自由限時批》難道是中共做賊心虛？！

陳峯

近日《美聯社》調查報導，嚴控武漢肺炎病毒起源研究行動，就是由中國國家主席習近平直接下令，無怪各國包括世界衛生組織（WHO）要組專家小組調查，去年幾多難以成行，即便前往亦皆百般阻撓，難道是做賊心虛嗎？ 而《美聯社》的調查報告，則是根據對中外科學家和官員的數十次訪談，並參考公開文件、洩露的電子郵件、內部數據，以及來自中國國務院和中國疾病控制與預防中心的文件等。調查顯示政府保密體系和由上而下的控制模式，在整個疫情期間顯而易見。

像美國川普總統，總是「中國（中共CCP）病毒不離口，自是「有所本」（情治單位整合調查資料），更是痛心疾首，認中共害慘全球世人，美國受害最重。在12月31日還透過推特發表年終談話，痛批「中國病毒」疫情肆虐。並說為了擊敗「中國病毒」，美政府展開二次世界大戰後最大規模的行動，生產大量呼吸器和口罩，迅速暫停中國和歐洲航線，且在2020年底前發放疫苗，猶形容這是前所未見、了不起的「醫學奇蹟」。

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如今，病毒不但在中國二次爆發，又「天蠶再變」為4種變種病毒危害世人，復再入侵中國，無異是「自作孽」，害人害己。是以，美國國家安全會議（NSC）在去年12月30日推文悼念武漢肺炎疫情率先向外界發出警告的已故武漢醫生李文亮，並附上美國副國安顧問博明（Matt Pottinger）去年五月間於中國「五四運動」101週年的演說。博明當時形容李文亮為「五四精神」的繼承人，可說別具意義。

而美國國務院亦於去年12月29日在譴責中國對公民記者張展遭判四年有期徒刑的聲明中，也提到中共打從一開始就對武漢爆發新冠病毒的消息採取箝制與操縱手段，粗暴壓制李醫師等勇於講真話的人的聲音。無獨有偶地，WHO亦在去年12月31日就正式通報，病毒不斷變異情形，目前已出現4種變種病毒，已蔓延全球，令人怵目驚心。原來在2020年1月底至2月初，武肺病毒已出現D614G突變，逐漸取代了最初在中國發現的病毒株。到6月，該變體成為全球主要傳播病毒類型，與最原始的病毒相比，該變體的感染性和傳播能力都更高，尚不會影響現行的防疫措施有效性。

WHO在去年12月31日就正式通報，病毒不斷變異情形，目前已出現4種變種病毒，已蔓延全球。（AFP）

而在8至9月，丹麥又發現一種與水貂相關的病毒變體，被丹麥相關部門命名為「Cluster 5」，具有先前未曾觀察到的變異；所幸目前丹麥僅在9月發現了12例人體感染此變體的病例，似乎並未廣泛傳播。及至12月14日，英國向世衛組織報告了一種被命名為「VOC 202012/01」的變種病毒，最初出現在英格蘭東南部，初步研究顯示，具有更強的傳播力，但其導致的疾病嚴重程度（以住院時間和28天死亡率評估）及再感染情況並沒有變化，大多數診斷工具不受影響，截至12月30日，已有31個國家和地區發現了此變種病毒。另12月18日，南非發現的變種病毒，出現了N501Y突變，並將其命名為「501Y.V2」變體，目前正在南非三個省中迅速傳播。初步研究表明，「501Y.V2」與更高的病毒載量有關，可能會增加傳染性，但尚無證據表明其會引起更嚴重的疾病，仍須進一步調查，以了解該變種對病毒傳播、診斷、疫苗等方面的影響。

WHO更示警世人，目前需要採取更嚴格的公共衛生措施，來控制變種病毒的傳播。 英國首相強森（Boris Johnson）在12月30日接受《BBC》專訪時就指出，英國目前有6成確診個案屬於變種病毒。而在2020年最後一天，英國確診人數再度創下新高，達到5萬5892人，964人病故。 而中國自亦難倖免，近日首次發現武肺變種病毒，官方在去年12月30日宣布，上海市已發現首起變種病毒病例，一名從英國返國的23歲女留學生確診，隨後關閉來往英國的所有航班。同時表示，這起病例對中國的疫情防控工作「構成巨大的潛在威脅」。而中國疫情現又再次爆發疫情，北京昨（31日）宣布再度新增確診病例19例，無症狀感染者19例，其中北京出現5例本土確診，有2例感染源不明，還有1例在校女學生是先前確診的密切接觸者。

