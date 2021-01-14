自由開講》蔣萬安的如意算盤

林瀚城

1月13日蔣經國去世已屆33年，依照往例，國民黨高層都會利用此日到頭寮「謁陵」，今年也不例外。

馬英九、江啟臣等人「謁陵」後，馬英九又發文表示，「經國先生生長在威權時代，但透過智慧與毅力，親手終結了威權時代，打下台灣的民主基礎」。馬英九還說，「台灣已經民主化33年，直選總統已經7次，卻在執政者的帶領下，掀起反民主逆流。因為選舉操弄，兩岸關係空前惡化；新威權主義興起，民選獨裁正毀壞台灣的民主憲政；黨意碾壓民意，用人唯親家天下，樹立最壞榜樣」。

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我們要問，台灣的民主化是國民黨爭取的嗎？國民黨政府逃到台灣後，蔣家父子聯手獨裁統治台灣幾十年，白色恐怖、二二八、江南案、美麗島案、林義雄母女慘案、陳文成命案等等，歷歷在目，多少民主前輩為爭取民主、自由，身陷囹圄、甚至犧牲性命，家破人亡者更不在少數，被國民黨殘害的台籍菁英迄今終日惶惶，無法過正常生活者大有人在。

迨至蔣經國上位總統職，時勢所趨，民主意識蓬勃發展，加上台灣民主前輩前仆後繼，奮而不懈，才爭取到些微進展，民進黨成立後再歷經三十餘年奮鬥，台灣才有今日盛況。馬英九們現在還想為蔣經國歌功頌德，誣指「民選獨裁正毀壞台灣的民主憲政」，天理何在？

國民黨立委蔣萬安。（資料照）

身為蔣家第四代的國民黨立委蔣萬安，近日在立法院提案要修改《戒嚴時期人民受損權利回復條例》，將草案名稱從「戒嚴時期人民受損權利回復條例」，修正為「威權統治時期人民受損權利回復條例」，適用範圍更比照《促進轉型正義條例》，從1945年8月15日起至1992年11月6日止，涵蓋兩蔣時代。

蔣萬安義正辭嚴，要求政府「儘早返還戒嚴時期政治犯被國家沒收、充公、侵奪財產」的動作，被認為是承認祖父蔣經國及曾祖父蔣介石治下「威權統治時期」的非法作為。蔣萬安的提案得到政治受難者團體認同，據悉，此提案還獲得包括黨主席江啟臣在內不少國民黨立委連署支持。

我們要問：當初要成立「促進轉型正義委員會」時，是哪一政黨在反對？「非法機關」、「黑機關」的罵名，是哪一黨在叫罵？促轉會主委的任命，又是哪一黨在抵制？蔣萬安替政治受難者提案爭取財產返還，是要替長輩「贖罪」？

在朝野積極備戰首都市長選舉前夕，蔣萬安此舉也不免被解讀成為台北市長選舉前哨布局之一。蔣萬安的如意算盤效果如何，尚待觀察；但要提醒蔣萬安，恁阿公早有交代：「蔣家後人不會接班，也不會從政」！

（商）

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