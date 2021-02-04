神奇海獅先生》【赫魯雪夫與甘迺迪】：提早結束的蜜月時光

豬玀灣入侵失敗的消息很快傳到赫魯雪夫耳中。在先前，他一直期待自己可以在與這名年輕總統的交涉中，為蘇聯獲得一些利多；但他萬萬沒想到這根本就已經是天上掉餡餅的程度了！甘迺迪的表現如此糟糕，他既沒有魄力推翻前任的政策、也沒有將政策進行到底的能力。對於古巴這樣對美國至關重要的事情，甘迺迪缺乏志在必得的決心。原本想和平談判的赫魯雪夫決定改變高峰會的基調，他決心冒險和美國一較高下。

神奇海獅先生

續上篇

在美國政治圈裡，一直有個不成文的規定：新總統就任後的頭一百天是他的「蜜月時光」。在這段時間內，批評家會盡量多鼓勵少批評，人們最常聽到關於總統的評價就是：「給他點時間」。

但在頭三個月結束後，即使是蜜月期也救不了甘迺迪了。從這段時間裡的表現看來，甘迺迪顯然無法帶領美國對抗蘇聯這個巨大的對手。民主黨重量級智庫迪恩・艾奇遜（Dean Archson）更是寫給前總統杜魯門一封絕望的信，裡面寫著：

請繼續往下閱讀...

「甘迺迪政府的管理虛弱且搖擺不定，不用等到秋天，「我們就會在柏林大敗！......」

艾奇遜。（圖：網路）

事實上，早在美國還在打選戰時，蘇聯的赫魯雪夫就已經在觀察著民主黨的甘迺迪。他認為比起堅定反共的共和黨，民主黨顯然是一個更好談話的對象，所以在甘迺迪一當選總統後，蘇方就做出不少善意的舉動、更傳達出希望舉辦峰會的願望。一個月後，甘迺迪親自寫信給赫魯雪夫同意會談：

「......希望不久之後，我們有可能親自見面，就其中一些問題進行非正式的意見交換......」

但事實上，甘迺迪這時的對蘇政策仍在「和平」與「強硬」間搖擺不定。雖然在一方面，受人尊敬的外交老前輩凱南建議他改善與莫斯科的關係，但同時他也邀請了強硬的艾奇遜一同研擬對蘇問題。等到了4月初，英國首相率團前往美國商討自由世界對蘇聯的新態度時，留著上翹鬍子、身材偉岸的艾奇遜一開口，就把會議裡的所有人嚇得不輕：「蘇聯很有可能會在今年結束以前，強行解決柏林問題！」

支持和平計劃的英國首相聽了冷汗直流，轉頭看了看年輕的總統，發現甘迺迪竟然完全沒有反駁的意思。艾奇遜繼續報告，柏林對蘇聯與對西方同樣重要，雙方完全不可能通過會談來解決柏林的問題，「如果在政治、經濟上都行不通，就要動用軍事手段！」

主導外交事務的國務卿也贊成艾奇遜，並補充了一句：

「任何接受和平協議的討論，都意味著西方開始走下坡路。」

最後，雖然甘迺迪說他仍然沒有做出最後的結論。但這已經足以讓和平派夠緊張了：美國決定增派在柏林的兵力，而這就意味雙方為柏林開戰的機率大增。但對美國來說，柏林不是唯一一個和蘇聯的角力場，眼下還有另外一個地方更加威脅美國地位，而在這個地方，甘迺迪完全顯露出他的不適任：古巴。

古巴豬玀灣的位置。（圖：網路）

在那場不祥的會議結束後兩天，甘迺迪一邊和艾奇遜在花園曬太陽，突然間問他：「有一個『古巴方案』，你聽過沒有？」

艾奇遜搖搖頭，表示完全不知道。

我們先簡單解釋一下古巴的狀況：從19世紀起，古巴跟美國的關係一直很緊密。不過在甘迺迪當選前一年的1959年，菲爾德・卡斯楚成功進占古巴首都哈瓦那，趕走了原本的親美政權。雖然卡斯楚當時仍未宣揚自己是共產主義，但他的存在卻已經深深威脅到美國。這時的美國想除掉他、但又沒辦法赤裸裸介入他國內政。最後，美國中情局想出了個辦法：他們從當時流亡在美國的古巴人中，精挑細選出一支上千人的古巴「志願軍」，並且秘密在在佛羅里達、瓜地馬拉等六個偽裝成牧場的訓練營中不斷演習，等待反攻古巴的機會。

