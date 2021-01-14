自由限時批》矯情的楊志良！

董森霖

楊志良何許人也。乃一整天「理盲、濫情」不離口的老官僚，自許「聖賢」，「僞善」矯情得不得了。

明明是快人快語，說過頭了，道歉一下，反光明磊落。但他却選擇不道歉，還要繼續「大放厥詞」！自引起社會撻伐，這就是一種「矯情」的言行！看似伸張「正義」，實為「偽善」，以「欺世盜名」，徒增加負聲量。

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而此亦是「政客型」退休的「官僚」不甘寂寞（此和平民仍有別，馬英九算「平民」？）所玩「政治口水」的花樣，猶等於講給有心破壞台灣防疫者聽，反成了「見縫插針」的助攻者（他尚且是主張施打中國疫苗者，何不自行前往一試？）這才是讓人恐怖、憂心的地方！

所謂「矯情」也者，乃是一種違反常情，以突顯自己「高異」的風格。通常用來形容一個人的「做作」、「很假」的意思。也有人用來形容女性的「做作」。

像風行一時的電視劇《甄嬛傳》，常說「賤人就是賤，就是矯情」！係指喜歡做作，無理取鬧的意思。

同時，「矯情」亦多指看似道貌岸然，喜裝模作樣，扭揑作態，常無理強辯，喜歡「硬拗」。環顧時下，類此「偽善」、「矯情」人物還真不少！

北部某醫院一名醫師因為照顧武漢肺炎重症患者時不慎遭感染，成為國內首例醫師確診，前衛生署長楊志良在12日表示，假如自己是院長，第一個事情就是把他開除，引發爭議後再度強調自己是「公衛專家」、「管過很多醫院」。（資料照）

類如楊志良者，本非伶牙利齒之人，却喜此道，而「嚴以律人，寬以待己」，却以此天平，對待染疫的醫師，竟說要「開除」，非僅無同理心可言，亦暴露出一種「酷吏」心態，此和目中無人的柯P說「駡完後再鼓勵」，並無二致，其尖酸、刻薄德性一樣！

反而新北市長侯友宜還會說，醫護人員在抗疫當中首當其衝，大家應心存感恩，並做他們的後盾。

總統蔡英文就直言，「此時此刻，我們不需要政治口水，不需要急著譴責醫護人員，更不需要用『開除醫師』這樣的風涼話來打擊前線士氣」！誠說得真切。

公道自在人心。因確診醫師暫停營業的五金行，更送飲料為醫護人員打氣，暖心舉動令千餘網友大讚。

該醫院粉專亦貼出一則感謝文「感謝振宇五金行，醫檢師們收到你們的飲料後精神百倍。我們也因為有你們更加有衝勁、謝謝所有防疫英雄。」張貼的照片，則是2名穿著制服的振宇五金行人員，帶來100杯或以箱子包裝、或以手提袋裝著的手搖飲料和咖啡，還有1張字卡以振宇五金行全體員工為名，寫著「感謝所有的醫護人員，因為有你們，台灣才會如此安全，請繼續加油！真是令人感動，無怪連外國人都讚「台灣風景最美的是人」！

董仲舒就寫過《士不遇賦》「雖矯情而獲百利兮，復不如正心而歸一善。」可說是一語中的。

古人說，寧犯天條，不犯衆怒，有其哲理在。就是不能違逆大多數社會人情義理的倫常規範，而自視甚高，常講些「莫名其妙」，只有自己懂的話。若自以爲是，或刻意講些刁鑽聳言譁衆，惹怒良善大衆，當是「自取其辱」，讓自己的信譽折損。今天全球疫情何其嚴峻！辛勞的醫護人員，理應受到全民最大的支持和尊敬。醫護人員即使戰戰兢兢、遵守嚴格的防疫措施和SOP，仍然要承受著染疫風險，令人感佩。

從事發至今，看到指揮中心不眠不休進行疫調、採檢，事發的醫院也及時應變控管，確認醫院內部的安全。同時，讓人感動的是，也有許多民眾，透過留言、送宵夜、寫卡片，表達對醫護人員的支持。這就是我們團結、堅強的台灣防疫體系。

今天台灣能成為全世界最安全、幸福的地方，而經濟和防疫，又讓全球肯定和稱讚，國人理應團結努力，倍加珍惜愛護和惜福，才是民主台灣永續經營之道！

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