據中國衛健委會昨（31）日公告，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例19例（北京5例、遼寧4例、境外輸入10例），新增無症狀感染者19例（遼寧3例、境外輸入16例），新增疑似病例1例。其中，北京病例有2例感染源不明，1名年輕女子是某商場員工，1名中年婦女沒有提到職業，另有1名在校女學生是前幾天確診病例的密切接觸者，都緊急送往地壇醫院隔離治療。

目前中國疫情持續延燒，北京、遼寧、黑龍江都上榜。至於去年12月（30）日批准上市的中國國藥集團疫苗，雖聲稱疫苗保護力達79.34％，但國外科學家則批評國藥集團公布的數據不夠透明。據《紐約時報》報導，科學家們表示，中國國藥集團公布的數據的確令人鼓舞，但缺乏其他數據證明，因為國藥集團沒有透露受試者的規模，也沒有告知任何可能導致的嚴重副作用。澳洲墨爾本梅鐸兒童研究所（Murdoch Children’s Research Institute）的兒科醫生穆赫蘭（Kim Mulholland）則說，「關於俄羅斯的疫苗，我們至少被告知了受試者數量，以及他們的疫苗為什麼有效的基礎證據，但中國公司提供的資訊比俄羅斯的還少。」《路透》亦報導，香港大學生物醫學學院教授金東雁也表示，如果國藥疫苗想在全球市場上佔有一席之地，則需要公佈更多的數據，尤其是在先進國家。

據報導，去年12月12日，秘魯一名志願受試者在接種國藥疫苗後引發了「格林-巴利症候群」（Guillain-Barre Syndrome，GBS）導致一隻手臂癱瘓，秘魯政府因此中斷了疫苗試驗。 無怪中國民間盛傳武肺疫苗資訊不透明 「領導先打我再打」的聲浪。《美聯社》更指過去疫苗的黑歷史，讓中國人自己都不敢打！

有鑒於此，世衛組織近日將輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國生技公司BioNTech合力研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗列為可緊急使用，表示此舉為各國加快批准進口和注射疫苗開啟大門。這款疫苗已獲得英國、歐盟藥品管理局（EMA）、美國食品暨藥物管理局（FDA）、加拿大衛生部、巴林、以色列、科威特、墨西哥、阿曼、卡達、沙烏地阿拉伯和新加坡的監管當局支持。由於台灣的防疫備受國際社會及主流媒體肯定和讚譽，此與中共的所作所為，不被信任和害怕，成强烈對比。

蔡英文總統在元旦向國際宣示，我們是國際間一股良善力量，可說是肯綮之言。 顯然，民主台灣很自豪能和國際社會一同並肩對抗疫情帶來的種種挑戰，亦一再展現「台灣可以幫忙」（Taiwan Can Help），自是國際間一股良善的力量。不管現在還是未來，一直都會是國際社會不可或缺的一員。 正如小英總統所說：

在台灣，我們靠著相信專業、彼此信任，社會團結，一起戰勝了病毒。而我們沒有封城、可以正常上班上課，在防疫指引下，去年四月12號，我們成為全世界第一個開打職棒球季的國家。大家戴著口罩參加演唱會、藝文活動，這也是去年世界少見的事。最重要的是，我們的經濟維持正成長，股市也攀上高峰。

國際知名的《經濟學人》（The Economist）除去年12月評論台灣是2020年度表現最進步國家，並將台灣列為候選國之一；另還發表一篇名為「Covid-19破壞了世界各地經濟，但不包括台灣」的文章，指出新冠肺炎對全球經濟造成重大影響，但台灣的GDP卻逆勢增長2%左右。《經濟學人》更預估，未來10年台灣的經濟成長速度會首次超越中國。類此無上的榮譽，不分期野和全體國人都應倍加珍惜，相互砥礪，同心協力，攜手邁向壯大民主台灣的大道。

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