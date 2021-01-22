自由開講》向華強來台依親 台灣演藝圈恐遭「滲透」

吳應麟

香港演藝圈大亨向華強及兒子向佐申請來台依親居留，引發「中共任務性移民」國安疑慮。然而，中共是否藉此滲透台灣演藝圈，更是令人質疑！

香港演藝圈大亨向華強（左）及兒子向佐（右）申請來台依親居留，引發「中共任務性移民」國安疑慮。（資料照）

因為向華強發跡過程，跟黑道與演藝圈脫離不了關係。香港黑道「新義安」創辦人向前，具國民黨將軍身份，他就是向華強的爸爸。八零年代，香港經濟突飛猛進，黑道也開始轉換生財之術，「新義安」趁機進入主流演藝圈，向華強成為香港電影知名出品人。

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然而，黑道進入演藝圈同時對中共政治效忠，同時又可以換取商業利益，電影事業蒸蒸日上。中共也趁機不斷加強對香港「招安」的力道，成為滲透香港的武器。

例如，去年中共強推「香港國安法」時，包含向華強、成龍等三千多位香港演藝及文化界人士，共同發表聲明，齊聲力挺國安法，顯示香港演藝圈舔中，配合中共「大外宣」，藉此操作輿論。

回顧周恩來為了確保香港順利回歸，推出「白蟻政策」，從政商界、媒體界與黑社會等，無孔不入並掌握香港社會。現在，中共似乎想要如法炮製進入台灣，我們當然要保持警覺，防堵紅色滲透。

尤其是國安法施行後，一國一制的香港，已經喪失其特殊性。拒絕舔中演藝圈大亨向華強來台，其實除了質疑中共可能藉機滲透台灣各界外，更是拒絕中共對台灣演藝圈的「大外宣」呢！

（高雄市民，台灣基進政經私塾學員）

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