本來這個計畫被前總統艾森豪擱置下來，但等甘迺迪上台後，軍方無限樂觀的報告讓甘迺迪認為：值得一試！

計畫是這樣的：在美國海空軍的掩護下，志願軍將在古巴東南沿海登陸----最後確定的地點是豬玀灣（Bahia de Cochinos）。一旦在沿海建立根據地後，他們就會號召古巴所有地下反抗勢力起來、一同成立古巴臨時政府，並徹底掃平卡斯楚政權。最後，甘迺迪在猶豫不決中終於批准了古巴計畫。但在4月17日進攻前夕，整項行動計畫竟然已傳得滿城風雨。隔天，美國務院便收到蘇聯大使館一封措辭極為嚴厲的警告：

「......現在，一支武裝部隊已經入侵古巴。全世界都知道，轟炸古巴城市的飛機是美國的、投下的炸彈也是美國的。所有這些行為都已經在蘇聯引起巨大的憤概！ ......總統先生，我迫切向你呼籲結束對古巴的侵略。此時世界局勢如此複雜，任何所謂的『小衝突』都可能引發全球各地的連鎖反應！」

這赤裸裸的威脅讓甘迺迪嚇得不輕，他立刻下令美軍不得支援古巴志願軍的攻勢，更糟糕的是，總統竟公開宣布「在任何情況下，美國部隊都不會在古巴進行任何干預」！

失敗的豬玀灣行動。（圖：網路）

甘迺迪完全沒有料到，這樣的聲明造成了極為糟糕的後果。在擺明失去美國的軍事支持後，古巴志願軍也失掉了他們勝利的唯一保證，剩下的古巴地下勢力根本沒人敢冒險反抗卡斯楚。志願軍在豬玀灣很快就成為一場災難，負責古巴行動的指揮官哀求美國總統：立刻為登陸部隊提供空中支援。說他們只需要埃塞克斯號航空母艦上的兩架飛機就能擊落敵機、紓困失陷的部隊，這樣古巴流亡人員還有機會取勝。

甘迺迪的回答很簡單：不行！

他對指揮官說：「一旦我派出一名美軍陸戰隊員，我們就會在這件事上無法自拔。無論發生了什麼事，我都不能把美國拖入戰爭，然後再輸掉它！」 戰功彪炳的海軍作戰部部長也插話進來，如果總統不願意出動戰機，至少可以利用驅逐艦支援登陸部隊，需要一艘驅逐艦，就能痛擊卡斯楚的坦克，並且扭轉整個戰局。

甘迺迪仍然堅持：「不，我不想讓美國捲入此事！」

氣急敗壞的海軍上將，竟對年輕的總統吼了出來：「荒謬！總統先生，我們已經捲進來了！」

豬玀灣入侵失敗的消息很快傳到赫魯雪夫耳中。在先前，他一直期待自己可以在與這名年輕總統的交涉中，為蘇聯獲得一些利多；但他萬萬沒想到這根本就已經是天上掉餡餅的程度了！甘迺迪的表現如此糟糕，他既沒有魄力推翻前任的政策、也沒有將政策進行到底的能力。對於古巴這樣對美國至關重要的事情，甘迺迪缺乏志在必得的決心。原本想和平談判的赫魯雪夫決定改變高峰會的基調，他決心冒險和美國一較高下。

1961年6月，美蘇高層在維也納會面。（圖：網路）

而這時，甘迺迪也為了自己的開局失利感到挫敗。43歲的他靠著群眾魅力登上了美國總統的寶座，這個位置的權力有如削鐵如泥的杜蘭達爾之劍，但他卻不是查理曼深深期待的騎士羅蘭。在會議前一週甘迺迪先去了巴黎，早就已經和赫魯雪夫打過多年交道的法國總統戴高樂提醒他：在峰會的某個時間，赫魯雪夫勢必會以戰爭要脅，但西方世界不能退。要不要選擇動武是一回事，但西方必須做足表現願為柏林一戰的樣子。

「我們並不打算改變柏林的任何現狀，亮出這個觀點是非常重要的。放棄在柏林的任何權利，改變任何現狀，撤出任何軍隊，都意味著失敗。這會導致我們失去幾乎整個德國、也會讓法國、義大利和其他地區蒙受重大損失。」

戴高樂繼續說道：「除此以外，我們也要讓赫魯雪夫明白，如果他想挑起戰爭，我們一定奉陪。.....如果赫魯雪夫準備用武力切斷我們與柏林的關係，我們就必須使用武力。」 「而如果在柏林爆發任何軍事衝突，都意味著全面戰爭。」

1961年6月4日，東西雙方最高領袖終於抵達維也納。這座昔日的哈布斯堡王城，如今再度成為舉世矚目的焦點，1500名電視、平面記者帶著他們所有的裝備和助手，鉅細彌席的記錄下倆人會談的每個細節。就這樣，雙方的新一輪博弈開始了。 甘迺迪萬萬沒想到，這竟是他此生最大的挫敗...（待續）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法