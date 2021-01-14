自由開講》中國國民黨的夢囈

陳慶坤

日前中國國民黨為紀念蔣經國逝世三十三週年，主席江啟臣率領黨務幹部前往桃園頭寮陵寢獻花致敬。

國民黨發布新聞稿指出，該黨「不會放棄為中華民族實現民有、民治、民享的使命；而兩岸關係的進展，該黨堅信惟有當兩岸都將『國父思想、三民主義』視為價值趨同的方向，才能逐漸化干戈為玉帛，為兩岸的中華民族找到未來的出路」。

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中國國民黨在台灣七十餘年，早期戒嚴、屠殺下的極權統治，成為台灣人「午夜夢囈」的驚怖；想不到七十餘年後，卻使中國國民黨「白天夢囈」罹患精神分裂現象！「午夜夢囈」可能精神壓力大產生神經功能不穩定，僅是不成文的隻言片語。但「白天夢囈」稱為思覺失調症（Schizophrenia），是一種精神疾病；其特徵為患者出現語言混亂、異常行為，以及不能理解什麼是真實的世界！

故總統蔣經國逝世33週年紀念日，國民黨主席江啟臣（中）等人前往謁陵。（資料照）

從國民黨紀念他們前主席蔣經國的新聞稿，可以診斷出他們所患的精神疾病確實不輕，其常見的症狀如下：

一、不易瞭解或混亂的思維：該黨稱中華民國憲政體制之下，「逐步發展台灣地區」成為民主、自由開放的社會。所謂逐步發展，台灣的民主自由，國民黨何時贊成、實施過？不是黨外前輩犧牲生命自由才獲得的嗎？「台灣地區」更是荒謬絕倫，此區還有彼區，是指「中國大陸地區」；被共產黨趕到台灣，又要捍衛中華民國，捍衛這些核心價值？國民黨確實應該去中國發展民主、自由、平等、開放的社會。否則這種思維僅是混亂的夢話，真的不易理解！

二、錯誤的信念：「信念」是檢驗知識真假判斷的第一個條件。該新聞稿表示，台灣是中華民國的一部分，讓台灣朝向「新三民主義」的模範前進；兩岸關係的進展，在尊重每人自我認同的權利的前提下，推動台海兩岸和平。試問，既要尊重每人自我認同，那麼台灣人要建立自己的國家，為何又要「為兩岸的中華民族找到未來的出路」？國民黨既不認同包容他們的台灣，還唱衰台灣，呼應中共統一台灣；要藉此為兩岸找到「未來的出路」，豈不是錯誤信念，人格分裂莫此為甚？

三、妄想、幻覺、幻聽，社會參與和情緒表達的程度減少。該新聞稿表示，台灣現在面臨嚴重的「民主倒退」、「民主獨裁」，可是從最近「反萊豬」、「公投綁大選」等公投連署的熱烈迴響看來，許多台灣人民仍然保有對自由、平等、博愛、民本的嚮往與堅持。再問，既然是「民主倒退」、「民主獨裁」，又稱讚台灣人民仍然保有對自由、平等、博愛、民本的嚮往與堅持？落落長的空話，顯然妄想與幻聽非常嚴重，可能要送進加護病房！

中國國民黨不斷的夢囈，其徒子徒孫真的要小心。那些老黨員精神分裂也就罷了，台灣的年輕人要是加入這個黨，就宛若進入精神分裂的世界，要擁有正常人的思維，恐怕很難。

（哲學博士、大學助理教授）

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