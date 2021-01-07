神奇海獅先生》【毛澤東與赫魯雪夫】「我一生中最悲慘的一天」

在大衛營會面之後，艾森豪照會了英法德首腦、來解決西柏林這個問題。不過除了英國外，法國當時想要引爆第一顆原子彈、而對西德來說，任何改變西柏林地位的協定都等於對蘇聯妥協。各國各自施展外交手段，讓整個會談出現重重障礙，這些都讓艾森豪煩躁不堪。但打擊和平峰會最重要的一槍，卻是他自己發出的－U-2飛機事件。

神奇海獅先生

續上篇

訪美之行大獲成功，讓赫魯雪夫幾乎成為蘇聯的英雄。當他回國後，他的演講被群眾熱烈的掌聲打斷整整57次，最後他宣布：作為和平的表徵，蘇聯將在已經裁減250萬軍隊上、再次裁減100萬人！「和平的時代已經到來了......」

赫魯雪夫沒有時間休息。回到莫斯科不到24小時後，他就要前往北京參加中共建政十週年慶典。在踏上飛機前，赫魯雪夫滿滿相信自己能辦到一切事情，包括解決中蘇之間越來越大的嫌隙。畢竟連與美國都能坐下來好好談了，到底還有什麼事情不能解決的？

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1958年的赫魯雪夫與毛澤東。（圖：網路）

原來在中共眼中，赫魯雪夫與美國親善的政策，早就背離共產主義路線。因此在談話時，毛澤東看著赫魯雪夫眉開眼笑的談論在美國看到的富強、還有大衛營會談的和平氣氛時，臉色越來越嚴肅：

「你們跟美國人談我們不反對，但問題是你們有些觀點，像什麼大衛營精神啊，這怎麼可能呢？事實不是這樣。」

不過，赫魯雪夫卻堅持和平是可能的：「在我們的世界裡，除非根據和平共處的原則，否則根本無法成功解決兩個制度之間的問題。」

毛澤東還保持著節制，但中共軍委常委陳毅一開口，雙方就爆炸了：「你們蘇聯口口聲聲說要給我們中國軍事援助，為什麼不給我們原子彈？我看你們這樣做，就是想凌駕於我們的頭上，讓我們永遠跟在你們的後頭走。你們就是大國沙文主義！」

之後對話越來越激烈，從對美關係、砲擊金門、到中印在邊境的衝突，中蘇間幾乎在每一個議題都槓上了。最後中國領導人表明自己的立場：

中國不會聽從蘇聯指揮，中國共產黨不贊成蘇共20大的路線。不管蘇聯怎麼走，中國將堅決對抗以美國為首的帝國主義陣營！

赫魯雪夫憤怒離開，之後則暗諷毛澤東是「好鬥的公雞」；而毛澤東則在會談結束後說道：赫魯雪夫只看到美國表面上說著愛好和平，卻沒有看到美國身為帝國主義的侵略本質。

「這只能由美國來教訓他了。」

赫魯雪夫萬萬沒想到，這個報應竟然不到半年就來了...。

1959年9月，赫魯雪夫與艾森豪在大衛營會談，會後氣氛友好。（圖：網路）

自從大衛營會談結束後，赫魯雪夫最心心念念的，就是美蘇英法的四國領袖峰會。但他卻不知道在西方國家這邊，進展的卻比想像中更不順利。

事實上，在大衛營會面之後，艾森豪的確是想要和平的，他照會了英法德首腦、來解決西柏林這個問題。不過除了英國外，法國當時想要引爆第一顆原子彈、而對西德來說，任何改變西柏林地位的協定都等於對蘇聯妥協。各國各自施展外交手段，讓整個會談出現重重障礙，這些都讓艾森豪煩躁不堪。但打擊和平峰會最重要的一槍，卻是他自己發出的－U-2飛機事件。

