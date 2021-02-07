自由開講》蓋亞那設處破局：強力譴責中國外交霸凌！

洪昱睿

前天外交部才剛宣布，我國已在上月與南美洲國家「蓋亞那合作共和國（Cooperative Republic of Guyana）簽署協議，在該國設立以經貿合作為主要領域的「台灣辦公室」（Taiwan Office），未料消息一出不到二十四小時，昨天蓋亞那官方即片面宣布終止終止該協議，原先台灣以為的外交突破，竟成曇花一現。

這項協議為何會倉促破局？就目前所得到的消息來看，仍然肇因於中國政府的粗暴打壓、強力霸凌。中國「戰狼外交」路線對台灣，一路走來就是在國際上全面封殺台灣，不讓台灣有一絲見光的機會。

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外交部於本月４日才宣布於蓋亞那設立「台灣辦公室」（Taiwan Office），目前正進行籌備作業，但卻在中國施壓後，蓋亞那於今日又突然終止與台灣簽署在蓋亞那設立「台灣辦公室」協議。（本報合成／路透社）

據稱，台灣與蓋亞那簽署協議的過程，中國政府都知情，但最新曝光的消息是，中國已與蓋亞那談好，將提供兩萬劑武漢肺炎疫苗給蓋亞那，可見中國除了兇狠地要求其邦交國「恪守一個中國原則」之外，也使用利誘手法這種「低路步數」。而故意在台灣官方釋出在蓋國設處消息後出手搞破壞，則是中國的另一套慣用技倆「養、套、殺」，極其狠毒。

中國領導人習近平不久前才對國際關係公開地說過「反對恃強凌弱，不能誰胳膊粗、拳頭大誰說了算」，結果現在卻又是這種自己打臉自己的表現。試問，中國政府究竟是在扮演一個演技拙劣的雙面人角色，亦或壓根就是一個喪心病狂的人格分裂者？

（語文工作者）

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