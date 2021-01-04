自由限時批》中共防疫頻國際遭打臉！

李全無

由習大大主導的防疫「輝煌」成就，頻遭國際社會和主流媒體打臉，諷評還爆發中國二次嚴峻疫情，復有指其為始作俑者，顯然，今年開始是算總帳的時候了。

像《法廣》（RFI）就在今年新春開了第一槍！痛批習大大的新年賀詞談話，竟稱中國「書寫了抗疫史詩」？指「全球180萬人死亡的悲劇，就被習近平輕而易舉地稱之為『堅忍不拔書寫了抗疫史詩』」。

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《法廣》表示，中國武漢肺炎疫情廣受國際社會揭發，「不惜隱瞞早期疫情傳播真相，導致疫情全球大流行」，如今導致全世界180萬人死亡，逾8千萬人確診，習近平卻輕而易舉地將這場悲劇稱作「堅忍不拔書寫了抗疫史詩」，令人痛心。（而最近《美聯社》的調查也發現習近平親自主導。）

《法廣》抨擊，中國除了武漢，各大城市都取消大型跨年活動，「武漢人知道本城疫情的真相嗎？他們知道為什麼其他城市至今不讓狂歡慶祝『抗疫史詩』的真相嗎？」既然中國做得這麽好，「武漢為何要封城呢？」

《法廣》直批中國到現在還繼續打壓發掘真相的人，習近平甚至將脫貧列入中國的另一項成就，卻沒提對香港人權的迫害，法國《世界報》控習近平的另一項「成功」是「背棄對國際的承諾」，習近平為何不把這種「極不平凡」放進他的新年賀詞中？《法廣》寫道「習近平在西方遭到越來越強烈的反感，而他却在中國成為一個不可一世的強人」。誠是匪夷所思！

中共總書記習近平。圖為印度民眾焚燒習近平圖像，以抗議去年印中邊界戰爭。（歐新社）

又如美國副國安顧問博明（Matthew Pottinger）上週與英國國會議員視訊時指出，武漢病毒實驗室是新冠病毒最可能的來源，病毒則是從實驗室洩漏出來的。

據美國《紐約時報》、英國《每日郵報》報導，博明表示，「越來越多的證據表明，實驗室可能是最可能的病毒來源。」最新情報表明，武漢肺炎病毒應該就是來自距離武漢市場11英里的「絕密武漢病毒研究所」。

他說，這種病毒可能是因「洩漏或事故」從實驗室逃脫，他還提到：「即使是北京的企業界人士也公開否認了病毒來自濕貨市場（指最早傳出疫情的武漢華南海鮮市場）的故事。」

博明是2020年1月最早示警武漢肺炎病毒起源的白宮官員之一，自疫情爆發以來，他強烈懷疑病毒源於中國實驗室，去年4月猶指示美國情報機構找尋證據。

《紐約時報》近日調查報導，更做了武漢病毒的來龍去脈的詳盡報導和剖析指出，2020年1月23日，習近平封鎖了武漢。這次封鎖是拯救中國的決定性第一步。但是自那以後，大流行便造成了全球超過170萬人死亡，這一步對於阻止該病毒傳播到世界其他地區為時已晚。

《紐時》並引述上海知名病毒學家張永振教授的話：「我們也有說過真話。」在與澳洲的一位同事合作公開發布該病毒的基因序列後，他面臨著受到譴責的風險。「但是沒人聽我們的，這是非常可悲的。」

去年12月30日，武漢中心醫院急診科主任艾芬把一份病毒檢測報告中的「SARS冠狀病毒」字樣圈出拍下，傳給了一名同為醫生的同學；當天下午，李文亮在同學群組發出疑似為SARS疫情的警告。兩人是目前已知最早向世人發出疫情警訊的人士。

但之後，李文亮遭警方訓誡，與艾芬同樣遭院方關切施壓，當局種種隱瞞疫情的做法引發民意沸騰，也因此讓李文亮得到疫情「吹哨人」的稱號。（李文亮示警疫情一週年，中國網友多在微博悼念。）

其間，譴責性的調查報導從中國的新聞網站上消失了，連武漢疫情記錄者張展更在去年12月28日被法院判處四年徒刑。曾因對病毒發出警告而受到讚揚的武漢醫生和護士們亦都沉默了。

而官方的讚美報導中沒有上海病毒學家張永振的名字。他在上海的研究中心被進行了「整頓」，讓他的研究無法進行。不過，在鍾南山的文章中，曾說「科學只能實事求是，不能明哲保身，否則受害的將是患者。」却發人深省。

