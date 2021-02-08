胡，怎麼說》鳳山論劍，藍四大天王慘敗給黃捷！

鳳山論劍，藍四大天王慘敗給黃捷！（本報合成照）

胡文輝

藍營四大天王趙少康、韓國瑜、馬英九、江啟臣加持力挺的「罷捷」，被綠營相挺相助的黃捷打的大敗，而且是兩回合都慘輸的「雙敗」！

1敗，不同意罷免票（65391票）壓倒同意罷免票（55261票），罷免案在第一個門檻就被多數選民否決。

請繼續往下閱讀...

2敗，同意罷免票距離四分之一的罷免第二個門檻（72892票），還差17631票，說白了，即使不同意罷免的選民都不去投票，根本不理會罷免案，藍軍四大天王為韓粉加持力挺的罷捷案，也過不了這個門檻。

藍營四大天王中，韓粉發動罷捷，就是為韓國瑜報白眼女神黃捷打敗的一劍之仇，韓國瑜挺罷捷不在話下；馬英九手下的「親兵」羅智強則是發動遍地烽火式罷免者，馬為的就是藉此扯小英總統後腿；江啟臣本來與罷捷保持些許拒離、卻因想連任黨魁而全黨投入罷一捷；趙少康對政治態勢本來看的很清楚，說罷來罷去冤冤相報沒完沒了，這次之後應可以停了，但是，也為了直攻黨魁，投票前撩落去和江啟臣同框為罷捷催票。

藍營四大天王中，韓粉發動罷捷，就是為韓國瑜報白眼女神黃捷打敗的一劍之仇，韓國瑜（右）挺罷捷不在話下；馬英九（左）手下的「親兵」羅智強則是發動遍地烽火式罷免者，馬為的就是藉此扯小英總統後腿（資料照）。

趙少康是聰明人，他知道在中國國民黨內的選舉、提名等競爭，韓粉的支持是大補丸、大力丸，但是，在總統大選中，受制於韓粉鐵定是吃票房毒藥，所以才會對罷捷案一度兩邊游移。

罷捷這次可說是什麼老招、爛招都使出來了，藍軍四大天王力挺、祭出仿港版國安惡法第21條、罵黃捷不堪入目的髒話、投票前演出集體下跪哀哭求票....。

國民黨主席江啟臣（左）、趙少康（右）日前以影片向鳳山人呼籲罷捷投票。（翻攝畫面）

但是，從投票結果驗證，這些伎倆都被鳳山選民看透透了，藍綠鳯山論劍，藍四大天王聯手使出藍黑「必殺刀陣」，大敗給綠營等諸色系輸送內力相助黃捷使出的「彩虹劍法」。

藍營兵敗鳳山之後，從韓粉的政、媒動向來看，輸而不認輸，他們除非沒法再提出罷免案、否則一定會繼續提、繼續擾亂台灣政局，除非把國民黨玩到完蛋了，他們不會就此終結。

要不要玩完國民黨才止，那是他們家的事，但是，台灣人一定「心頭要抓乎定」，絕不容他們見縫插針亂台！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法