U-2是美國高空偵查飛機。這種飛機能夠在3萬公尺的平流層上、拍攝蘇聯的各項軍事設施。事實上早在這種飛機出現前十年，美國就已經開始對蘇聯進行空中偵察。這種偵查有其實際需求－中情局長艾倫·杜勒斯（Allen Dulles）就表示，蘇聯特勤機構每天花五美分，就能從《紐約時報》獲得美國各種經濟、政治與軍事信息。美軍的所有導彈計畫、核子試爆，都要經過批准並公開消息；但同樣的訊息，美國即使花一萬美元也未必能得到。

「......我們對蘇聯人說太多了，但蘇聯什麼都沒透露。」

為了減少美蘇之間信息量的巨大差異，1955年後美國便研發出U-2高空偵查飛機。自從在赫魯雪夫訪美後，美國便停止了偵查任務，但如今一紙新的偵查任務命令再次放到艾森豪的桌上、等待艾森豪同意。

艾森豪非常不情願。在和平峰會前夕同意這種偵查任務，完全就是在打赫魯雪夫的臉。但中情局也堅持：據報蘇聯已經在位於莫斯科以北六百公里，部署了第一批可供實戰的洲際彈道飛彈。

「如果在接下來的三個月內拍攝不到這些導彈的照片，那麼基於太陽在北半球角度的原因，他們就只好等上整整一年的時間了。」

最後，艾森豪只好同意了這次任務。1960年5月1日，莫斯科的天空陽光明媚，赫魯雪夫在早上六點突然被保密電話吵醒，話筒傳來國防部長的聲音：「美國U-2偵查飛機已經越過蘇聯南部與巴基斯坦交界的邊境，正朝蘇聯的心臟地帶飛來！」

此時距離巴黎峰會：15天。

U-2高空偵察機，綽號「蛟龍夫人」（Dragon Lady）。（圖：網路）

等赫魯雪夫抵達克里姆林宮時，蘇聯防空指揮所一片慌亂。他立刻下令：如今，國家已經在飛彈領域投入大量資金，「再不把美國飛機打下來，那對蘇聯將是一種恥辱！」

等美國飛機進入防區後，蘇聯立刻發射了14枚S-75飛彈，而其中一枚成功擊傷了偵察機。美軍飛行員緊急跳傘逃生，不久後另一枚飛彈更是直接命中U-2，頓時把飛機炸成一片殘骸。這件事讓赫魯雪夫既憤怒又興奮，他的第一個想法是：這一定不是艾森豪批准的，肯定是他手下那些中情局或五角大廈的好戰份子幹的！如果真的是這樣，對那些人復仇的時機來了！

四天後，赫魯雪夫對最高蘇維埃的1300名代表發表講話。那天天色陰沈，赫魯雪夫先是提出自己的未來願景，像是增加消費品生產啦、一週工時縮短啦......洋洋灑灑講了三個小時以後，赫魯雪夫突然無預警丟出了U-2飛機這個重磅炸彈！

說也巧合，當時原本灰濛沈悶的天空突然放晴了，一縷明亮的陽光從窗戶照進大廳、正好映照在赫魯雪夫神采飛揚的臉上。他披露的事件更是使大廳陷入一片騷動之中，赫魯雪夫語調越來越高：

「這個時候派U-2飛機來進行間諜偵察，肯定是為了對我們施加壓力、考驗我們的神經！」

而面對指控，美國第一時間竟然是選擇撒謊。在判斷失事的美軍飛行員無生還可能、死無對證後，他們竟然撒謊宣布那並非偵察機、只是一架「天氣調查飛機」，但在任務途中因為供氧出了問題使飛行員失去意識，但自動駕駛仍在運作，就這樣誤入了蘇聯領空。

就在美國做出虛假聲明後，赫魯雪夫在最高蘇維埃再度丟出重磅炸彈：事實上那的確是偵察機，因為美軍飛行員不但跳傘逃生、而且還被蘇聯抓到了！

「U-2飛機的偵察照片也沖洗出來了，質量很清晰.....」

赫魯雪夫此時已經控制不住自己，一字一句的各種奚落美國：

「.....另外，除了他自己手上戴的手錶外，飛行員還帶有兩塊金錶與七枚女性用的戒指，他在那麼高的地方需要這些東西做什麼？也許這位飛行員想飛的再高一點－到火星去，去勾引那裡的女郎？」

