自由限時批》習大大故弄玄虛

李全無

本來世人正祈禱送別多災多難的2020年，迎接能否極泰來的2021新年。但在此時，網路卻瘋傳疫情始作俑者的習大大病了，病得不輕，且傳聞不斷，猶巴不得言中，甚至說是報應，可見人同此心，心同此理。

事實上，習大大的病事早就有傳聞，中外媒體亦持續報導，且早在2015年，就已爆出罹患帕金森氏症的說法。例如他在閱兵時，頭顱泰半向左偏移，目光直視空曠的廣場，並未關注受閱的官兵。2019年3月25日訪問法國時，走路不穩的「歪頭熊」姿態，就曾引外界關注。

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《華爾街日報》猶以「習近平步態不穩，接班人計畫再成焦點」為題報導，稱習近平訪歐的影像資料中，走路有些微跛，與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）會晤時，還需要雙手抓住椅子扶手支撐身體才能坐下。又如《法廣》2019年5月5日亦報導，習訪問歐洲，在檢閱軍禮的時候被拍到步伐僵硬、走路蹣跚；2019年6月間，習訪問俄羅斯，尋求中俄結盟以對抗美國貿易戰攻勢時，從聖彼德堡國際經濟論壇離場，便發生一段小插曲，他走到台前與台下多名嘉賓握手時，卻突然失去平衡，衝向前傾倒，差一點摔跤跌倒，當時港媒還揶揄莫非是要下台的前兆。

今年10月，習大大南下參加深圳經濟特區建立40週年慶祝大會並發表談話，也因頻頻咳嗽意外成爲關注焦點。 而在10月23日出席「抗美援朝70週年紀念」大會發表演說時，被眼尖的外國媒體發現，短短幾個句子，就看稿3次，還頻頻脫稿，40分鐘演說結束後，走出會場的步伐和進場時相比，明顯不穩，身體還向兩側搖擺。到了12月27日開始，推特突再傳習近平將因顱內動脈瘤接受手術治療，並指由於事態嚴重，當局已成立「特別危機辦公室」。然因中國國家領導人的健康狀況，向來列為國家最高機密，相關消息難以證實。

如今習近平好不容易攀登帝峰，特等保健、特級保護，豈是那麽容易因「腦瘤」病危？其中自是有詐！而習性格多疑猜忌，自亦料到政敵和外界的想法，還可藉機觀察局勢並整肅異己，此古今中外的帝王或獨裁者，大多如是。例不勝舉，像秦始皇、朱元璋、希特勒、史達林、毛澤東等皆是，而曹操更因腦疾錯殺了中國一代名醫華陀，留千古駡名。

習近平的病事早就有傳聞，中外媒體亦持續報導。（AFP）

習大大不論有病與否，亦非自今始，自亦與家族病的遺傳，和積勞（文革及鬥爭）等因素攸關。此次傳聞比較嚴重，還有「特別危機辦」之設。但亦恐非為病危而設，或為轉移內外焦點，甚或別有作用，尚不得而知。據來自「推特」多方消息，最早來自於一個阿根廷人的帳號，據稱，此人與香港的一位腦瘤專家交情極深，屬於「鐵哥們」的關係，這位香港醫生洩漏了習近平的病情。美國華人自媒體「路德社」（Lude Media），也有相關報導。

目前未見習近平身體問題的任何官方消息。中國官媒僅發佈習近平北京時間28日晚7點左右，與俄羅斯總理普廷通話，也出席了28日至29日在北京舉行的中央農村工作會議。然則有網友認爲，當時距離新年還有3天時間，兩國時區並不衝突，通話時間在北京的晚上，情形蹊蹺，不排除習藉此機會出面闢謠，或者普廷也可能順勢慰問。 近日《路德時評》更說習近平的腦動脈瘤要全麻開顱，又稱習的手術以前已做了好幾次，都是用介入方法，靠X光影像定位，用穿刺針沿著微細導管通過血管，進入患病部位處理，不是開顱，但此也是全麻手術。而此血管瘤不能根除，有如不定時炸彈，隨時會破裂，歲數越大，壓力越大風險越大。幾言之鑿鑿，恐只有賴事實證明了。

不過，獨裁者心思極慮，多喜裝神弄鬼，或以病故弄玄者居多，像史、毛或北韓金正恩等，都是高手，待外界發現時異己已掛，或已成功轉移焦點。今傳聞習大大腦瘤之時，正值其處內憂外患，危急存亡之秋。內有經濟民生困窘，災害頻傳，而大搞特搞的「國進民退」，復遭既得利益勢力大反撲，且有二次疫情爆發危機，又逢氣候極變急凍，各地頻發生「限電」、「限天然氣」等的「柔性政變」（中國煤電天然氣產量均不缺，官方卻以分配調適不當推諉卸責，擺明和習核心作梗）；加以外又有「天下圍中」的嚴峻態勢，在川普卸任前「不可測風險」的升高，美印及盟友的軍演動作不斷，且劍指南海！

諸此種切，習大大自是睡不安穩，只有「隱匿」才能使對對應之道。故而「裝病」或可顯詭密難測，又能窺探反習勢力對應下手，另近日至明年元月6日在海南三亞大軍演示威，圖使美軍不致有「突發」舉措，這是自己吹哨子裝膽罷了。猶欲以疫苗外交拉攏第三世界，並緩和歐洲的敵意，但似效果不彰。

有趣的是，習大大頻打壓宗教自由，拆廟宇神佛像或教堂，甚至强廹新疆回族吃豬肉，狠毒到家。但自己卻很迷信風水，不惜耗資改其父習仲勛墳，非常乖異。流亡美國的前中共中央黨校教授蔡霞，就「推特」轉文透露：據說有高人給「習帝」看風水，做京城規劃，說香堂村的房子壓了龍脈的氣口，於是强拆。於是住户拚死抗争，特警保安威脅恐嚇，雙方劍拔弩張，嚴重對峙。結果，目前已拆光光。

近來，美主流媒體十分關注並剖析，當年誤判中國共產黨專制政權的「和平崛起」（反自由民主人權世潮），及習近平「稱霸天下」野心，大搞「一帶一路」，並以中共軍經科技意圖改變國際法序，完成「中國夢」。現各國媒體亦隨之跟進，大量揭發中共政權的猙獰面目，自使習大大產生危機，是否用「裝病」出此下策，或是真「積勞成疾」，自有待觀察。

按照中共慣例，北京時間31日晚上6點，習近平將會在電視上發表2021年新年賀詞，但有分析認爲，習近平是否如期露面，是外界驗證傳言的關鍵。不過，也有網友認爲，這個電視講話可以事先錄好，這方面中共很擅長。 但就目前來看，故弄玄虛成分居多。

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