈不大亂？要浪費多少立院資源？民眾黨常自我標榜公開透明、廉潔守法，若幹出這種「卡油」的事，顯然言行不一，令人不齒。

（退休教師）

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