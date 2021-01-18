法操》2020年美國總統選舉爭議，美國國會不是第一次被占領？

美國國會大廈於月初（6日）遭到大規模的川粉包圍與佔領，甚至直接衝入議場。然而此次國會大廈遭攻陷的狀況，在美國歷史上並非頭一遭。

美國國會大廈於月初（6日）遭到大規模的川粉包圍與佔領，甚至直接衝入議場。（路透）

法操司想傳媒

根據新聞報導，2021年1月6日，美國參議院正在進行2020年總統選舉各州選舉人團投票結果的認證程序時，大批川普的支持者闖入並占領國會大廈，與國會警察爆發激烈衝突，共造成5人死亡，數小時後示威者才遭驅離。

雖然事發當時川普在社群平台上發布影片呼籲支持者回家，但因為川普同時持續批評選舉，影片陸續遭Facebook、YouTube、Twitter等社群平台移除，事後川普的Facebook帳號遭停用至少至總統任期結束，Twitter帳號則遭永久停用。

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美國首都曾於美英戰爭中淪陷，國會大廈也被燒毀

然而此次國會大廈遭攻陷的狀況，在美國歷史上並非頭一遭。在1812年美國獨立初期，美國基於過去和英國的宿怨與種種糾葛，趁著英國捲入拿破崙戰爭之際對英國宣戰，進攻當時英國的殖民地加拿大，但由於準備不足，美軍不但沒有成功佔領加拿大，反在1814年遭英軍攻陷首都華盛頓特區，白宮、國會大廈等公共設施也在當時遭英軍縱火破壞。

社群平台刪除個人帳號，引發侵害言論自由疑慮

Facebook創辦人Mark Zuckerberg表示，川普利用臉書煽動群眾以暴力行為破壞美國的民主體制，因此臉書將暫時封鎖川普的臉書帳號直到政權移轉給拜登，Twitter以川普有再次煽動暴力的風險為由，直接將川普的Twitter帳號永久停用。不過社群平台對川普的「制裁」引起德國總理梅克爾的批評，梅克爾認為限制言論自由的權力應由立法機關明確規範，而非社群平台的公司高層決定。

美國「通訊端正法」（Communications Decency Act）第230條賦予社群平台審查用戶內容的權力，並保障社群平台不會因用戶發布的內容而受罰或遭求償，以維護網路通訊平台業者的發展空間，然而處於現今網路通訊蓬勃發展的時代，這樣的法規似乎使社群平台公司得到審查言論的權力。如果社群網站變成人民發表言論的主要空間，由社群平台公司來審查用戶發表的內容是否適當呢？值得深思。

參考資料

美國首都曾經被佔領淪陷過？／每日一冷

華盛頓哥倫比亞特區／維基百科

本文經授權轉載自法操 2020年美國總統選舉爭議，美國國會不是第一次被占領？

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