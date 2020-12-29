童話法律》哥哥賣香屁，卻給客人屎的味道？

哥哥說好要賣香屁，放出來的卻全都是屎味，這種別人做得到，就他做不到還硬要做，法律上我們給他一個名字叫「自始主觀不能」。

蔡涵茵

弟弟反正窮也是窮，聊勝於無問他唯一的夥伴—那隻歐告要不要一起打拼，邊問邊把犁田的工具鞍上去，想不到歐告就這樣舞告厲害，犁田起來連牛都只能哞哞叫。

沒想不到歐告就這樣舞告厲害，犁田起來連牛都只能哞哞叫。（youtube截圖）

哥哥的牛及哥哥都不工作，田裡什麼也沒有，就去搶弟弟的歐告，想不到歐告不爽哥哥當初不要他，動也不動，哥哥爆氣打豹歐告，然後呢？然後歐告死掉了。

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弟弟傷心地把歐告埋了，但想不到吧！歐告已在佛前求了500年，於是他化身成為一顆樹，長在弟弟必經的路上。陽光下，慎重地開滿了黑豆，顆顆都是賺錢的來源！

弟弟吃了黑豆，開始狂放屁，每個屁都又香又甜飽滿多汁，走投無路的弟弟於是開始賣自己放的屁，還標榜聞了神清氣爽、病到根除。

「今晚，我想來點又香、行為時還可以發出奇妙聲音的事物～」長期飽受失眠困擾得縣太爺聞屁而來。

縣太爺花了20兩買了弟弟屁股的屁，一聞神清氣爽，於是加碼再送弟弟一棟房子。

縣太爺花了20兩買了弟弟屁股的屁，一聞神清氣爽，於是加碼再送弟弟一棟房子。（youtube截圖）

哥哥聽了也這樣做，到處說自己的屁比弟弟更香，然後去偷吃豆子，以為屁放得出來就能發大財地也去找縣太爺，想不到就跟屎一樣臭，縣太爺氣豹，然後打豹哥哥的屁股!

弟弟可以亂標榜「病到根除」這種事嗎？

根據藥事法的規定，有涉及宣傳醫療療效的廣告需要先經過衛福部食藥署的核准。

一般來說，我們不會希望言論可以先讓政府審查看看才能說，因為政府就可以把他不喜歡的言論都禁止，發生所謂的「寒蟬效應」。

所以對於這種事前管制，都會非常嚴格且小心謹慎。除非有非常重大迫切的理由，不然不能亂限制。

藥事廣告就是其中一個，因為藥物跟國民健康有相當重大的關係。宣傳的效很容易讓人被誘惑就去買，而且萬一吃了有副作用通常都來得又急又猛。所以這個事前審查合理，大法官在曾經就給過！

所以，弟弟的屁有沒有辦法病到病除？不是只有弟弟說了算！還要國家同意才妥當！

弟弟的屁有沒有辦法病到病除？不能只有弟弟說了算！還要國家同意才妥當喔！（youtube截圖）

哥哥說好賣的是香的卻給我這種味道，我要反抗！

哥哥說要賣香屁，放出來的全是屎味，這種別人做得到，就他做不到還硬要做，我們給他一個名字叫「自始主觀不能」。

一般來說，比較常見的例子就是賣別人的東西，像是A跟別人說要賣房子（但其實是B的房子），而且也不是B叫他幫忙賣的，這種情形，就是典型的「自始主觀不能」。

不過「自始主觀不能」不代表不能，契約仍然有效。

因此只要好好活下去，趕在清償期到期前把約定的東西交出去，那就不會發生債務不履行。

但如果真的發生，也沒有真的這麼嚴重，就是要承擔損害賠償責任，這時候實務的作法，就是看債權人要請求債務不履行的損害賠償，還是要先解除契約，再請求回復原狀跟損害賠償。

總之，就是要承擔責任。

哥哥說要賣香屁，放出來的全是屎味，這種別人做得到，就他做不到還硬要做，我們給他一個名字叫「自始主觀不能」。（youtube截圖）

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