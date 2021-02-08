自由開講》Clubhouse爆紅有感

洪昱睿

近來，一款剛開發出來將近一年左右的社群平台app新寵兒「Clubhouse」在網路上突然爆紅，該app母公司市值也不斷創新高，幾已成產業獨角獸。不只原始開發地美國；在日本、台灣也一時蔚為風潮，各大網路平台都有許多相關討論。

新興社群平台Clubhouse爆紅。（彭博）

「Clubhouse」的主要特性：首先，不同於臉書、推特以文字交流為主，也不同於IG以照片交流為主，也不像影音直播平台或即時通訊軟體，甚至YouTube、Podcast，而是主打線上無影像即時語音聊天，對習慣用臉書或IG的使用者來說相對新穎。其次，初期參加者很多都是矽谷新創產業人士、影視名人、投資企業家等，只要能參加此平台，就有和這些大人物們直接對話的機會或至少聽到他們獨到的經驗分享。

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第三，目前該app只在ios系統上架，尚無支援安卓系統，使用者必須使用iPhone或iPad等蘋果行動裝置，很有「限定性」。第四，最重要的一點，「邀請制」，不是任何人想加入就能加入，必須獲得已身為使用者的人發給「邀請碼」，而每位使用者發出邀請碼的「基本額度」是兩個，所以有種虛幻的「尊爵不凡感」。

然而就在「Clubhouse」爆紅沒多久；就已衍生出一些社會問題與資安疑慮了。在日本，有使用者的家人反映，使用者過度沉迷「Clubhouse」，以致於幾乎快要荒廢日常生活，進一步造成家庭問題。而關於資安，包括某些新聞報導與民進黨立委郭國文等，皆有發出提醒，「Clubhouse」的主要技術，據悉來自中國的「聲網」（Agora）公司，由於中國企業完全屬於中國共產黨掌控，所以雖然「Clubhouse」聲稱不會記錄語音聊天內容；「聲網」（Agora）和「Clubhouse」也未證實相互合作，甚至「聲網」（Agora）數據中心似不在中國，但由各方面細看，仍舊有一定程度的資安風險存在。

社群平台或通訊軟體突然爆紅的例子其實不少，像「Telegram」、「Signal」、「MeWe」等等，而其爆紅背景各有不同。至於「Clubhouse」」則有點走「飢餓行銷」路線的味道，藉由「飢餓行銷」手法而造成一窩蜂排隊熱潮的現象，在台灣屢見不鮮，適度地玩一下新興社群也許沒有什麼太大問題，但仍要注意不要「玩物喪志」，並提高對資安風險的警覺心才是。

（語文工作者）

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