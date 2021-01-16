一級嘴砲》用人工智能賣便當

隨著AI人工智能的演進，資料判讀和預估的精確性越來越高，食品加工業使用AI輔助的案例也越來越常見，除了倉儲和物流管理，在便當、鮮食等短期效商品的效果更為顯著。

一級嘴砲技術士

日本東急STORE超市將在今年2月起，以人工智能（AI）系統來管理各店熟食便當的販售。東急STORE的門市目前共有近400種的各類鮮食和便當，由於這類鮮食品的賞味期限短，管理和廢棄吃掉非常多的營運成本。為了提升鮮食品的獲利，降低人事成本和食物的浪費，接下來將以AI演算來預測各店鋪的配貨數量、單品的折扣率和促銷啟動的時間。

東急STORE是以關東和東海地區為主的區域型超市，從琦玉到靜岡目前共有87家門市，2月起將在其中3家門市試行AI系統，最快將在3月全面導入。假設某門市過了傍晚還剩下20盒炸雞塊、5盒煎餃，根據AI系統的調整，炸雞打7折、煎餃打9折的折扣模式促銷這些鮮食商品。什麼時間點、剩餘多少、折扣該多少，這些將由AI系統根據當地的消費習慣去算出最佳的參數，貨品不足也會提早通知物流進貨。門市的店員只要根據系統的指示去黏貼折扣貼紙，省去人為判斷的時差和損耗。

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不久之後，商品的進銷都將由AI來判斷。（圖：作者提供）

原本東急STORE是總公司一本作業手冊套用在全部門市，但後來數位行銷部門發現，每個門市因消費者結構不同，在進貨和銷售方面都有明顯的差異，說白了，同一套行銷策略並無法適用每個門市。東急STORE希望藉由AI系統來找到最佳的參數，第一個目標就是降低10％的折扣促銷、食物廢棄等支出。

運用AI演算來預測銷售的案例還有大榮超市，大榮已經是全面導入AI系統來輔助營運，系統會根據各門市的近期來客數、氣象預報等數據，推算出可能的來客數和商品的銷售量，讓後端的鮮食廠調整食材進貨、生產和配送的數量。經由AI演算的預估模型，鮮食部門的績效比起去年同期還成長了10％左右。

隨著AI人工智能的演進，資料判讀和預估的精確性越來越高，食品加工業使用AI輔助的案例也越來越常見，除了倉儲和物流管理，在便當、鮮食等短期效商品的效果更為顯著。超商的Lawson、全家，甜點業的不二家等早就都使用AI來輔助營運，超市類的除了東急、大榮，沃爾瑪的子公司－西友超市也將在今年3月全店鋪起用AI系統。

根據AI系統開發商的說法，超市的熟食、便當、炸雞、沙拉等鮮食商品的獲利其實有很大的成長空間，一般商品的毛利約有20到30％左右，鮮食品的毛利多在40％，但廢棄的比例約占10％，如果能藉由AI來加速鮮食的流通、降低食品的廢棄比例，這將為原本利潤偏低的超市找到新的獲利空間。

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