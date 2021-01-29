自由開講》台中火力電廠應積極推動以氣換煤政策

楊宏澤

台灣為減緩氣候變遷的衝擊、邁向永續，目前正傾全國之力於2025年前達成20% 再生能源占比的能源轉型目標，在「穩定供電」、「減碳環保」與「非核家園」政策相互配合之下規劃未來能源，政府與台電一向不遺餘力尋求解決之道。但除了積極發展太陽光電、離岸風電等再生能源，並輔以智慧電網調度技術外，最關鍵的仍是如何「降低火力發電汙染」，即將燃煤機組替換成燃氣機組。

「以氣換煤」成國際趨勢，台灣要加緊腳步

各國目前正建設新型燃氣機組，因為天然氣不僅整體發電效率高，每發一度電所產生的溫室氣體與空氣污染物更遠較燃煤機組低。同時新型燃氣機組能快速升降載，能改善大量再生能源併網後所造成的發電不穩定問題。在調度上，除了儲能電池、水力抽蓄發電、用電調節等各種新型技術，燃氣發電也更有助維持系統穩定性，因而成為我國電網重要的快速反應電力來源，事實上「以氣換煤」更廣受世界各國政府的青睞，是能源轉型的關鍵趨勢。在此趨勢下，原有10部燃煤機組的台中火力電廠也積極規劃以新型燃氣機組及天然氣接收站工程，替代原有的燃煤機組。然而，目前爭議點在於，被「提前除役」的燃煤機組是否除役不拆、轉為備用。

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在此趨勢下，原有10部燃煤機組的台中火力電廠也積極規劃以新型燃氣機組及天然氣接收站工程，替代原有的燃煤機組。（資料照／台中市提供）



除役未拆機組的「究極使用」



探討此一問題，問題本質是「以氣換煤」時，燃煤機組是否仍「除役不拆」並轉為「備用機組」？從電力調度與供電穩定的角度而言，雖然政府已經將擴建天然氣接收站並將其安全存量由7天延長為14天，為各國間高標準，然而以國家能源安全角度而言，民眾與社會根本無法忍受一整天，甚至短時間的電力短缺，如果發生特殊緊急狀況，導致天然氣無法順利供應，建置新發電機組絕對是緩不濟急，此時將除役未拆的機組重新啟動，仍是應付短時間的供電危機、提高供電穩定的最佳解方。

綜觀而言，在現有燃氣機組規劃外，加速推動另2部新燃氣機組與天然氣接收站的建置，讓台中燃煤機組除役時間由2046年提前至2035年，並將原有機組備而不用，才能實質降低碳排、兼顧供電穩定，實不失為我國能源轉型下兩全其美的對策。

（國立成功大學電機系特聘教授）

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