胡，怎麼說》國民黨罷捷，像極了老共！

胡文輝

政治不外「理」與「力」，從「理」字看，國民黨全黨之力投入罷捷（罷免高雄市議員黃捷），是百分百非理性、百分百沒道理的事，從「力」字看，國民黨罷捷的企圖，則是鎖定目標、單點突破，藉報復找認同，以仇恨凝聚力量，像極了老共！

昨天罷捷總部發動的「貪食龍」車隊遊行，陣中出現了辱罵女性從政人員「婊子」的海報，曝露了最粗暴、最野蠻的性別歧視。

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昨日國民黨聲援罷捷行動，重現鳳山貪食龍 。（資料照）

以國民黨深藍為主體的罷捷總部，以沒授意、參加者自發行為來撇清，卻沒有制止；國民黨本是罷捷的背後主力，竟對這個下流、粗暴的海報視如平常、好像甘之如飴，沒有抗議、譴責、切割，根本就是同流合汙、縱容暗爽。

那些平常高唱平權、伸張女權的藍軍民代、學者、媒體人呢？當碰到黃捷、蔡英文等政治立場不同的優秀女性政治人物，就雙重標準、是非顛倒、良知泯滅了嗎？

罷捷的操作，既以仇恨、報復為目的，手段不擇，粗暴、野蠻不會令人太意外。但是，國民黨是百年老黨、目前仍是最大在野黨，竟然會快速自甘墮落到這般下流、沒品、惡質的境地，仍然讓人觸目驚心。

以民代的問政品質表現、服務選民強度、社會支持度等等項目來評價，黃捷都可列入高優質的民代，罷免她是完全沒道理的事，國民黨卻以全黨之力大陣仗投入罷捷，除了拿黃捷祭旗、報復被「白眼女神」黃捷攻破韓國瑜國王新衣神話的恨之外，更有藉仇恨動員發動罷免、製造對反藍政治人物的壓力、形成怕罷的寒蟬恐懼，進而宰控政治走向。

高雄市議員黃捷。（資料照）

以政治的「力」來看，國民黨顯然在打一場「游擊戰」，藉著罷免法律的缺失與失衡，對一區多席的議員搞「不對稱作戰」，在傳統上藍軍佔優勢的選區，進行單點罷免突破。

從以上分析來看，國民黨全黨去罷捷，就是對立場不同的政治人物文攻武嚇，藉罷免搞分裂、分化，無所不用其極的亂民主、亂台灣，簡直像極了老共！

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