台下代表爆發出巨大笑聲。不過即使到了這種時刻，赫魯雪夫仍然相信艾森豪並不知情，但當天美國務院就發布聲明，承認整個飛行計畫都得到了「總統授權」。更糟糕的是，這份聲明竟然也沒宣告會放棄這類任務！

此時距離巴黎峰會：9天。

被逮捕的美國飛行員鮑爾斯。2015年，導演史蒂芬・史匹柏以他的故事為背景拍攝出《間諜橋》（Bridge of Spies）。（圖：網路）

赫魯雪夫氣炸了。 他在記者會上發狠說道：「如果美國過去在自己領土上沒有見過真正的戰爭、沒有見過炸彈，那麼我們將被迫把火箭送到他們那裡去。......我們的國家是強大的、實力雄厚的國家，能夠與他一同較量！」

艾森豪也不甘示弱，重申自己得用一切實際可行的方法，確保美國與自由世界不受突襲。蘇聯的不透明「已成為今天國際緊張局勢和不安的主要原因。美國的威懾力量絕不能處於危險之中......」

雙方唇槍舌戰越來越激烈，四國領袖峰會就在這樣的情況下於巴黎召開。直到啟程前，赫魯雪夫仍希望艾森豪在最後時刻做出表態。在散步的時候，他甚至和自己兒子說，要邀請美國總統到他的別墅裡來，向他展示附近集體農莊裡莊稼的生長情況、還可以帶他沿著莫斯科河行船......。

「只要艾森豪做出姿態，這一切都可以成真的。」

在飛機起飛後不久，赫魯雪夫便要求艾森豪正式道歉，並保證再也不從事這種偵查。但當然，美國總統不可能會答應這種要求的。因此在峰會當天，赫魯雪夫花了整整45分鐘痛罵、諷刺、攻擊艾森豪和美國政府。

艾森豪整個臉和脖子都漲得通紅、幾乎無法按耐住自己。東道主法國總統戴高樂也很不爽，對赫魯雪夫說：在你飛離莫斯科之前，我要法國大使問你是否應該推遲首腦會議，「.......你告訴我，說應該舉行這次首腦會晤，而且還應該取得豐碩的成果。所以我把麥克米倫先生（英國首相）從英國帶來的這裡、把艾森豪將軍從美國拉來這裡。我費了很大的周折組織這次首腦會晤，但是你現在這種絲毫不肯讓步的態度，確實使會晤無法繼續進行下去了！」

赫魯雪夫的手顫抖得更厲害了。在會議幾乎崩潰時，他對艾森豪說：

「......我不明白，究竟是什麼使你在首腦會晤前做出這種挑釁的舉動？如果沒有這件事，我們就可以在友好的氣氛中舉行此次首腦會晤，也可能取得最佳的成果......」

但艾森豪能說什麼呢？木已成舟。

萬眾矚目的首腦會晤就這樣不歡而散。一直設法促成美蘇和解的英國首相麥克米倫哀傷地嘆道：一切都結束了。

兩年來他一直努力的外交政策在今日徹底破產，當晚首相在自己的日記中寫道：

「這是我一生中最為悲慘的一天。」

這對赫魯雪夫又何嘗不是如此呢？對他來說，U-2事件是一個轉捩點。他在日後的回憶錄中寫道：「從U-2事件在蘇聯領空被擊落開始，我就不再能完全控制局面了。」

那些被裁軍的蘇聯軍人、那些一輩子都被灌輸美國是最大敵人的激進派，如今終於找到了最好的著力點。日後柏林圍牆的建立、古巴飛彈危機，導致美蘇陷入冷戰中最冰點的時刻，現在已然開始...。

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