自由開講》「大陸」只剩國民黨和名嘴！

蕭嘉弘

隨著中天新聞這月12號因換照未過，從電視螢光幕上畫上休止符，台灣的有線電視新聞媒體也呈現了一片新而乾淨的天空，尤其是「中天新聞」在「蔡皇」、集團董座蔡衍明的指導下，轉戰網路媒體，淪為「中天新聞綜藝台」，將新聞主播淪網紅丑角，博觀看人數，炒作該台美女主播身材太危險、穿迷你裙一動作激洩絕對領域，或是「上下全露」辣翻了等「物化女性」的低劣作法，只會暴露原本新聞使命感不足的體質不佳，鼓吹祖國統一的蔡衍明，如此作賤台灣的新聞媒體水平，國人更該感謝政府，讓該台六年胡搞只能換照不過的決定，這種政府能為我們做什麼的感覺真好！有如樹立了一個里程碑。

筆者家以前常常是從49台一路轉到56台，現在因系統業者採52台空頻，從51直接接到53的新聞台，毫無違和和異樣感，反而沒了專門以監督為名，藉公器詆毁政府的「統媒」，覺得更清幽。

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中國國台辦主任劉結一常常開口閉口就是我們「祖國大陸」，包括兩個星期前在台北，廈門兩地視訊進行的「2020兩岸企業家峰會」。「大陸」意涵等於我們祖國，背後吹捧的正是「兩岸中國人」意識，也在呼應國台辦的「統台」滲透言論和定調，「中天新聞」站在廣大台灣善良人民的對立面，不斷吹捧祖國「大公雞」，關台是自己找的；現在只有少數新聞台新聞會用「大陸」報導對岸新聞，政論節目上，只剩國民黨和特定「紅藍名嘴」會如此稱呼使用，中天新聞關台，反讓「大陸」成為了更加鮮明和刺眼的識別標誌。

中國國台辦主任劉結一常常開口閉口就是我們「祖國大陸」，包括兩個星期前在台北，廈門兩地視訊進行的「2020兩岸企業家峰會」。（翻攝網路直播）

（台北市民）

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