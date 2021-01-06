自由開講》紅色中國豺狼本性何以致之？

陳慶坤

殷海光曾梳理中國共產黨的簡史，他早就發現「中共是一個絕症」。共產黨深信馬克思主義、階級鬥爭，鬥爭愈趨激烈就有利於政權之奪取。根據國安單位︰中共清洗香港，一週萬件舉報，國際人士在港風險大增。去年公布實施「港版國安法」，激起反送中的示威抗議看似激烈的抗爭，但現在紅色中國開始清洗香港。其豺狼本性何以致之？

尤其在武漢肺炎（COVID-19）肆虐的世界，紅色中國依然到處搧風點火，赤裸裸的警示，凸顯「戰略震撼」（strategic shock）；在中國政府的脅迫下，世界民主國家依然畏首畏尾，對於中共掩飾疫情一事不敢吭聲。說穿了就是人類貪婪的本性，覬覦中國龐大的商業利益市場。

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中國民眾駐足觀看市區大螢幕播放習近平影像。（美聯）

去年12月30日，中國國家主席習近平與歐洲德國總理梅克爾（Angela Merkel）簽下「中歐投資協定」。加速通過「中歐投資協定」的背後，究竟發生了什麼？對歐盟來說，當務之急是重振經濟；時任歐洲理事會輪值主席國，且任期到2020年12月31日的德國總理梅克爾，當然不顧批評與反對聲浪，因為該協定更有助於德國汽車製造商等企業的獲利。有「歐陸哲學大本營」之稱的德國，具有反省批判本質的國家，尚且如此？

英國諾貝爾經濟學獎得主海耶克（Friedrich August von Hayek）所著《通往奴役之路》，認為共產黨善於引發人民的原始情緒刺激，尤其是恐懼，使人對政治、經濟、知識等生活層面產生恐懼。因而倚賴中國共產黨提供的一切「賺錢」經濟利益，正是通往奴役之路。人只是物質的一部份，世上沒有獨立思考和獨立意志？

二次大戰結束後，美國一直認為，包括科技、軍事等援助，可扶持脆弱的中國崛起，使其成為亞洲和平與民主的主力；更誤判中國沒有稱霸地球的遠謀雄心，因此「不致危害世界」。致使上世紀七Ｏ年代後八位美國總統任內，即使冷戰期間，紅色中國利用美俄對峙矛盾關係，時而表態敵俄助美，時而表態抗美幫俄，以借刀殺人的策略將美國玩在手裡，使美國成了中國的秘密戰略夥伴。紅色中國豺狼本性何以致之？

現在「不世出的川普」與國務卿龐皮歐為何反共？因為，面對中國共產黨，你不消滅它，它就會消滅你，它今天不消滅你，明天也會消滅你；明天不消滅你，後天一定要消滅你。中共這種血跡斑斑的歷史，無庸贅述。今天美國務院助理國務卿古柏（Clarke Cooper）強調「美國會確保台灣不被中國侵害，甚至是武統」；2021年是台灣關鍵性的一年！

（哲學博士、大學助理教授）

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