hinac》《搖曳露營》ー因為露營，邂逅長野、靜岡與山梨（二）

說《搖曳露營》是山梨縣近年最強的觀光動畫絕不為過，劇中連山梨當地美食「寶刀鍋」（一鍋含大量蔬菜的鄉土料理）都出現了，但主角志摩凜騎著一台50cc vino摩拖車載著家當露營，也讓整個故事不僅山梨，還擴展到了鄰近的靜岡與長野縣。

hinac

續上篇

朝霧高原的「ふもとっぱら」（Fumotoppara）露營場可說是凜與撫子混熟的起點，而這裡也是日本數一數二的超大露營場。從管理室走向露營區，視野逐漸開闊，一望無際的乾枯草原，終至遠方的針葉林與富士山，可惜的是，富士山與在本栖湖時相同，依舊戴著帽子，而當我於該年秋季再度來訪時，甚至連山腳都見不著了。雖說這一切都是運氣，也只能安慰自己這是富士山希望我再來的傲嬌理由。

見富士山全憑運氣，圖為富士山車站之角度。（圖：作者提供）

冬日的露營場依然有人前來，早晨的此刻，露營車絡繹不絕，天氣比在本栖湖稍微好了一點，沒有溫度的陽光還是令人直打哆嗦，但跟凜講的一樣，沒有蟲、人也少，加上風景有蒼涼美，比起酷熱又會流汗的夏天，秋冬在日本露營或許實在是好極了。

請繼續往下閱讀...

露營場的路標指示牌，現實比故事繽紛些。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

凜與撫子使用的地方僅是露營場的一小塊，對探訪場景來說毫無難度，那宛如穀倉的建築物（實際上，一樓是洗手間）是很明顯的目標，故事中出現過的食材準備場也在不遠處，而一些造景與凜被場內養的狗撞的地方則在靠出口車道旁的一間建築物旁。

露營場內用餐區。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

找了個地方，開始我的「露營」，我終於拿出了「道具」—與志摩凜一樣的「咖喱泡麵」。看著富士山與蕭瑟的大地，吃著熱騰騰的泡麵，「這孩子真會享受！」，我打從心裡讚佩著這位外冷內熱寡言的露營少女。

故事中的「美食」，咖哩泡麵。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

故事中主角們生活的小鎮「身延町」，以國道300號與本栖湖地區串連著。凜前往一宿的浩庵露營場在行政區劃來說，也屬於身延町的一部分，講得誇張一點，第一季動畫開頭主角志摩凜其實就在自己家附近露營。當然其實不能這樣看待，因為本栖湖與身延町中心地區其實隔了一座山，我像各務原櫻一樣，以車代步從海拔高處的本栖湖「回」到了町內。

右邊的隧道為通往身延町內的山路，畫面中央的道路則通往浩庵露營場。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

聚落沿著富士川兩岸散佈，身延町本身並沒有一個較大的城鎮中心，也因為人口稀少，主角們就讀的學校，實際上也早已廢校。像主角群一般沿著溪散步，陽光照射下比起湖邊溫暖許多，足以在同樣的位置曬點舒服的暖陽，車站外的當地商家也販賣有以凜的丸子頭為發想來源的「凜饅頭」。故事中重要據點「榮昇堂」是我的目標，這是一家歷史悠久的和果子店，薄皮紅豆餡的「身延饅頭」不僅在故事中成為搞笑橋段「（好吃，）我再去買一點～！」，滋味更是附近古剎久遠寺的香客必購名產。

身延町內一景，作品大紅之後也推出了以凜的包包頭為意象的饅頭。（圖：（上、下）作者提供、（中）截自網路）

經典的「我再去買一些」場景。（圖：（上）作者提供、（中、下）截自網路）

「小哥你是因為『搖曳露營』來的吧？」

拍完店內合作的擺設、蓋完了紀念章後，買了一大盒要回台分贈親友，店員一邊結帳，一邊對我說道。

「是啊！請問…當初劇組取材時，店員是以哪位大姐作為範本呢？」既然來了，那當然是問個徹底。 「唉呀，那天我不在呢」「我記得應該是○○桑喔！」

店員們七嘴八舌的，提供了這個重要情報，或許哪一天，我會因為要看那個在動畫中出現的店員，再次造訪吧。

榮昇堂內部，是時已經與作品合作推廣觀光。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

身延名產「身延饅頭」。（圖：作者提供）

雖可開玩笑說《搖曳露營》是山梨縣近年最強的觀光動畫絕不為過，劇中連山梨當地美食「寶刀鍋」（一鍋含大量蔬菜的鄉土料理）都出現了，但主角志摩凜騎著一台50cc vino摩拖車載著家當露營，也讓整個故事不僅山梨，還擴展到了鄰近的靜岡與長野縣。

山梨名產：寶刀鍋。（圖：作者提供）

另一個秋高氣爽的日子，從東京搭了早班的中央線特快電車前往與知名聲優姓氏相同的茅野市，上一次前往，已經是數年前的《你的名字》場景朝聖，從這裡前往諏訪大社與號稱糸守湖原型的諏訪湖，僅有一站之遙。湖邊的高島城與片倉館，在故事中曾作為志摩凜旅行的過場。

從車站再租了車，往附近的霧ヶ峰（霧峰）高原前進，陡峭的山路讓這台僅有600cc排氣量的小車發出悲鳴。凜的那台vino怎麼爬上山的呢？邊與同行友人吐嘈著，海拔也爬升到一定高度，數日後即將造成大破壞的颱風讓此刻的天空萬里無雲，高原上則清晰可見遠在一百公里外的富士山，高原上的休息站已因淡季關閉，站外的道路指示牌則是這趟旅程的第一個目標。

隨手撥了電話，將假日還在昏睡、人在台灣友人給搖醒，終於跨越2000公里，拍下了這需要透過道路指示牌上的閉路電視，才能重現的風景。（待續）

透過閉錄電視鏡頭才能重現的場景。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法