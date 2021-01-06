照護線上》青光眼來襲，你EYE注意！可能沒症狀，嚴重會失明，醫師圖解

青光眼是一種會持續惡化的視神經疾病，視神經傷害一旦造成，目前醫學水準無法使它回復，甚至會導致失明。青光眼視神經病變通常和眼壓的異常有關，會產生典型的視神經變化和視野缺損。青光眼的治療目標就是透過讓眼壓降低，防止視神經惡化，來保護病人的視覺功能。

照護線上編輯部

青光眼是一種會持續惡化的視神經疾病，視神經傷害一旦造成，目前醫學水準無法使它回復，甚至會導致失明。

臺大醫院青光眼科主任王清泓醫師表示，青光眼視神經病變通常和眼壓的異常有關，會產生典型的視神經變化和視野缺損。青光眼的治療目標就是透過讓眼壓降低，防止視神經惡化，來保護病人的視覺功能。

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房水流出通路受阻導致青光眼，傷害視神經

王清泓主任說，為了使光線與影像可呈現在視網膜，以便將資訊傳到視神經和大腦，整個視軸所經過的組織（如角膜、水晶體及玻璃體），必須是沒有血管或其他遮蔽，以免擋住了我們的視線。這些結構的新陳代謝，就必須仰賴房水來擔任，房水由位在虹彩後面的睫狀體分泌到後房，流經瞳孔到前房，再經由前房隅角的小樑網組織流出到眼球外，最後回到全身的血液循環。當房水循環路徑的任何一處受到阻礙，就會引起房水淤塞，造成眼壓升高、壓迫視神經、導致視覺功能受損。房水系統存在眼睛內，因此我們平常並無法感覺到它的存在，且房水和我們一般熟知的淚水分屬於不同的分泌系統。





王清泓主任分析，青光眼的分類可根據房水阻塞的位置而粗分成隅角開放型和閉鎖型兩大類，再依照是否能找到原因，又分成原發性或續發性兩大類。



青光眼高危險族群，務必定期追蹤

王清泓主任提到，造成青光眼的原因有很多，除了先天性和自然老化之外，其它可能造成青光眼的病因還有：葡萄膜炎或其他原因的發炎；各種眼部外傷或手術，像白內障、視網膜剝離、角膜移植等手術；全身或局部的藥物使用，如類固醇；影響血管的全身性疾病，如高血壓、糖尿病造成的新生血管性青光眼等。還有具家族史和高度近視，也是罹患青光眼的高風險因素。

王清泓主任補充，雖然年紀大的人罹患青光眼的機會較大，但事實上，呱呱墜地的嬰兒就有罹患青光眼的機會，因此人人都是危險群，必須透過定期的眼科檢查，才有辦法診斷出青光眼，病人是無法憑自己的感覺來判斷自己是否罹患青光眼。



莫輕忽！青光眼對社會衝擊很大

王清泓主任分享，隨著全球人口組成不斷的老化，青光眼發生機會又隨著年齡增加而越來越高，於是全世界青光眼的罹患人數就不斷的攀升。青光眼造成的視力障礙，是年長者無法獨立生活的主要原因，多數青光眼的病人往往除了眼睛視力受到影響之外，其餘身體部分都與正常人一樣健康，平均餘命也不會受到影響。因此視覺功能帶來不便的時間也就相當長，對個人、家屬與社會的影響也就十分顯著。王清泓主任提醒，民眾若視力出現異狀或是本身屬於前面所提到的高風險族群，建議應每年定期接受檢查，以及早揪出青光眼徵兆。

本文經授權轉載自照護線上 青光眼來襲，你EYE注意！可能沒症狀，嚴重會失明，醫師圖解

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