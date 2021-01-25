自由開講》新北文化局沒文化！錯寫大坪林圳史還嘴硬？

吳柏瑋

一條臭水溝，在新店老街與後街之間流過，為防止物品掉落鋪設的網架依然阻隔不了因為家庭廢水排放而造成的惡臭，如今這看起來不怎麼起眼的溝渠，在40年前卻並非如此狼狽，最可憐的還不是他被搞得又臭又髒，而是關於他的歷史被官方刻意隱藏。

他有個名字-「大坪林圳」

台灣以農立國，在200餘年前台灣漢人的祖先從唐山來到寶島，最重要的就是要「吃飯」，而因應這最基礎的生存需求，台灣各地開始出現以灌溉為目的的水利設施，有的設立埤塘，有的開闢圳道引水灌溉，而大家所熟知的「瑠公圳」與「大坪林圳」也是在這樣的需求下開始被建照。

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起初，郭錫瑠為了灌溉他在興雅庄（今信義、大安一帶）的農田，但因其原本使用的埤塘淤積失去儲水功能，因此在1739年往新店溪的上游來尋找水源，最後在青潭溪引水開鑿水圳，到了1753年時，因為引水道需開鑿山壁十分困難（該地質為木山層）又加上原住民不時的出草攻擊，因此郭錫瑠在這年將此引水源頭的水權轉讓給了新店大坪林五庄所組成的「金合興號」，最終在1760年鑿通引水石腔。

石腔在剛被鑿通時卻時同時提供大坪林圳與瑠公圳的灌溉使用，但隨後在1773年其子（郭元芬）就將取水口改往下游處，也就是現在碧潭北二高橋下的取水口。

所以石腔是被誰鑿通的？答案是以蕭妙興為首的「金合興號」，而金合興的合夥人為簡書、朱舉、曾鎮、王綸、王奇勳、林棟材、吳德昌、陳朝誇與江游龍共組，與郭錫瑠完全無關。

但大家打開新北市文化局對於該引水石槍的介紹時，會發現該石腔被官方命名為「瑠公圳引水石腔」，更誇張的是新北市所請來的「專業人員」還口口聲聲的說圳道的開發為劉家所成，這樣背離史時的行為如今也引起了開圳人後代的不滿，卻得到文化局「瑠公圳可包含大坪林圳，大坪林圳不可包含瑠公圳」的不負責任回覆。

圖為新北市政府。（資料照）

首先，瑠公圳與大坪林圳合併是發生在1956年，當時文山水利會被合併進瑠公圳水利會後，大坪林圳的管理權才被瑠公圳水利會掌管，所以用「瑠公圳可以包含大坪林圳」的說法完全錯誤。

再來，瑠公圳的圳道路線與大坪林圳完全不同，瑠公圳為灌溉大安地區田地，其圳道是沿現今北新路旁直至景美溪，但大坪林圳之圳路走的卻是如今的中興路，因其灌溉範圍為大坪林的五個庄頭（七張、十二張、十四張、二十張與寶斗厝），所以從物理上的圳路來看，瑠公圳與大坪林圳更不能混唯一談。

可見文化局對於其錯誤的介紹不但不願意更正，更以如此傲慢的態度來否定地方文化及歷史的事實，這一切的原因除了審查委員的不專業外，更隱藏了政治的利益關係勾結。

要知道，瑠公農田水利會是全台最有錢的水利會，其資產額是以「百億」計算，而其中最大量的資產就是來自於土地，今天只要這些「圳道」被認定為是瑠公圳很有可能就成為水利會的資產，即便在水利會已經回歸國有的狀況下，這也是一筆不可小覷的資源。

當開圳人後代出來替政府糾正錯誤，卻還要面對政府傲慢不講理的回覆時，我只能用這些文字去紀錄，去替大坪林圳感到不值，向「沒文化的新北市文化局」表示哀悼。

新北市政府真的「沒文化」。

（留下最後的十四張版主、暗坑文化工作室執行長）

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