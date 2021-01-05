健康醫療網》用錯好不了！痘痘貼使用前必注意3件事！

隨著季節變化加上防疫期間長期佩戴口罩，許多人臉部冒出痘痘及粉刺，市售的「痘痘貼」該如何使用？就讓食藥署為大家說分明。

痘痘貼可敷蓋於傷口上吸收傷口分泌物，隔絕外界髒污，提供良好濕潤的癒合環境。（擷取自freepik）

隨著季節變化加上防疫期間長期佩戴口罩，許多人臉部冒出痘痘及粉刺，市售的「痘痘貼」該如何使用？就讓食藥署為大家說分明。

痘痘貼屬醫療器材 使用前洗手避免細菌感染

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食藥署表示，痘痘貼列是一般及整形外科手術類別的「親水性創傷覆蓋材」醫療器材管理，若其中含有抑菌、藥品等成分（如：六次甲基雙醋酸氯啶（Chlorhexidine）及水楊酸等），是屬於二等級醫療器材，若不含抑菌、藥品等成分，則屬於一等級醫療器材。

此外，痘痘貼可敷蓋於傷口上吸收傷口分泌物，隔絕外界髒污，提供良好濕潤的癒合環境。因此，使用前一定要徹底洗淨雙手，並且按照產品說明書使用，如果吸收組織液到飽和時（由透明變白色狀），就要換一片新的使用。

認、看、會用 三步驟選購

食藥署強調，由於痘痘貼屬於醫療器材，必須有衛生福利部（下稱衛福部）核發的醫療器材許可證，因此在選購痘痘貼時，請牢記醫材安心三步驟：

１、認：先認識痘痘貼屬於醫療器材。

２、看：選購痘痘貼時，應至有販賣業藥商許可執照的店家，勿於來路不明的地方購買，並在購買時確認是否標示衛福部核發的「醫療器材許可證字號」，且注意是否有完整標示內容，包括廠商名稱、地址、品名及製造日期等資訊；如欲查詢是否為領有許可證的合格醫療器材，可至食品藥物管理署網站搜尋。

３、用：使用前務必詳閱產品說明書，了解正確使用方式及有無使用限制等。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者林怡亭 用錯好不了！痘痘貼使用前必注意3件事！

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