自由限時批》「天下圍中」態勢不變！

辛文

2020年因疫情、經濟、軍事戰略及習近平稱霸野心等反中因素，而崛起的「天下圍中」態勢，並不受美國總統換人影響，反促使西方大團結抗中，即便是中俄合作，亦是「貌合神離」，此一態勢，將延續至2021年，習政權的「中國夢」，恐也將是夢一場！

世事變化本無常，世局也有正反異合的錯綜複雜變化，大國的合縱連橫，各謀其利，自不在話下。若不是武漢肺炎病毒肆虐，成了世界安危衝突的主軸，亦復害慘全球經濟生活，和危及世人生命安全，幾是防不勝防，似沒完沒了。

請繼續往下閱讀...

疫情蔓延至今，已突破8千萬人確診，逾2百萬人死亡，近秋冬又有二次大爆發，及變種病毒多樣反覆出現，亦使疫苗未必能「對症下藥」，令人憂心。

而偏在全球災難時刻，始作俑者的中共習政權，却隱匿延宕疫情，以維穩打擊異已和無辜（特別是公民記者46人被捕、維權律師數十人被關），並百般阻撓國際調查，將武漢現場「毀屍滅跡」（國際主流媒體均一一揭發）。

例如法國在海外銷售量最大的《世界報》（Le Monde）29日就發表「武漢新冠病毒源頭調查不可能透明！」的社論，直指是北京在世界衛生組織（WTO）調查小組將動身前往中國武肺病毒源頭之前，上海浦東新區法院却重判37歲的張展4年徒刑，她的唯一罪行是記錄首批遭封城的武漢居民的生活。重判的真正原因，是在殺雞儆猴，因為她的報導和北京當前表彰自己戰勝疫情的「主旋律」相差太遠。

中國國家主席習近平。（美聯社）

如今中共的大搞戰狼外交和大內外宣，只換來世人的不信任和厭惡！而且殘暴鎮壓新疆、西藏、內蒙，還擅訂「國安法」摧毀香港兩制和人權，根本無視國際法序，恣意妄為！猶不斷武嚇台灣，窮兵贖武霸佔南海島礁，又兵戎釁事印度，耀武揚威大搞「一帶一路」的「中國夢」！

諸此種切，復經美中經貿、科技戰，露出了「盜賊」醜陋面目，及欲改變世界秩序「稱霸」，其猙獰作為，表露無遺，益發激起印日澳加等印太區域國家和美英及法德等歐盟的憤怒，進一步加强團結合作，形成了「天下圍中」的態勢！可說是習政權的狼子野心使然，其違逆天道、人道及民主自由人權核心價值的澎湃世潮，無異是「自作孽」！

儘管美國的主流媒體和民主黨不滿川普，已在大選中作了選擇，亦因習政權作惡多端，而產生的跨黨派「華府共識」，即「反中國共產黨意識型態」（特別是習的「文革」作風和反美心態及稱霸野心，美國有7成以上民意厭惡）！即使拜登入主白宮，其基本立場，仍然不變！

例如拜登28日在聽取國家安全和外交政策簡報後，就指出，在美國與中國競爭，並向北京究責其貿易、科技、人權與其他面向侵犯作為之際，須聯合理念相近夥伴和盟友，捍衛共同利益及價值，將使美國的地位更加強大。顯見美國的「天下圍中」策略，並未隨白宮易主改變！

《華爾街日報》近日亦報導，歐洲反中情緒蔓延，開始轉為強硬的對中立場，並向反中的美國陣營靠攏。顯然，不滿中國國家主席習近平「中國夢」的，已不只是美國。英國與法國已陸續跟進制約華為在歐洲的競爭能力，德國現也已轉向，捷克與瑞典等更是對中國戰狼外交感到不滿。

前美國副國務卿史坦伯格（James Steinberg）就曾在一項國際研討會中表示，中國從和平崛起的中國夢到變成戰狼外交，「會輸得很慘！」今天的疫情已讓美中關係惡化，而北京又缺乏透明機制，讓疫情蔓延世界，讓美中關係更加雪上加霜！現今中美兩國在雙邊安全、公衛、環境、人權、民主等價值都對立，且彼此指責對方，乃是問題的所在；而在美國的跨黨派「華府」共識，已認定中國就是對手。

