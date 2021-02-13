研之有物》人們為何在神明面前發誓？ 專訪康豹

研之有物
王爺信仰、受難儀式與地獄司法體系
在中研院近代史研究所的康豹特聘研究員眼中，宗教並非迷信，而是「人們如何過日子」。無論是王爺（瘟神）信仰、受難儀式、神判儀式，宗教的存在，在於化解人們的悲情、處理社會問題。
猶太籍的康豹，說著一口輪轉的國台語，田野調查時差點摔進修路的坑洞（幸虧東港王爺保祐！），也被小朋友們好奇地拔手毛，這一切只為深入了解台灣宗教的意義。（攝影│張語辰）
當年來台灣學中文的康豹，到台南和鹿港看一些廟會，覺得很有意思，想了解究竟這些宗教儀式怎麼做、有哪些歷史淵源，沒想到一投入就超過 20 年。本文專訪與你分享康豹親身走訪台灣各地，看見的宗教與人們的生活。
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比較大的廟也有經濟的力量，例如新莊慈祐宮前有個石碑，記載著乾隆年間廟方向渡船的人和店家收了多少渡稅、店租。而現今，若要認識地方社會上有頭有臉的人物，到各地廟宇的管理委員會或董事會，看那些捐錢給廟宇的紀錄，會看到他們的頭和臉在上面。
廟是信仰和權力的核心，也是充滿文化的場域，除了可以欣賞書法、繪畫、雕刻、建築等等，神明誕辰時還能看戲劇演出和陣頭的表演，是電視機尚未出現前欣賞表演的管道。
位於台南的臺灣府城隍廟，掛有一個象徵城隍爺「計算人間善惡是非」的算盤，是建築藝術的一部分，也具有警世意味。（圖片來源│康豹提供）
廟也常跟政治有關係，例如選舉時有些候選人發表政見沒人關注，但一說要到廟裡「咒詛」、「斬雞頭」證明賄選清白，就會有好多人跟去看熱鬧。隨著科技發展，現在還出現線上求籤，乩童也可以透過 LINE 為信徒服務。這些是台灣的廟特別的地方。
台灣人大部分很熱情，找不到路就帶我去。參加廟會也能認識很多朋友，也要會喝酒，才能和大家搏感情。
康豹走訪台灣各地廟宇，以研究「王爺信仰」最為著名，本人幽默帶點調皮，但因教書風格很嚴厲，被學生封為「康王爺」、獲贈杯具一組。（圖片來源│康豹提供）
山寨大王是「王爺」，清朝親王也叫「王爺」，鄭成功又稱延平王也是「王爺」。但在台灣，王爺經常會和一些瘟神畫上等號，我主要研究的「王爺信仰」是指「瘟神」系統，包含造成瘟疫的瘟神、抵抗或趕走瘟疫的瘟神。最為人知的例如：五福王爺（五瘟神）、十二王爺（十二瘟王）。
日治時期台南西來庵王爺的神像，也就是五瘟神。（圖片來源│康豹提供）
台南市清代就有瘟神廟，裡面供奉來自於福州的五福大帝（也就是五瘟神），五瘟神的誕辰是農曆五月五號，因為端午節天氣開始變熱，蜈蚣、蛇、蚊子、蟑螂、螞蟻都跟著跑出來，傳染病也開始出現。以前台灣移墾社會，建設還沒那麼完善，夏天到了瘟疫就會更加嚴重，需要祭祀五瘟神來驅除瘟疫。
除了氣候因素，瘟神也是世界性的現象，而且跟「港口」和「船」非常有關係。
以前黑白電影中的吸血鬼是帶著「老鼠」手下坐船去感染人類，就像黑死病的感染途徑。而十九世紀末，台灣依據條約開港通商，淡水、安平、雞籠、打狗帶了銀子進來，但細菌和老鼠也跟著進來。從歷史來看，許多傳染病都是從港口，經由船帶進來。
因此發展出東港迎王平安祭典的燒王船，王船在地方繞道，請道士替大家懺悔、請瘟神離開不要來，最後所有髒東西跟著船一起燒掉，達到淨化功能。
神判儀式：把地獄當成「衙門」，神明會審判善惡是非，讓做錯事的人懺悔。
地府中，神明正在審判當事人的善惡是非。（圖片來源│康豹提供）
無論是清朝、日治時期或現在，有時警察抓到的嫌犯不認罪，會將嫌犯帶到城隍爺、東嶽大帝、地藏王菩薩、大眾爺這類的地獄司法廟，讓嫌犯坐在那裡、自己好好想一想。晚上廟裡黑漆漆，又有可怕的七爺八爺盯著看，嫌犯會倍感精神壓力、主動認錯。
主宰地獄司法的廟通常很陰森，會有像衙門一樣的刑具，以及面相猙獰的判官，給予做虧心事的人精神刑求。（圖片來源│康豹提供）
除了做虧心事的人會被抓來廟裡，也會有人來到神明面前「斬雞頭」證明自己的清白，例如政治人物有賄選爭議時，在民眾面前發誓：「若我有錯，就像這隻雞一樣遭到天譴、身首異處」。但因為太過血腥，現在許多廟已經禁止民眾斬雞頭。
城隍爺、大眾爺這種地獄司法的神明很兇、是非分明，若在神明面前說謊，會有受處罰的心理壓力。但若是在媽祖面前發誓，就是自知理虧、沒有膽量，因為媽祖是很慈悲包容的神明。
許多有冤屈的民眾，會主動來告陰狀，大部分是法院較難定奪的民事案件，例如複雜的夫妻外遇、家庭糾紛、沒有收據的倒會等等。
在新莊地藏庵，有懂得六法全書的「筆生」會幫需要的民眾寫「牒文」給神明告陰狀，初估一年之內約寫了三千多份。牒文的內容像是官方文件，白話文結合文言文，有一些法律用語和神明的名字，由筆生記載著某某人幾月幾號來跟我說……，請神明（地藏王、大眾爺等等）幫忙來查這個案件……。
十年前新莊地藏庵只有一位筆生幫忙寫牒文，現在有五位，民眾甚至需要抽號碼牌。（圖片來源│康豹提供）
筆生為了確保民眾所言屬實，通常會要求民眾先去法院按鈴控告，或是拿財務糾紛的收據來，或是先擲茭杯取得正當性，這些步驟都是為了避免助紂為虐。
這些來跟神明告陰狀的人，通常一開始都表情生氣、痛苦，但是也不能在筆生面前謾罵，要跟筆生講清楚冤屈的來龍去脈。在講述的過程中，從口語轉化成文字，情緒化的語言變成規範性的語言，和神明告狀完情緒會變得比較緩和，因為信徒的冤屈有神明在聽、同時當事人也在證明自己的清白。
在等待神明受理案件的緩衝期間，當事人的糾紛有了重新調解的機會。
信徒跟神明告完會不會去跟對方放話？一定會。當事人的情緒緩和了、對方也知道神明介入了，有機會重啟談判。例如原本要不回來的一百萬，重新談判先從三十萬來還；或是原本老公有外遇不承認，現在知道有神明在看，就有可能乖乖回家。
民眾在新莊地藏庵告完陰狀、事情解決後，寫給神明的感謝狀。（圖片來源│康豹提供）
無論是化解悲情的受難儀式、明辨是非的神判儀式、重啟調解機制的告陰狀，表面上是個宗教活動，事實上都在處理心理問題、社會問題。
執行編輯｜林婷嫻
美術編輯｜張語辰
本文經授權轉載自研之有物 人們為何在神明面前發誓？ 專訪康豹