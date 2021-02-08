神楽坂週記》 群募買「神像」之虎爺公仔小開箱

它並不是金碧輝煌的大廟，也不是崇山峻嶺裡難以抵達的秘境——從廟口甚至能俯視那條每到例假日就惡夢般地塞滿汽車的國道五號，但或許就是這些平凡的性質，令它與「虎爺公」都在筆者心目中留下了一定的印象。

神楽坂雯麗

筆者身為一名北部重機騎士，自然而然就會有非常多機會經過深坑、石碇。無論是要前往坪林與北宜公路、宜蘭方向，或者轉向平溪、十分與貢寮雙溪以降的各個東北角景點，在騎士之間通稱「早餐盃牌樓」的石碇牌樓與一旁的便利商店，總是車友夥伴間最方便的會合與補給點。也因此，過去自認對北部地緣相當陌生的自己，幾年下來竟也對石碇產生了一種擬似故鄉的偽鄉愁；畢竟，每每經歷數百公里的騎乘之後，當看到熟悉的石碇牌樓時，也幾乎等於到了台北家門口。

在重機騎士之間被暱稱為「早餐盃牌樓」的石碇牌樓。牌樓本身其實並不特別，卻是旅程中絕佳的會合地標。（作者提供）

在動輒上百公里的機車旅行中，除了在熱門山路上享受騎乘樂趣之外，另一項筆者也十分喜愛的輕度探險玩法，就是彎進山區各種小徑或產業道路，循著若有似無的路標，走到無路可走為止——二輪騎士的「壞習慣」之一，就是「只要寫著『終點』的地方，都想實地去看一次」。多虧了自己騎乘的是操駕較為靈活，車身也輕巧的街車類型，在行車條件較為惡劣的土路或林道裡，也不致於太過有壓力。

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而在台灣山區，許多小徑或農路的終點，往往就是一間小小的土地公廟，或者較為地方性，屬於當地聚落信仰中心的小廟。

石碇虎爺公廟，也是筆者這些「末端小旅行」曾經的其中一處目的地。它並不是金碧輝煌的大廟，也不是崇山峻嶺裡難以抵達的秘境（從廟口甚至能俯視那條每到例假日就惡夢般地塞滿台北人駕駛的汽車的國道五號），但或許就是這些平凡的性質，令它與「虎爺公」反而在筆者心目中留下了一定的印象。

一直以來，筆者並不是對於民俗信仰非常虔誠熱烈的信士，但在旅行過程中，如果路過、暫停在山上的小廟休息，也都會簡單地合十參拜一下。這或許來自於旅人祈望安全的古老天性。在去年某一次經過石碇後不久，無意間注意到募資網站上竟有著「虎爺將軍」造型小公仔的專案。想到其實騎車至今，在不少山路旁的小廟也都跟虎爺「打過照面」，或許在危機重重的山路上，也真的得到過某些無形助力—於是就這麼（相當衝動地）加入募資專案了。

因為最近筆者終於收到了這組「虎爺公仔」（神像？），就藉著這個機會簡單地開箱與讀者們分享一番。

外盒大包裝。筆者並沒有參與高額的禮盒或贈品方案，但這組外盒也已經相當精緻，同時保留了清晰的民俗感。（作者提供）

圓滾滾的虎爺們合照一張。（作者提供）

近照之一。（作者提供）

近照之二。（作者提供）

每隻虎爺的姿態各異，卻又都巧妙凸顯了虎爺的「大貓」特徵。（作者提供）

隱藏版的「橘子虎爺」，除了供品盤配件之外，甚至還有迷你香爐與橘子肉模樣的筊杯，十分可愛。（作者提供）

具有磁鐵功能的地台展示盒，也能堆疊起來。（作者提供）

虎爺們的「虎斑」背影。（作者提供）

老實說，過去筆者並不是非常熱衷於「文創商品」的消費者。但是近幾年來，也看得出台灣設計者、企劃者將本土文化精緻化、大眾化並重新詮釋的功力，有明顯可見的提升。

在開箱執筆本文之前，筆者聽聞該募資專案產品因中國製造商年前趕工，而有品質不佳的情況，募資團隊決定另開產線重製新品免費補償消費者；不過就筆者本身的感覺來說，在開箱過程中，除了一些擺設起來後其實並不明顯的小瑕疵之外，並沒有注意到有非常嚴重的缺點。無論如何，期望募資團隊的這些補救措施，最後能得到令大多數人都能滿意的圓滿結果。目前筆者能做的，也就只有等待年後登場的改善重製品了。

如果筆者的理解沒錯，貓科動物應該不會太喜歡柑橘氣味⋯⋯但只要夠可愛，這就都不是問題啦。（作者提供）

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