像前年1月11日，疫情早期暴發的中心華南海鮮批發市場。該市場已於去年年初關閉。在去年12月23日，世界衛生組織宣布將派調查團在今年1月前往中國，調查新冠病毒的起源。在此決定宣佈之際，《BBC》記者就先到中國西南部雲南省的大山深處。但因北京當局不喜歡任何有關疫情起源的探尋，百般阻撓，致未有所獲。

美國家安全委員會發言人約翰·尤利奧特（John Ullyot）說得好「鑒於中國共產黨決心要對我們的人隱瞞訊息，就算我們在中國有100名協助者（醫師），也不會有任何改變。」他說，就像過去在禽流感方面所做的一樣，在武漢疫情爆發之初，美方還對北京表示，可以在48小時內派20名流行病學家過去。但中方却沒有接受幫助。箇中原因，已不言可喻矣。

如今多個國家出現變種病毒疫情升溫的跡象，中國也不例外，包括北京、遼寧等地區，近日都新增多例本土確診個案和無症狀感染者。北京還連續四天出現本土確診個案，遼寧省大連市更發生「超級傳播」疫情，一名金姓患者因為參加家庭聚會造成11人感染，到目前為止，總計已造成33人感染，一個人就造成33人被感染，把中國網友嚇壞直呼「毒王」。尤其變種病毒肆虐，北京順義區宣布「全區進入戰時狀態」。

《紐約時報》近日發文就指出，台灣在防疫上有超水準的表現，今人驚艷。而南韓《朝鮮日報》3日則推崇台灣築起「中國防火牆」的防疫作法有成，並對國際貨幣基金（IMF）預測2021年經濟成長率，台灣將以3.2%贏過南韓的2.8%，大表讚嘆。

報導說，根據台灣行政院主計總處去年11月27日公布的預測數據，台灣去年的經濟成長率將高達2.54%，若預測成真，將是台灣自1991年以來經濟成長率首度超越中國。對比台灣因為「脫中」變得「超繁榮」，親中的南韓則尚未擺脫中國因「薩德」（THAAD）事件的報復。而台灣半導體產值表現，更是亮眼！2019年、2020年、2021年年增率分別為1.7%、20.7%、12%，將呈現連續三年表現均優於全球的狀態。特別是台積電因先進製程的高度競爭力，已獲得全球重量級客戶的肯定與支持。

而中國的「一帶一路」，曾被視為全球最大開發計畫，如今卻演變成中國第1個海外債務危機。最近《金融時報》報導，中國統治世界之路似乎並沒有愈走愈寬。這7年來失敗案例屢見不鮮。

截至2020年12月中，中國已與138國、31個國際組織簽署202份「共建一帶一路」的合作文件。諮詢機構牛津商業集團計算，截至2020年1月，全球已計畫或正在進行中的一帶一路項目，共2951個、總價值約為3.87兆美元。

華府公共政策智庫「美國企業研究所」的統計，截至2020年6月，中國對世界各國在一帶一路項目上累積總投資金額超過7500億美元（約台幣21兆）。

而2013年至2020年間，一帶一路陷入困境的爭議性投資，總計高達775.1億美元，占整體約1/10；該機構定義一帶一路的爭議性投資，包括事後被拒絕，或是已部分或全部停止運作的投資項目，在1380個項目中，有78個項目的參與國與中國出現爭議，占整體約5.65%。

美、日、印等國稱中國一帶一路是巨大的「債務陷阱」，北京掠奪貧窮國家以壯大自身的影響力。一帶一路上的部份大型項目具有戰略意義，例如橫跨中亞的油氣管道、巴基斯坦和斯里蘭卡的港口等，都能同時服務商業和軍事目的。中國放貸給這些國家，成為政治、經濟大國，借款國則把港口、礦山等珍貴資源拿來抵押。已有23國因一帶一路陷入高度債務風險。

《金融時報》指出，一帶一路己步入失敗，中美貿易戰，加以貸款模式難維持，放款額距高峰差710億美元。

據日本《產經新聞》報導，日本首相菅義偉接受知名評論家櫻井良子專訪時，針對中國領導人習近平表態有意參與CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）一事，指出，CPTPP要求成員國必須具有很高水準的市場開放，以中國目前的政經體制來看，恐怕很難加入，日本對中國加入意願將審慎以對。

經濟力是中共建立霸權的最大武器，若將這項武器充分運用於RCEP，未來也可能運用在CPTPP上。是以，中共不論防疫、經濟皆已面臨嚴峻挑戰，而今「天下圍中」態勢，習政權內憂外患，已岌岌可危矣。

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