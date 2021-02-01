自由開講》地方沒了文化又如何能創生？

吳柏瑋

在2019年行政院宣布該年為「地方創生元年」後，「創生」一詞儼然成為年輕世代在進入職場時的選項之一，而在去年疫情肆虐的時空下，因為經濟模式的改變，越來越多青年願意回鄉創業，也為地方帶來全新的可能。

在2019年行政院宣布該年為「地方創生元年」後，「創生」一詞儼然成為年輕世代在進入職場時的選項之一，而在去年疫情肆虐的時空下，因為經濟模式的改變，越來越多青年願意回鄉創業，也為地方帶來全新的可能。圖為國發會主委陳美伶。（資料照）

但當「地方創生」被政府奉為拯救台灣經濟及農村的良藥時，各地卻依然不斷發生地方文化面臨拆除甚至與銷毀的情形，這對於標榜「地方」的新經濟模式來說著實非常諷刺。

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所謂地方創生，是產出具有「地方特性」的產業。

而筆者所謂的「地方特性」，就是立基於這個地區上的文化、語言、傳統產業及認同感且「不可取代」的特色，試想如果一個地方沒了老聚落、失去了傳統產業的脈絡以及屬於地方的記憶與知識，年輕世代回鄉或異地扎根所產出的只會是沒有在地性、沒歷史脈絡的產業，而這樣的產業就像老街中的民俗玩具店一樣，是沒有特色且模板化的，這樣的「創生」就只是單存的「創業」，留在台北市難道不能完成嗎？

地方創生的目標是讓文化得以傳承及創新，並且以其具有地方特色的不可取代性產生國際競爭力，將國際上的錢帶進地方，讓地方的資源豐沛後始得更多青年願意留在這個「地方」，在地文化就是讓青年能夠創業與自給自足的靠山。所以，文化才是地方創生的根本，是地方創生的靈魂。

但綜觀台灣各地方政府對於文化資產保存幾乎沒有前瞻性的態度，甚至大多數以地方發展為由來迫害文化保留；而中央政府疲弱無力，對於這些對「地方」來說有重要性且可永續發展的文化資產亦視若無睹，卻又不約而同地拿著「地方創生」跟「社區營造」作為政績耀武揚威，實在吃像難看。要「談地方創生」，先做「文化保存」吧！

（暗坑文化工作室執行長）

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