他指出，中國進行不公平貿易、擴軍，甚至無視東海、南海的國際法自由航行，到處威脅各國，加強對內部持不同意見者的壓力，不難看出中國從和平崛起的脈絡中來到的戰狼外交，甚至威嚇台灣政府的行徑，也讓美國與美國盟友，無法袖手旁觀。

像日本副防衛大臣中山泰秀近日受訪就嚴正表示，「台灣安全是紅線」！呼籲美國總統當選人拜登要「堅定」支持台灣。對此，《華爾街日報》亦發表社評呼應，認為拜登應以威懾中國為目標，協助「武裝台灣」，讓台灣就算在沒有美國支援的情況下，都有能力讓北京為侵略行為付出慘烈代價。

社評猶指出，北京鷹派把民主國家台灣當作分裂省分，並對台灣先進的晶片技術野心勃勃，然台灣民意則越來越反對統一。美國國務卿龐皮歐更公開宣稱「台灣不是中國的一部分，新彊維族、西藏圖博亦然」！

《華爾街日報》還另專文報導，後冷戰時代美國最大的戰略失算：誤判習近平。而《紐約時報》亦有專文剖析中共「武統」的不利因素及後果。在在看出，美主流媒體接二連三鞭策拜登新政府，做好「天下圍中」！（按：美主流媒體是拜登得以勝出的重要支柱，而民主黨最重視媒體、民意和自由人權）

不久前，美國海軍部長布瑞斯威特（Kenneth Braithwaite）於參議院聽證會公開聲明，美國海軍不能僅依靠第七艦隊來防衛印太地區，故提出恢復「第一艦隊」編制計畫的行政要求。加以中國已正式駐軍於巴基斯坦瓜達爾海軍基地，並計劃在斯里蘭卡或印尼建設海外基地，情勢十分嚴峻。

綜合《美國海軍研究所》、美國海軍潛艇聯合座談會（2020 Naval Submarine League）與美國國防部所屬的《星條旗報》報導來看，美國重建第一艦隊應該是玩真的，而未來將會在帛琉設基地，則是台灣一大福音。

由於中印交惡，俄羅斯和美國又力挺印度（普廷和莫迪公私甚篤），現習近平又主動找和普廷合作抗美，能否如願，俄國恐仍保持「若即若離」狀態（中俄未有軍事同盟），以謀最大利益。

今年11月16日，俄羅斯為印度改裝的新一代航空母艦「維克拉姆帝亞」號（Vikramaditya）交艦、服役。這是印度擁有的第二艘航母。外媒評論說，印俄的雙邊軍事戰略合作遠在中俄之上，印度得到這艘航母將增強該國抗衡在亞太地區越來越強硬的中共的軍事能力。

而俄印之間的軍事合作越來越頻繁，據俄媒《衛星通訊社》報導，近期俄印合資企業「布拉莫斯航空航太公司」的俄方經理馬克西切夫表示，將在2024年製造用於摧毀預警機（AWACS）類空中目標的「布拉莫斯」（BrahMos）巡弋飛彈。

馬克西切夫強調，這款飛彈最大的特點，能用於摧毀預警機等大型空中重要目標，目前「布拉莫斯」系列飛彈都用於摧毀地面和海上目標。

在過去，俄國是越南、馬來西亞、寮國和印尼的軍火供應國，而印度則是越南、緬甸和印尼的軍火供應國。如今俄羅斯雖不再是蘇聯老大哥，但其軍事上，中印兩國仍是小老弟。

此次中印邊界衝突所造成的地緣政治影響頗為深遠，對未來中美的對抗，或美、中、俄、印軍事外交層面，皆具重要指標意義。

但不論如何，習政權今仍處內憂外患的「孤狼」狀態，中印又因「一帶一路」交惡，並不惜加入「天下圍中」行列，而俄印合作利益又遠高於中俄，況且習大大的「稱霸」野心，路人皆知，戰鬥民族，又當過中共的蘇聯老大哥如普廷者，是笨蛋嗎？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法