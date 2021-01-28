胡，怎麼說》「這位先生」，中國很嫉妒哦！

胡文輝

這位先生，領導防疫，守護台灣，中國很嫉妒哦！

這位先生，防疫表現超優，讓中國很嫉妒，更由妒生恨，由恨而口不擇言，就歪嘴亂批，中國國台辦發言人朱鳯蓮因篩檢不準確被揭穿而惱羞成怒、出口成髒，竟惡毒狠批「這位先生」，不是無知，就是糊弄老百姓。

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是的，這位先生，的確夠格讓中國很嫉妒！中國前年底到去年此時，如果有「這位先生」，或者和這位先生的能力、擔當、警覺、勇氣、獲信任度都相當的防疫指揮官，就不會任令武漢肺炎（COVID-19）病毒擴大流竄，從禍中國、殃人民，進而禍殃全世界，成為人類的慘重災難，目前至少已造成1億以上人染疫、200多萬人罹病身亡，還不知何時方休。

是的，中國如果有這位先生或相當的人物，在習近平左右，就不會忽視前年底（2019年底）大疫起於武漢之初、李文亮醫師提出的警訊，更不會顛倒是非、錯亂忠奸，反而處分李文亮醫師。一定會重視警訊，並及即警覺，全力全面打抗疫之戰，不讓病毒四方亂竄。

中國前年底到去年此時，如果有「這位先生」，或者和這位先生的能力、擔當、警覺、勇氣、獲信任度都相當的防疫指揮官，就不會任令武漢肺炎病毒擴大流竄，從禍中國、殃人民，進而禍殃全世界，成為人類的慘重災難。（本報資料照）

是的，這位先生，的確曾經讓中國很難看！他領導的防疫團隊核心疾管署在2019年12月31日就警覺可能是新病毒來襲，並向WHO通報示警，但是，中國及WHO都怠忽職守，輕忽嚴重性，甚至意圖隱瞞真相，在疫情因拖延而大爆發之後，才一再消滅事證、甩鍋卸責、甚至篡改歷史，推諉他國，但是，中國鑄下濤天大錯，禍各國、殃億民的事實彰彰明甚，台灣的通報也指證歷歷，的確讓中國十分難看，因為甩鍋更難了。

是的，這位先生的確讓中共政權很不爽！因為他率防疫國家團隊堅壁清野做太好，不但把中國狠狠比下去，中國屢屢栽贓台灣「藉疫謀獨」不成，誣衊台灣的詭計施展不開，反而曝露它放病毒害台陰謀的可能性，這位先生的確讓中國很不爽。

是的，這位先生的確讓台灣的親中舔共政黨、政客、紅媒、歪嘴們很感冒！他們本就自外於台灣，見不得台灣好，恨不得台灣防疫出現大破口，一直對「這位先生」不感謝還很感冒，一有機會就極盡歪曲、挑剔、汙衊、雞蛋裡挑鴨骨頭之能事，還不時放假消息要換掉他，這次桃醫因承擔收治最大量的確診病患，抗疫最前線的醫護因而染疫，竟成為親中舔共的黨、媒、嘴等政治攻擊的目標，欲去之而後快。 這位先生，就是防疫指揮官、衛福部長陳時中，他是台灣抗疫主帥、代表守護台灣的英雄們。

這位先生，也是台灣每一位抗疫團隊的醫、護、公衛、以及所有投入抗疫的人，每一位先生、女士、小姐，都是「這位先生」的化身，「這位先生」化身千萬，守護台灣。

這位先生，也是捍衛國家、守護民主的國軍英勇將士，空軍飛官每天駕機升空攔截無理來侵擾的共軍軍機，海軍、陸軍也都各盡保家衛國之責，飛彈、雷達部隊都時時警戒，不讓共軍越雷池一步....。他們都是我們的「這位先生」。

台灣2560萬人，只要不自外於台灣，人人都是這位先生，人人都要力挺這位先生，那就是人人挺人人，人人挺台灣！

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