魔幻拉美》拉丁美洲走過既失落且戲劇性的一年

拉丁美洲本有距離優勢能躲過Covid-19的侵襲，卻因社會結構而演變成重災區。2020是拉丁美洲失落的一年，是一百二十年來經濟衰退最嚴重的一年，儘管如此，群眾抗議、政治風暴、警民衝突、組織犯罪、公投制憲…… 輪番上演，讓這慘淡的一年增添戲劇性。

陳小雀

2020年由Covid-19拉開序幕，世界各國在驚濤駭浪中度過了一年，至今仍不知何時能戰勝瘟疫，讓失序的日子回歸正常。起初，拉丁美洲有距離優勢，理當有足夠時間可以預防病毒擴散，卻因本身公衛制度不健全，城市人口密度高，再加上政府輕忽，而成為病毒溫床，造成疫情一發不可收拾。在全球二十個疫情最嚴重的國家當中，巴西、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥與祕魯均榜上有名。

的確，不同於美國及歐洲，拉丁美洲城鄉差距大，貧富懸殊，生活無以為繼的貧民不斷湧入大城市，甘願淪為非法黑工，棲身於缺乏衛生設備的貧民窟，而這正是助長疫情的因素之一。在疫情的衝擊下，2020是拉丁美洲失落的一年，是一百二十年來經濟衰退最嚴重的一年，失業率10.7%，國內生產總值下降7.7%，其中，以委內瑞拉最慘，下降幅度高達30%，祕魯跌幅有12%，阿根廷及墨西哥緊跟在後，依序是10.5%與9%，拉美第一大經濟體的西巴則下滑5.3%。 我們就按月份，回顧拉丁美洲這失落卻又充滿戲劇性的2020年。

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拉丁美洲城鄉差距大，貧富懸殊，生活無以為繼的貧民不斷湧入大城市，甘願淪為非法黑工，棲身於缺乏衛生設備的貧民窟，而這正是助長疫情的因素之一。在疫情的衝擊下，2020是拉丁美洲失落的一年。（AFP）

2020年1月2日，克勞蒂亞．羅培茲（Claudia López，1970-）就任哥倫比亞波哥大首任民選女市長。克勞蒂亞．羅培茲出身平凡，曾擔任參議員，不僅創造歷史，也公開她女同志身分，與參議員安赫莉卡．羅薩諾（Angélica Lozano，1976-）共組家庭，一起打擊貪腐、保護弱勢族群、推動婚姻平權等。

2020年2月26日，一名巴西聖保羅居民從義大利度假返國，被診斷感染Covid-19，成為拉美第一個確診病例，自此，拉丁美洲各國陸續爆發疫情，病毒傳染速度之快令人措手不及。 2020年3月2日，尼加拉瓜詩人艾納斯托．卡德納爾（Ernesto Cardenal，1925-2020）以九十五歲高齡辭世。艾納斯托．卡德納爾是天主教神職人員，提倡解放神學，支持游擊革命，以詩「解放」窮人與受迫害者，詩作充滿人道主義，流洩出反獨裁政權的意象，在國際文壇引起迴響，詩作被迻譯成二十種語文，榮獲無數國際文學大獎。

2020年3月2日，尼加拉瓜詩人艾納斯托．卡德納爾以九十五歲高齡辭世。（EPA）

2020年3月7日，阿根廷出現第一位死於Covid-19的患者，打破拉丁美洲染疫零死亡的紀錄。3月下旬，拉丁美洲股市大跌20%。2020年4月，觀光業幾乎癱瘓，許多觀光勝地無限期關閉。拉丁美洲第二大航空公司哥倫比亞航空公司（AVIANCA）於2019年12月歡慶成立一百週年，百年根基不敵疫病，而於2020年5月10日申請破產。拉丁美洲第一大航空公司南美航空集團（LATAM）也同樣撐不下去，隨後於5月26日申請破產。

2020年6月，墨西哥警方在墨西哥第二大城瓜達拉哈拉（Guadalajara）郊外的一些棄農莊內陸續挖出215具屍骨。據查證，死者係遭犯罪集團殘忍殺害，甚至被肢解，死亡期間為該年的1月到5月間。儘管疫情肆虐，但有組織的犯罪在墨西哥仍天天上演。 2020年7月，巴西、墨西哥及祕魯的確診病例不斷增加，才五個月光景，三國累計已超過11,000人死亡。7月24日，智利政府為了讓民眾有資金因應疫情，而頒布提前提領退休金10%的政策，各退休基金公司必須於7月30日起一年內受理民眾申請。

2020年8月9日，祕魯因疫情嚴峻而陷入政治危機，國會以貪污罪名彈劾總統畢斯卡拉（Martín Vizcarra，1963-）。國會議長曼努埃爾．梅里諾（Manuel Merino，1961-）僅當了5天的代理總統，就在群眾大規模抗議下辭職。11月16日，祕魯國會以97票對26票，推舉76歲的薩加斯蒂（Francisco Sagasti，1944-）爲國會主席並按順序繼任爲代理總統，翌日薩加斯蒂在國會特別會議中宣誓就任總統，直到2021年7月31日。

2020年11月16日，祕魯國會推舉76歲的薩加斯蒂爲國會主席並按順序繼任爲代理總統，翌日薩加斯蒂在國會特別會議中宣誓就任總統，直到2021年7月31日。（EPA）

2020年9月30日，國際勞工組織（International Labor Organization）表示，拉丁美洲暨加勒比海地區疫情嚴峻，估計三千四百萬人失業，加深貧富懸殊的差距。

2020年10月25日，智利以公投支持制定新憲法，揮別在1973年至1990年間皮諾契特（Augusto Pinochet，1915 -2006）獨裁政權所遺留的憲法。「支持」制定新憲法的倡議獲得78.28%選票，首都聖地牙哥（Santiago）及其他城市的民眾，不畏疫情而瘋狂慶祝公投結果。

11月25日，阿根廷足球明星馬拉度納（Diego Armando Maradona Franco，1960-2020）辭世，享壽60歲。馬拉度納的足球生涯充滿傳奇，也最具爭議，尤其那被他稱為「上帝之手」的進球疑雲。他在攀上事業高峰後，即因染毒、濫用藥物、私生活等問題而受到非議，也因身材走樣及健康亮紅燈而困擾不已。阿根廷政府宣布全國為馬拉度納哀悼三天，並將馬拉度納移靈至總統府玫瑰宮供民眾弔唁，由於前來弔唁的民眾人數過多，場面混亂，一度爆發警民衝突。

馬拉度納的足球生涯充滿傳奇，也最具爭議，尤其那被他稱為「上帝之手」的進球疑雲。（EPA）

2020年12月30日，阿根廷國會參議院表決通過墮胎立法，允許婦女在懷孕14週內墮胎，這對篤信天主教的阿根廷而言，是歷史性的改革，加入拉丁美洲墮胎合法化的少數國家之列。

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