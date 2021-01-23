自由開講》與其封院，不如封嘴

王英明

部立桃園醫院發生院內群聚感染，使得疫情升高，人心浮動。去年三月就有藍營的人一直主張封院、封城、普篩，沒想到經過了一年，現在講的還是一樣。

回憶18年前，國民黨主政的台北市政府，因為對SARS感染控制，無計可施，為防止擴大，在沒有任何準備下，倉促就把和平醫院封院，所有的人員，即使人在外面，也全部必須奉命回到醫院，不准再出去，甚至還包括當場送貨的、送報紙的，估計有1200人一律關在院內。這種模仿中世紀抑制黑死病的措施（把城圍起來，放一把火讓裡面的人都死，以為疾病就會消失），最後造成154名的院內感染，包括有11名醫護職員在內、共35人死亡，存活者據說現仍處於肺功能受損狀態。

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之所以傷亡慘重，最主要原因，很可能是一開始並沒有樓層管控，潛在感染者不明，病毒到處流竄，互相傳染而不自知，浴廁宿食場地數十人混居共用，而上級並沒有給醫護人員全力的足夠防疫資源，很多處理病人的護理人員，只是一個口罩和手套而已。封院最後並沒有把病毒「關」在和平醫院，反而越「養」越多，鄰近的萬華仁濟醫院、國宅社區相繼都出現了病例。

18年前，國民黨主政的台北市政府，因為對SARS感染控制，無計可施，為防止擴大，在沒有任何準備下，倉促就把和平醫院封院，最後造成154名的院內感染，包括有11名醫護職員在內、共35人死亡。（本報資料照）

18年過去了，面對世紀大疫，撇開各種醫療檢測、疫調、防護設備的進步不說，光是指揮中心在部桃所實施的分艙、分流、對醫護人員及相關者的擴大採檢及一人一室集中隔離，尤其病患逐一的清空、分散病人到支援醫院、各層樓分次消毒，真的令我們這些老醫師眼睛一亮，欽佩不已。

反之，當年穿全套防護設備像太空人一樣，進入醫院（聽說只是去開會、不是進入病房）、使很多護理人員在樓上窗口一看就哭了的前衛生局主管，事隔多年，到現在還在電視頻道、臉書，大罵民進黨政府，「為什麼部桃發生院內感染，還不趕快封院，以致把病毒帶給家人及社區」。難道一點都不明白，就是當年的台北市封院，害死了那麼多人？近日國民黨軍方背景的不分區立委，也突然變成防疫專家，要政府趕快擬定封城計劃。前天幾個縣市首長下令，公務人員不能去桃園，同樣是一種封城的心態。他們認為只要封起來，一切就於我無關、一切就沒有事。

2003年的和平封院，很多真相沒有被揭露，而由於政治因素，社會過去多視為禁忌、避而不談。所幸近年有一些年輕醫師開始回顧這段歷史，檢討的話題慢慢已浮上檯面了。

但國民黨似乎18年來都沒有進步，更沒有得到教訓，也毫無反省愧疚，上上下下，念念在茲，唯一的招數仍然是封院、封城。兩千人（醫護、檢驗、藥局、行政、廚房、清潔、洗衣房、電機、庫房、工友、病患、家屬）被封在醫院，只進不出，要多少單人房加單獨浴廁設備，要多少防護衣、要多少人員輪班，想起來真是不寒而慄。

封院或封城，是影響很大、犧牲也可能很大的措施，有一定的、不得已條件才能做。專家已指出，當疫情變得不可收拾、每天百病例以上的增加、疫調已經不可能、半數感染源完全查不到，這才是開始考慮封院、封城的時候。現在病例尚少、來源清楚、感控掌握胸有成竹，哪有封院、封城的必要？徒然製造恐慌而已。一旦桃園封城，桃園完了、新竹也完了、竹科也完了、台積電也完了。台灣也可以說是等於完了。

普篩也是一樣，當確認病例每天有成千上百的增加，已經很難做感控時候，才有必要做社區普篩。而且要知道，病毒非常狡猾，篩檢不是只做一次就大勢底定，有時候可能要連續做三篩、四篩，民眾等於是必須放下日常生活，兩三天就被叫去排隊檢查一次，而且還要面對可能偽陰性、偽陽性各種判斷及憂慮，不是想像中那麼簡單。 個人覺得，中央指揮中心有很多令我們放心的專家，一定會依序對全國民眾的防疫，做出最好的選擇，就像過去一年一樣。大家最好少講話，全力支持配合。

與其一直講封院，不如封嘴。

（作者為前和平醫院資深退休醫師）

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