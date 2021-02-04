胡，怎麼說》「罷捷」就是「霸捷」，拿中共惡法霸凌台灣！

胡文輝

「罷捷」其實就是「霸捷」！大哥韓慘敗給小黃捷，眾小弟湧上前群毆霸凌！

話說當初，韓國瑜在一場公開比劍擂台上（議會），被白眼女俠黃捷完敗，這一仗大敗後，大哥韓的無敵神話粉碎了，從此一蹶不振，連戰連敗...。

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在公開公平的比劍場上，大哥韓敗給小黃捷，明明就是自己技不如人，應該回去好好修練才是，但他輸了卻不願服輸，面子更放不下，這幫大哥的眾小弟們於是找個機會報復，湧上去包圍群毆，口中叫罵著髒話，企圖以粗暴野蠻手段霸凌黃捷，要幫大哥韓討回面子！

這樣的一幫打一人、群毆圍攻一捷的不公不義場面，讓所有路見不平的人，都不禁要出手相助，不讓黃捷孤軍奮戰，而形成「罷捷」與「反霸捷」，並在6日在鳳山論劍決戰。

一幫打一人、群毆圍攻一捷的不公不義場面，讓所有路見不平的人，都不禁要出手相助。（本報資料照）

如果只是這樣，相信以黃捷的認真問政表現，劍走輕靈，應能挺住罷捷團眾的暴惡之刀，但是，罷捷的背後的靠山大哥大-中國國民黨現身了，出手挺罷捷，形成「全黨罷一捷」，簡直就是以一黨之力搞政治霸凌，為了斬黃捷祭旗，面目醜陋粗暴都不顧了，更令人看不下去。

罷捷團眾的靠山大哥大－中國國民黨背後，竟然還有大哥大大－中共的陰影若隱若現當靠山。在罷捷團眾提出的罷免理由書上，竟列有「違反國安法第21條」做為黃捷的罪狀，但是，我國的國安法只有10條，根本沒有第21條，罷捷團眾指控黃捷的「違法介入港暴，進行物資募集，違反國安法第21條」，根本就是拿中共殘暴鎮壓香港民主自由的專制惡法「港版國安法第21條」，做為罷免黃捷的理由。

中共專制殘暴的工具性惡法，竟然成為罷捷團眾的罷免理由、罷捷法寶，那麼，罷捷就是為中共而罷！罷捷就是把中共的專制惡法黑手引入台灣、霸凌台灣的民意代表！罷捷就是充當中共的工具！這種行徑根本就是背叛民主、背叛台灣。

只要談公理、只要問良心，6日鳯山論劍，鳯山人必須出手亮劍反罷捷、投下「不同意」罷免一票！

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