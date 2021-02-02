自由開講》官員要獎金不講人權 人民被吃夠夠

林健鈞

2007年以前、欠稅額逾千萬的陳年欠稅案，在政府不打算再延長追稅期限下，將於2022年3月初到期，若屆時仍未被追到稅，將要一筆勾銷，估計將有300多億元欠稅款就此人間蒸發。官員透露，有些欠稅大戶，總說沒錢，但聽到會被管收，多會心生畏懼而繳稅，也有人接受管收後忍受不了，才努力清償欠稅。但未來為求資源有效應用，才會決定追稅期限到期後將不再延長。

財政部這樣的作風，根本毫無人權可言，難怪前任財長許虞哲會說出：要講人權就不用稅了，而追稅不力、無效下，讓財政部追稅期從5年、10年、15年，一改再改，好像稅法就是財政部自己立法的，實際上也不用修法了，一來國稅局官員敢說：法院的判決不算，自己說了算；二來稅單自己年年開，24年的稅案凌虐人民到死，人民一點辦法都沒有！

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前任財政部長許虞哲。（資料照）

有立委提出既然追稅不力，應把稅務獎勵金廢除算了。實際上稅務獎勵金早就被廢了，是財政部自己內部訂定作業要點，自己爽領這個沒有法源的獎金，還理直氣狀說：沒有獎金不足以養廉。後來有通過稅務獎勵金，真的吃人民夠夠！實際上有沒有通過好像都一權，都是可以領到獎金的。

人民有欠一萬八、三萬八、四萬八不等的欠繳稅金或欠繳交通違規罰款，甚至未到期的農會貸款等等，就被行政執行署栔賣數百、數仟萬的房產，限制出境不說，還可以用管收關人，這些都是違憲的作法，國外人權國家是不敢這麼侵害人民的生命財產權的。

似乎政府要編列獎金，就會有少數官員脫線演出，人民一向都是相信大部份的官員是守法的，官方的媒體報導都是正確的，但是看到24年的假稅案被檢察官、國稅局、行政執行署、甚至極少數法官一起聯手欺悔人民，不得不讓許多百姓對官員的人權觀大大的存疑，要請蔡總統、蘇揆絕對要重視件事，廢除獎金、廢惡法不說，要究責這些戕害人民的惡官，還人民一個清白與正義。

（資深研究員）

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