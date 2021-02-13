研之有物》人們為何在神明面前發誓？ 專訪康豹

很多宗教都有宗教審判，好人到天庭去彈豎琴、壞人到地獄被火燒，也有很多宗教叫人要懺悔，但城隍爺、東嶽大帝、地藏王菩薩、大眾爺這些主宰地獄司法神明的廟，最特別的是，具有「神判儀式」的文化和功能。

研之有物

王爺信仰、受難儀式與地獄司法體系



在中研院近代史研究所的康豹特聘研究員眼中，宗教並非迷信，而是「人們如何過日子」。無論是王爺（瘟神）信仰、受難儀式、神判儀式，宗教的存在，在於化解人們的悲情、處理社會問題。

猶太籍的康豹，說著一口輪轉的國台語，田野調查時差點摔進修路的坑洞（幸虧東港王爺保祐！），也被小朋友們好奇地拔手毛，這一切只為深入了解台灣宗教的意義。（攝影│張語辰）

當年來台灣學中文的康豹，到台南和鹿港看一些廟會，覺得很有意思，想了解究竟這些宗教儀式怎麼做、有哪些歷史淵源，沒想到一投入就超過 20 年。本文專訪與你分享康豹親身走訪台灣各地，看見的宗教與人們的生活。

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人們如何過日子，跟宗教有什麼關係？

還沒有社區活動中心之前，漢人社會最主要的公共空間就是「廟」。

廟的前面有廣場、有戲台表演、有大樹讓大家納涼聊天，附近還會出現傳統市場和夜市，例如台北的霞海城隍廟與迪化街、台中的豐原慈濟宮與廟東夜市。

比較大的廟也有經濟的力量，例如新莊慈祐宮前有個石碑，記載著乾隆年間廟方向渡船的人和店家收了多少渡稅、店租。而現今，若要認識地方社會上有頭有臉的人物，到各地廟宇的管理委員會或董事會，看那些捐錢給廟宇的紀錄，會看到他們的頭和臉在上面。

廟是信仰和權力的核心，也是充滿文化的場域，除了可以欣賞書法、繪畫、雕刻、建築等等，神明誕辰時還能看戲劇演出和陣頭的表演，是電視機尚未出現前欣賞表演的管道。

位於台南的臺灣府城隍廟，掛有一個象徵城隍爺「計算人間善惡是非」的算盤，是建築藝術的一部分，也具有警世意味。（圖片來源│康豹提供）

廟也常跟政治有關係，例如選舉時有些候選人發表政見沒人關注，但一說要到廟裡「咒詛」、「斬雞頭」證明賄選清白，就會有好多人跟去看熱鬧。隨著科技發展，現在還出現線上求籤，乩童也可以透過 LINE 為信徒服務。這些是台灣的廟特別的地方。

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