自由開講》從防疫看見護理師的重要

楊佩樺

中國武漢肺炎爆發至今，已經影響台灣超過一年了。這一年雖然難熬，但台灣的防疫能力在國際水準之上，國人彷彿活在平行時空一般，有改變的日常生活，大概是隨身攜帶口罩吧！

從社區、臨床到中央都有護理師的蹤跡。因應不同的職務，執行著不同的防疫護理專業，把護理人的精神發輝到淋漓盡致。

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依據疫情配合邊境防疫跟包機任務，甚至經常是自願走上第一線。還記得去年的撤僑、寶瓶號檢疫，還有當英國爆發變種病毒時，也是嚴正以待執行任務，面對這個未知的情形，都是民眾在電視機中看不到的無名英雄。

從社區、臨床到中央都有護理師的蹤跡。因應不同的職務，執行著不同的防疫護理專業。（資料照）

疫情爆發時，相信許多人會有「好險我不是在醫院工作」的想法，但有一群人卻是永遠逆風而行。上班時間到了，就得踏進醫療院所繼續每日的護理工作，繼續配合防疫執行不斷更新的政策。

醫院有兩個單位首當其衝急診：

第一是急診，平時嚴謹的訓練此時派上用場，全副武裝待命，在健保卡尚未結合出境紀錄時，靠的就是提高警戒的檢傷護理師，一一揪出高風險個案，不讓漏網之魚成為防疫缺口。

第二是負壓隔離病房，執行護理照護時，穿上裝備、卸下裝備都需花上近半小時，卸下裝備的護理人員彷彿從泳池上岸一般全身濕透，平時的護理常規工作負荷已經很大，遇上疫情非常時期除了工作量的增加，更多了心理的負擔。

基層公共衛生護理師是臺灣防疫工作的骨幹，特殊疫情之前，公衛護理師本專責社區預防接種、結核病防治、慢性傳染病防治等。除了訪視、追蹤還有許多文書作業，當疫情發生時，根據接觸史進行居家隔離的民眾，在隔離期間也是由地方衛生機關追蹤，負責人員就是衛生機構中的護理師，即便離開醫療院所，護理師的蹤影也還在社區守著防疫的其中一環。

疫情尚未爆發時，大家只有在護士節才會想到護理師，在疫情爆發後，大家開始覺得感謝甚至心疼，但其實護理這個職業，不應該只有如此。護理師參與每個人的生老病死，是人一生經常接觸的，本就該得到社會大眾的尊重。如果你也認同，請給我們更多尊重，讓我們更有勇氣繼續為台灣醫療貢獻。

（醫學中心護理師，台灣基進政經私塾學員）

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