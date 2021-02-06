紐約地途》中央公園雪中漫步

許多人對中央公園的印象是秋天楓紅葉落的美景，不過只要在一場大雪的時候再來中央公園走走，自然與都會交錯的雪白世界景象絕對會烙印在心裡很久很久的。

NYDECO

紐約市剛下完一場馬拉松式的雪，將近48小時沒間斷過的細雪，溼雪和暴風雪為紐約帶來了超過50公分的積雪，整個城市又再度拜「一白遮三醜」之賜，化身成為一個純潔白皙的銀色世界。當市府官員在記者會上疾聲呼籲民眾不要上街，不要外出，好好待在家中比較安全。這時候的我，正綁好雪靴上的鞋帶，戴上手套雪帽，準備出門。

目的地：中央公園。

其實跟我一樣的人並不少。幾年前也是一場大雪後，我從中央公園東邊約90街左右的一個入口要進去公園，看到有兩三組人馬，全副武裝穿好滑雪衣，手持雪杖腳踩雪屐，準備到公園裡來場越野滑雪 （Cross-Country Skiing）。公園裡許多養著大型犬，尤其像阿拉斯加犬或聖伯納那種習慣於寒帶的狗的紐約客，被比主人還要興奮的毛小孩硬拖著往雪裡奔去。小朋友更不用說，早就呼朋引伴到中央公園裡幾個寬廣坡度又夠的草坪玩起雪橇雪板，享受都市裡難得的滑雪樂趣。當然更多是像我這樣拿著相機，在公園裡有點漫無目的的閒逛，呼吸在這個城市之肺裡冰涼透心的空氣。

請繼續往下閱讀...

很多人不知道下大雪的中央公園是一個做「越野滑雪」的好場地。（圖：作者提供）

不過不是只要下雪，就會吸引紐約客來中央公園。至少要屬於那種積雪會達六吋（15公分）以上的大雪（major snowstorm），才能感受到公園雪封後的靜美。而且也不要等到雪過天晴的時候才來，因為耀眼的陽光照在白雪後的反射很刺眼，不會是一個很舒適的經驗。

為什麼是中央公園？其他公園不論大小在大雪後不也一樣美麗？話是沒錯，只要一下雪就算是平常遭人詬病的唐人街，也會變得靜逸舒緩，吵雜的人聲似乎都會被飄下來的雪花一一化開，菜販秤重裝袋的動作也跟著優雅起來。這就是下雪的魔力。可是在紐約市裡，唯獨在中央公園才可以有走在蜿蜒秘徑，小橋流水然後突然都市摩天大樓出現在眼前的柳暗花明景色。不要說是在紐約，恐怕全世界有這樣的瞬息萬變雪景的地方寥寥可數。

大雪紛飛的中央公園是一個柳暗花明的銀色世界。（圖：作者提供）

下雪時的中央公園，如果想多感受一點大自然，我會從西邊的七十二街入口開始我的賞雪之旅。進來之後沒多久便能看到紀念約翰藍儂的草莓園和地上紀念他的「想像」紀念碑，總是有人會清掃覆蓋在上面的雪，讓人很自然的開始進入奇幻世界的想像。往下走沒多久便到了公園最主要的湖The Lake湖邊，可以遠眺結冰湖面上的弓橋（Bow Bridge）。沿著湖邊往北走會進入中央公園地勢起伏最大也是最與城市隔絕的部分，兩旁巨石嶙峋的小徑穿過石磚砌成的陸橋，曲折蜿蜒的爬上公園裡第二高的岩石Vista Rock和建築在上面的「麗城城堡 （Belvedere Castle）」。登高後映入眼簾的是「大草原（Great Lawn）」的灰白與蒼茫，宛如一幅潑墨山水畫。

中央公園的The Lake（上）與「大草原」（下）的雪景有如潑墨畫般的美。（圖：作者提供）

繼續往東走，最後從大都會美術館南邊的小徑走出公園回到凡人世界。

如果想體驗冰封的都市童話天地，我就會在中央公園的東南角入口，先是向「大軍廣場（Grand Army Plaza）」騎在馬上的威廉佘曼（William T. Sherman）將軍致敬，再沿著步道緩緩走向地勢較低的「小池塘（The Pond）」。看著水上鴛鴦有的若無其事的悠游水面，有的縮著頭站在結冰的湖面，任憑風雪吹打。接下來要走上已經超過125年歷史的加普斯托石橋（Gapstow Bridge），從兩旁枯樹與橋面覆蓋著靄靄白雪的橋上看到的中央公園南側整排建築與後面的高樓，會有像是電影納尼亞傳奇童話故事裡的不真實感。

中央公園東南角入口的雪景很有童話世界的美感。（圖：作者提供）

繼續往北走會經過沃爾曼滑冰場，然後就會來到比韓劇冬季戀歌場景更夢幻更浪漫的林蔭大道The Mall。這裡絕對是會讓人不自覺停下腳步，相機拉長景深多拍幾張照片的地方。大道北端的盡頭順著階梯而下是到「貝賽斯達露天廣場（Bethesda Terrace）」前的穿堂，如果雪下得大，可以在這裡稍事休息，抬頭欣賞一下屋頂的明頓彩繪磁磚。偶爾也會有街頭音樂家在這裡演奏，因為空間關係，餘音繞樑，與在音樂廳內的表演效果相去不遠。廣場上是「貝賽斯達噴水池」，即使冬天噴泉不開 ，安定祥和的天使雕塑在風雪中更顯靜穆。

中央公園的林蔭大道（The Mall）與貝賽斯達廣場（Bethesda Terrace）是紐約客最喜歡的賞雪景點。（圖：作者提供）

離開「貝賽斯達廣場」，如果往西南走，會來到中央公園第二大的「綿羊草原 （Sheep Meadow）」。這裡與「大草原」不同的地方在於平緩草原後面是包括三棟當今曼哈頓最高建築的中城天際線，形成一個很突兀的視覺。如果不往西，而轉往東行，走不到五分鐘就會聽到不遠處傳來小朋友歡樂的尖叫聲，那就表示將要到達中央公園最熱門的玩雪橇勝地「朝聖者坡 （Pilgrim Hill）」。其實不只小朋友，陪同的家長大人們也在這裡找回一點赤子之心，一起滑下爬上，樂此不疲。

站在「綿羊草原」看到的曼哈頓天際線有如置身於另外一個世界。（圖：作者提供）

「朝聖者坡」是小朋友最愛的滑雪橇地點。（圖：作者提供）

當然面積廣達1.31平方英里的中央公園有其他地方的雪景一樣美不勝收，像是北邊的賈桂琳歐納西斯蓄水池周圍，或是西南角接近哥倫布圓環的部分，其雪景都各有特色。許多人對中央公園的印象是秋天楓紅葉落的美景，不過只要在一場大雪的時候再來中央公園走走，自然與都會交錯的雪白世界景象絕對會烙印在心裡很久很久的。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法