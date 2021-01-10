健康醫療網》保健食品吃多有保佑？ 腎臟科醫師揭真相

桃園長庚醫院腎臟科塗昆樺醫師指出，許多保健食品沒有經過大型臨床試驗，或是只經過動物實驗就宣稱有療效，亦缺乏長期追蹤評估是否有副作用，吃多不見得有效還可能傷身！

若身體有任何不良狀況，仍應循正常醫療管道接受診治，切勿自行食用誇大功效或療效的產品，以免花錢又傷身。

現代人因為生活壓力大、作息不正常，加上美食誘惑，垃圾食物又特別好吃。無論是求心安或是追求健康，常常會吃保健食品，似乎吃了B群、魚油、綜合維他命、益生菌，或是各種名稱的複方保健品就會保持身體健康。桃園長庚醫院腎臟科塗昆樺醫師指出，許多保健食品沒有經過大型臨床試驗，或是只經過動物實驗就宣稱有療效，亦缺乏長期追蹤評估是否有副作用，吃多不見得有效還可能傷身！

健康食品為法律名詞 需申請不得任意稱之

一般民眾於日常飲食之外，為了保健或營養補充等需求，往往會去購買冠上「健康食品」名號的相關產品。食品藥物管理署提醒，自88年「健康食品管理法」上路以來，健康食品已成為法律名詞，需向衛生福利部申請查驗登記許可，才可以稱為「健康食品」。健康食品定義為具有實質科學證據之「保健功效」，並標示或廣告具該功效，非屬治療、矯正人類疾病之醫療效能為目的之食品。

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保健品亂吃恐與藥物衝突 影響肝腎功能

國人慢性病患者多，許多糖尿病、高血壓、高血脂、慢性腎臟病等患者，其實都不宜任意補充健康食品。塗昆樺醫師強調，這些健康食品、保健食品，其成分如果有經過大型臨床試驗證實其療效，其實就可以製作為藥品而申請藥證。「是藥三分毒，國人怕吃藥，但又愛吃保健食品，其實很衝突。」有些產品還可能跟目前正在服用的藥物衝突，若產生交互作用更傷身。

門診中常見許多患者，藥物及健康食品亂吃，最後影響肝腎功能。塗昆樺醫師表示，若有需要服用健康食品，一定要注意是否有食藥署認證，千萬不要吃來路不明的產品，若真的想吃也可帶到門診與醫師討論，評估本身疾病是否適合，或是否可能與目前服用的藥物有衝突。

健康食品仍屬食品無療效 有不良狀況應就醫

健康食品經由安全性、功效性評估試驗，核准通過須標示健康食品字樣及小綠人標章、許可證字號，若無達到上述標準，僅能當作一般食品販售。許多人對於有大型試驗的藥品感到害怕，卻對科學實證不足的產品趨之若鶩，這種矛盾心態很可能會讓病情加重。食藥署強調，健康食品本質仍屬食品，並非藥品，亦無治療疾病的效用。若身體有任何不良狀況，仍應循正常醫療管道接受診治，切勿自行食用誇大功效或療效的產品，以免花錢又傷身。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者黃心瑩 保健食品吃多有保佑？ 腎臟科醫師揭真相

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