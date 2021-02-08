太平洋島嶼國家》「太平洋島國論壇」會分裂嗎？

如果帛琉真的率領相關國家退群，這會讓論壇剩下美拉尼西亞與波里尼西亞多數成員，而中國透過美拉尼西亞次區域系統，在論壇成員數減少下，更有足夠力量與紐澳對抗，北太國家所集結而成的力量，倘要以密克羅尼西亞群島為基礎，進一步擴大成員，原則上美國仍具有較大的影響力，而美國投入的資源也會較其他國家多，不過，如果美國的資助無法滿足這些島國的要求，那中國亦會藉此機會拉攏北太平洋國家所組成的次區域組織。

林廷輝

2021年2月初，「太平洋島國論壇」（Pacific Islands Forum, PIF）選舉出新任秘書長，由庫克群島前總理普納（Henry Puna）出線勝選。不過，由於論壇長期以來秘書長職位皆由南太平洋國家所掌控，北太平洋國家，特別是密克羅尼西亞（Micronesia）群島，從未有人擔任「太平洋島國論壇」（Pacific Islands Forum, PIF）秘書長，如將某部分的吉里巴斯島嶼歸納入密克羅尼西亞地區，那也僅有1992-1998年，首任吉里巴斯總統塔巴伊（Ieremia Tabai）曾任秘書長，其餘均由南太島國政要或菁英擔任。

帛琉嗆聲退群，起因論壇秘書長職位之爭

2020年年中，在前帛琉總統雷蒙傑索（Tommy Remengesau Jr.）的號召下，帛琉、吉里巴斯、馬紹爾群島、諾魯、密克羅尼西亞聯邦等五國，在今年度的秘書長選舉中，支持馬紹爾群島前外交部長，也是該國前駐美國大使查奇奧（Gerald Zackios）與庫克群島前總理普納競逐秘書長，雖然北太平洋國家抗議選舉結果，但輪值主席國主席吐瓦魯總理拿塔諾（Kausea Natano）2月5日發表公開聲明，力挺選舉結果，由普納在今年4月接替原本秘書長泰勒女士（Dame Meg Taylor）的職務，不過，帛琉新總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）延續雷蒙傑索政策，揚言退出論壇，而推舉查奇奧的其他四國，也表態可能會跟進，致使論壇可能分裂。

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2月初，太平洋島國論壇選舉出新任秘書長，由庫克群島前總理普納出線勝選。（EPA）

面對分裂的可能性，拿塔諾發布聲明表示，「太平洋方式」（the Pacific Way）價值與原則適用在這場選舉的重要性。所謂「太平洋方式」指的是「以非對抗方式，並經由各島國同意下，來處理及討論議題並達到最後決定之方式」，其內涵為具有多樣性與獨特之太平洋文化。更具體的說明是，根據「亞洲開發銀行」在「邁向一個新太平洋區域主義」（Toward a New Pacific Regionalism）之研究報告中指出：「透過『太平洋方式』，增加多邊合作之利益」，不過此時必須符合三個要件：

（一）必須保存目前採取尋求共識決策之過程，確保太平洋島國均能參與形成決策且能影響之；

（二）任何具法律拘束力之協議必須包括明確之條款內容，並有足夠之技術援助以確保決策之有效實行；

（三）評估機制必須全面性且具公平性。

不過，「太平洋方式」過往主要是面對紐西蘭與澳洲涉入過多太平洋島國事務，而在尊重每一個島國的立場下，採取確保所有太平洋島國均能參與，是對外力干涉的一種應對措施，也強調了取得太平洋島國共識的重要性，但面對太平洋島國三大區域的分布，過往在不同的強權經營下，也發展出獨特的政治決策模式，而由於地理因素與每一個島國政經實力、人口數不同，也形成美拉尼西亞（Melanesian）地區的國家，在區域的話語權及參與國際事務上較為頻繁，由於該區域距離紐、澳兩國較近，也受到紐、澳重視程度較高，在論壇年度預算與使用上，紐、澳兩國更重視這些活動對次區域的穩定與和平，將近一步影響到紐、澳的周遭安全環境。

再加上密克羅尼西亞群島及北太平洋諸多島國，都在美國的勢力範圍內，且各自與美國建立的《自由聯合協定》，已從美國方面拿到諸多補助，而論壇所提供的援助或相關預算，對南太平洋國家來說至關重要，但對北太平洋國家而言，僅是錦上添花。此次論壇秘書長的選舉，引導出區域內次區域之間的矛盾，密克羅尼西亞除了認為五十年來，僅有一位該次區域的島民成為論壇秘書長，其他多是由美拉尼西亞和波里尼西亞的島民出任，而認為上次由泰勒女士出任秘書長時，存在「君子協議」（gentlemen’s agreement），下屆則由密克羅尼西亞群島出身的島民來擔任，但帛琉等國認為，這個「君子協議」並不為紐、澳等南太平洋島國所重視。

