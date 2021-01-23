一級嘴砲》唐吉訶德，日本農產外銷的最後一哩路

人家的東西為什麼跨過2000公里還能「整欉好好」的出現在你眼前？都過了鹹水，為什麼能夠是這種價格？若要說到更深層的影響，這些「不貴」的日本農漁牧產品將會在台灣消費者心中定下一個錨，一個比較的基準點，此後，國產的生鮮、蔬果、肉品都將要面臨最血淋淋的競爭。

一級嘴砲技術士

位於台北西門町的「DON DON DONKI 西門店」是日本連鎖賣場「唐吉訶德」台灣首家分店，這禮拜以來可說是占據了個大社群網站的版面。讓我特別有感的莫過於生鮮區的各式日本水果、肉品和水產品，這裡的售價只要其他零售通路的一半，也讓我幾位做水果進口生意的朋友看傻了眼。現在這個時機點，不論空運或海運的運費都高得驚人，而且還不一定有艙位讓你運出去，毛利不高的農產品還能以如此價格跨海投放，到底是怎麼做到的？我對背後的那隻手特別感興趣。

24小時營業，但24小時都要排隊入場的DONKI 西門店。（日本FNN新聞網照片）

時間回到2020年10月23日，為了擴大日本農漁牧產品外銷，以唐吉訶德創辦人安田隆夫的PPIH（泛太平洋國際控股公司）為首，結合了JA全農、農漁牧業生產者、物流商和通路商等業者成立了PPIC（泛太平洋國際聯盟），透過上中下游產業鏈的整合，縮短貨物流通的時程與成本。PPIC的第一步，就是以唐吉訶德在美國的38家、新加坡和香港等東亞地區13家門市為先鋒，強打水果、畜產品和生鮮品，並伺機打入當地的餐飲相關事業。

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2020年11月20日，日本政府召開了農產品外銷相關事務內閣會議，並宣布2030年要達到農漁牧產品外銷3000億日圓的目標，席間有農水省的官員、農協及各大通路的代表出席。JA全農當天也發表了6個戰略方向：

（1）要在美國擴大日本和牛的生產規模。

（2）要在香港賣米、賣蛋、賣和牛。

（3）要在中東展店賣和牛。

（4）和「壽司郎」結盟，擴大日本稻米的外銷。

（5）和「Suntory」結盟，用跨境電商在中國賣蘋果。

（6）和「唐吉訶德」結盟，佈建農產外銷最後一哩路。

只要其他零售水果店半價的日本草莓。（本報資料照）

簡單來說，台灣的唐吉訶德之所以能有破盤價的水果、東京豊洲市場直送的各種生鮮品，原因就是背後有JA全國農業協同組合聯合會等「國家級」的力量在支持。日本國內的新冠肺炎疫情持續擴大，經濟活動跌落谷底，奧運至今也沒人敢決定要不要繼續辦下去，正因為如此，才有人跳出來整合產業鏈，並由唐吉訶德領頭先跑。

唐吉訶德在台灣展店，一般民眾當然買得很高興，但對於我們這些農漁牧的生產者而言，這是一個很大的警訊。人家的東西為什麼跨過2000公里還能「整欉好好」的出現在你眼前？都過了鹹水，為什麼能夠是這種價格？若要說到更深層的影響，這些「不貴」的日本農漁牧產品將會在台灣消費者心中定下一個錨，一個比較的基準點，此後，國產的生鮮、蔬果、肉品都將要面臨最血淋淋的競爭。

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