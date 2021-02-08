一級嘴砲》日本最大級自動化物流中心：X-Frontier

自動化系統的導入，讓物流倉儲的運作效率提升至少三倍。以往物流倉庫的作業人力都是「骯髒、辛苦、危險」3個K的工作，自動化物流廠除了能提供更好的工作環境，也能縮短新手上軌道的時間，三天內要讓剛到職的新人工作效率和老手一樣。尤其是在新冠肺炎疫情期間，降低人力的依賴，除了保護員工，更重要的是維持產業的命脈。

一級嘴砲技術士

新冠肺炎（CoV-19）不只改變了我們的消費習慣，也加速了物流產業的演進，東亞地區叫得出名號的電商和物流商都在覓地擴廠，手腕較粗的幾間甚至往前躍進一個世代，直接使用無人化的倉儲系統來加速進出貨效率。最近受矚目的有台灣瑞芳的物流共和國、林口的郵政物流園區、日本大阪的咲洲冷鏈物流中心，以及本篇要講的東京「X-Frontier」次世代型物流設施。

佐川急便位於東京都大田區的「X-Frontier」 。（圖：作者提供）

位於東京都大田區的「X-Frontier」是由佐川急便興建，屬於最新銳的自動化物流設施，占地17公頃，在2020年10月起開始試車，在2021年1月正式商轉。這裡可以24小時全天候運作，內部使用大量的自動立體倉儲和AGV（無人運輸車）。就算X-Frontier號稱目前日本最大的物流中心，需求的人力只要以前的一半，理貨效率還可提升5倍有餘。用設備取代人力，除了拉升效率，更重要的是在疫情期間避免人員染疫而作業停擺。

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X-Frontier為了加速作業效率，在入倉、裝箱、理貨、檢貨等四個區塊上啟用了大量的自動化設備來取代人工。入倉時，貨品一下碼頭就由無人台車運送至定點。出貨裝箱時，先經過電腦判定材積，再由自動捆包機挑選和粘製合適的紙箱，再透過輸送帶送至人工理貨區。理貨時，有60台長得像掃地機器人的AGV協助搬運貨物。最後的檢貨出貨階段，先經感測器掃取條碼，藉由各種輸送帶自己跑到不同的集貨區等待搬上貨車。 X-Frontier地上物有七層樓高，占地17公頃，若是以傳統的物流模式則需要600名的作業員，但全面自動化之後只需要250名，每小時的出貨效率從2萬件提升至10萬件，集貨時間的縮短也促使運輸效率的提升。在舊式的物流倉裡，貨車司機進場後都要等上1到2個小時，現在進場後沒多久就能發車送貨。

CoV-19新冠肺炎加速物流產業的變革

2020年受新冠肺炎影響，很多人被要求遠距離或是居家辦公，因為不能出門，網路購物消費的頻率大幅增加，若將2020年與2019年同期相比，佐川急便的宅配件數增加了5％，營業額增加了8％，營業利益增加了41％；另一間物流大廠，大和運輸（黑貓宅急便）的業務量也增加了13％。正因為網購業務的成長，物流業的理貨員的工作量也激增，讓業者開始正視自動化的急迫性。

由大型的掃地機器人頂著貨架到處移動。 （圖：日經新聞採訪照片）

「以前撿貨都是靠著人力穿梭在倉庫，就算貨品有推車乘載，人還是要在數十公尺長的走道來來回回，對體力是很大的消耗」X-Frontier的崛尾大樹所長這麼說著，這座物流中心在設計時就捨棄了人工撿貨的概念，倉庫內貨物移動改由46台「EVE500」型的AGV，外型像大型的掃地機器人的無人搬運車來運送，理貨員只需要站在理貨區，等待AGV將貨架從倉庫內搬到眼前，再由理貨員伸手拿取即可。待零散的貨品放入紙箱後，經自動打包機封箱、打印貼標，再由14台的「OTTO100」型AGV運到出貨區等待上車。

自動化系統的導入，讓物流倉儲的運作效率提升至少三倍，佐川急便在媒體受訪表示，在新冠肺炎之後，許多電商公司都主動登門尋求合作。以往物流倉庫的作業人力都是「骯髒、辛苦、危險」3個K的工作，自動化物流廠除了能提供更好的工作環境，也能縮短新手上軌道的時間，三天內要讓剛到職的新人工作效率和老手一樣。尤其是在新冠肺炎疫情期間，降低人力的依賴，除了保護員工，更重要的是維持產業的命脈。

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