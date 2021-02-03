法操》台灣民主的濫觴：台灣議會設置請願運動

台灣議會設置請願運動是日治時期歷時最久的社會運動，前後持續了14年，共進行15次請願，雖然最後仍以失敗收場，但在推動過程中成功建立台灣人民的法治觀念，也帶動了後續台灣追求自治的進程。

東京台灣留學生歡迎台灣議會設置請願團代表。

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21世紀的台灣屬於民主發展程度相對先進的國家，台灣人民擁有高度政治參與權利，不過從台灣的歷史中可以觀察到台灣也曾經經歷過多次專制政權統治，那台灣的民主制度，以及台灣人的民主意識是從什麼時候開始萌芽的呢？

1894年清朝和日本爆發甲午戰爭，後清朝戰敗，雙方在1895年簽訂《馬關條約》，約定清朝必須將台灣和澎湖割讓給日本，自此台灣進入歷時約50年的日本統治時期。雖然當時台灣是日本領土的一部分，名義上台灣人即日本人，但實際上台灣人並未享有和日本人民相同的權利。初期在《六三法》的授權下台灣可說是受到台灣總督的獨裁統治，再加上台灣人在法律、經濟、教育、社會階級等各方面都遭到差別待遇壓迫，武裝抗日事件層出不窮，不過皆遭到政府血腥鎮壓而未有成果。

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然而台灣人民並未放棄追求平等的權利，1918年台灣的地方領袖林獻堂發起「六三法撤廢運動」，要求政府廢除《六三法》以保障台灣人民權益，不過當時有不同意見認為若是廢除《六三法》，台灣就不再具有特殊地位，因此林獻堂等人轉而策畫「台灣議會設置請願運動」。1921年1月30日，由林獻堂為代表的178名台灣士紳第一次向日本帝國議會提出《台灣議會設置請願書》，要求日本政府在台灣設立台灣議會，並由台灣人民選舉台灣議會議員。

1921年1月30日，由林獻堂為代表的178名台灣士紳第一次向日本帝國議會提出《台灣議會設置請願書》，要求日本政府在台灣設立台灣議會，並由台灣人民選舉台灣議會議員。（圖取自維基共享）

台灣議會設置請願運動是日治時期歷時最久的社會運動，前後持續了14年，共進行15次請願，雖然最後仍以失敗收場，但在推動過程中成功建立台灣人民的法治觀念，也帶動了後續台灣追求自治的進程。1935年3月3日，日本眾議院通過台灣地方自治預算案，隨後台灣開始實施「台灣地方自治改正案」，並在同年舉行第一次市街庄協議會選舉，是為台灣歷史上第一次民主選舉。

本文經授權轉載自法操 台灣民主的濫觴：台灣議會設置請願運動

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