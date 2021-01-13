胡，怎麼說》蔣萬安、江啟臣，先還黨產，再談洗白一黨一姓罪行的543！

胡文輝

國民黨立委蔣萬安提案修法返還戒嚴時期政治犯被沒收的財產，黨魁江啟臣連署了，但是，國民黨卻死抱黨產不肯還財於民，這項提案明顯就是花現在納稅人的錢，去為過去一黨一姓-兩蔣獨裁及國民黨威權統治犯下的罪惡贖罪洗白！

國民黨立委蔣萬安（左二）提案修法返還戒嚴時期政治犯被沒收的財產，黨魁江啟臣（右二）連署了，但是，國民黨卻死抱黨產不肯還財於民，這項提案明顯就是花現在納稅人的錢，去為過去一黨一姓-兩蔣獨裁及國民黨威權統治犯下的罪惡贖罪洗白！（資料照）

不當「黨產」還不還？就是檢驗蔣萬安、江啟臣等的提案是否假心、偽裝的測試劑，這比武肺病毒PCR檢驗陰性、陽性更準！

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國民黨如死抱黨產不肯還財於民，卻提案要返還政治犯財產，那就是假公濟私、私心作崇，用公款幫一黨一姓-國民黨及兩蔣洗白，還不要臉的藉此搏名聲。如果先還黨產，即使這項提案有蔣萬安的未來選舉考量，我們仍應支持及給予相當肯定。

國民黨及附隨組織在戒嚴時期，以不公不義不法段取得的不當黨產，估計高達上兆元，即使多年來歷經國民黨高層亂花、亂轉、賤賣、轉手落入私人口袋等，現在尚有千億元不當黨產在國民黨及附隨組織手中，國民黨及婦聯會等就是不肯返還國家、不肯還財於民，黨產會費力追討，它就是死皮賴臉不還！

死抱不公不義不法取得的黨產不還，多件黨產官司都在纏訟中，國民黨20年來從連戰、馬英九、朱立倫、洪秀柱、吳敦義、江啟臣擔任黨魁，都是死抱喏大肥肥的黨產，馬的雖曾喊出「黨產歸零」，卻是假戲騙人，根本就是拿去賤賣，圖利近親朋黨，對於還財國家，他們則都是「一毛不拔」。

圖為2020年國民黨全國代表大會，歷任前主席吳伯雄（右二）、馬英九（左三）、吳敦義（左）、朱立倫（左）、洪秀柱（右）與現任黨魁江啟臣（右三）。（中央社）

現在，蔣萬安、江啟臣等10多位立委提案，如要證明不是假心，不是企圖用公家錢洗白一黨一姓的罪惡，最起碼的就是國民黨及附隨組織立刻撤回黨產訴訟，乾乾脆脆的把不當黨產交回給政府。

還有，要返還當年被國民黨迫害的政治犯被沒收充公之財產，須先確定當年國民黨兩蔣政權的不法迫害，國民黨必須出來面對，該道歉、該究責、該賠償等等，都要講清楚，才能由現在的納稅人出錢，以折算方式返還當年政治犯被國民黨政權不公不義不法沒收之財產。

蔣萬安、江啟臣、國民黨，出來面對！再談如何用公家錢洗白一黨一姓當年罪惡的543！

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