原任秘書長泰勒女士。（EPA）

無解的「次區域組織」問題：分化、政策步調不同

「次區域」問題，一直是太平洋島國內部懸而待決的事項，目前太平洋島國次區域組織存在「美拉尼西亞先鋒集團」（MSG）及每年均會舉辦之「密克羅尼西亞群島峰會」等兩個主要組織，這些次區域組織形成與安排，在2007年「太平洋島國論壇」東加王國峰會，曾遭到許多島國領袖的批評與不滿，認為「次區域」之發展將造成區域關係複雜化，因此特別要求論壇秘書長密切注意此一情勢。「密克羅尼西亞群島峰會」包括帛琉共和國、密克羅尼西亞聯邦、馬紹爾群島共和國等三國，每年固定舉行三國峰會一次，另美屬關島及美屬北馬里亞納群島也加入。

由斐濟、巴布亞紐幾內亞、索羅門群島及萬納杜四國所組成之次區域組織「美拉尼西亞先鋒集團」（Melanesian Spearhead Group, MSG），其秘書處設於萬納杜首府維拉港（Port Vila）；至於「波里尼西亞群島」地區，因美國領土或屬地（如美國夏威夷州及美屬薩摩亞）以及法國屬地（如法屬波里尼西亞）等占據大部分區域，因此形成次區域組織勢力較薄弱，且其他獨立國的能量除東加王國外，絕大多數依靠紐西蘭的援助，大致而言，「太平洋島國論壇」所關切者，應為「美拉尼西亞先鋒集團」的形成，對區域整合造成分化的影響，而在該集團運作下，獲得域外國家（特別是中國）的支持不少，也因為該集團的團結以及話語權較大，論壇秘書處設立在斐濟，因此，秘書長大多來自美拉尼西亞及波里尼西亞地區。不過，次區域組織並不會完全聽從論壇的意見，例如2006年斐濟政變後，論壇曾一度決議讓斐濟停權，但斐濟卻運用「美拉尼西亞先鋒集團」，活躍於區域舞台上，該集團也曾於2006年7月表達欲成立「區域安全部隊」，但論壇內成員大多沒有軍隊，因此在軍事安全層次，「美拉尼西亞先鋒集團」要比其他論壇成員有更多的話語權，而在許多議題的立場上，又常與論壇意見相反。

「論壇」並無分裂的本錢

掌握論壇秘書長的職務，就可以在不同政策領域，安排區域內相關人士擔任秘書處要職，目前論壇基層員工也聘用多數斐濟人，直言之，論壇在推動區域內政策，包括秘書處人事與預算配置等，顯然會有側重某一次區域的問題。但必須了解的是，論壇的成立主要還是要集結太平洋島國對外一致立場，北太平洋國家在1990年代完成獨立後，才陸陸續續加入論壇，且太平洋島國之間人口數可以差距將近四十倍以上。

不過，現實的問題是，即使論壇秘書長由北太平洋國家島民擔任，但並不代表其政策可以脫離澳洲與紐西蘭的影響，如果無法與紐澳兩國相互配合，那可能會引起論壇內部更大的風暴。

由斐濟、巴布亞紐幾內亞、索羅門群島及萬納杜四國所組成「美拉尼西亞先鋒集團」，獲得域外國家（特別是中國）的支持不少，也因為該集團的團結以及話語權較大，因此PIF秘書長大多來自美拉尼西亞及波里尼西亞地區。（圖：網路）

但如果帛琉真的率領相關國家退群，這會讓論壇剩下美拉尼西亞與波里尼西亞多數成員，而中國透過美拉尼西亞次區域系統，在論壇成員數減少下，更有足夠力量與紐澳對抗，北太國家所集結而成的力量，倘要以密克羅尼西亞群島為基礎，進一步擴大成員，原則上美國仍具有較大的影響力，而美國投入的資源也會較其他國家多，不過，如果美國的資助無法滿足這些島國的要求，那中國亦會藉此機會拉攏北太平洋國家所組成的次區域組織。

然而，這種次區域化的結果，終將讓論壇在國際舞台上的話語權降低，特別是北太平洋國家多數是「小島國家聯盟」（Alliance of Small Island States, AOSIS）的成員，而每一年的論壇峰會，包括紐、澳與太平洋島國在通過的公報中，表態支持「小島國家聯盟」，但只要論壇一分裂，在政策立場上就失去了整合平台，而過往紐澳與太平洋島國某些國家所努力的區域整合計畫，也將付諸流水。

因此，帛琉與其他國家之舉究竟是認真的，還是在五年前所謂「君子協議」無法在今年被紐、澳等國實現，於是採取威脅退出的手段？其真實意圖無法推測，但可以確定的是，當論壇分化，太平洋島國在國際舞台上的話語權將被削減，在國際組織的立場一致性，例如在聯合國內支持某一國擔任安理會非常任理事國，或在世界衛生組織（WHO）、國際海事組織（IMO）等場域都將無法發揮團結效應，致使更少國家會關注到太平洋島國，而因為論壇地位的降低與次區域的興起，形成中國藉機滲透的溫床，而過往運用「美拉尼西亞先鋒集團」讓澳洲的援助政策失效，其慘痛教訓歷歷在目，如果北太平洋因退出論壇，籌組次區域組織，而美國又不採取積極行動甚而主導之下，中國勢力的滲透只是時間的問題。因此，最佳的方式當然是在論壇內商討出解決機制，或許紐澳退讓一步，檢討是否應該再論壇內部建立三個次區域的島民輪流擔任的規範，而非僅僅透過「君子協議」達成，而在秘書長由某一次區域島民擔任之際，另外至少兩名副秘書長由另兩個次區域島民擔任，如此，方能維持論壇的團結。

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