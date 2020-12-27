自由開講》謊言、造謠？因為不看CDC記者會？！

陳泓盟

最近很多不利於CDC的言論一直出來。因為大家都不看CDC（疾病管制署）的記者會。而去相信新聞節目的二手傳播。

比如台北市議員徐巧芯公佈765長榮機師的所有形跡。在12/25的政論節目（新聞面對面），洋洋得意的說她是幫助更多人防疫。

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國民黨台北市議員徐巧芯日前於臉書公布染疫紐籍機師12月9日軌跡，他黨議員不認同做法，紛紛開砲。（資料照）

但是，關於徐巧芯的質疑，CDC在12月24日下午兩點的記者會，就已經請專門的疫調醫師，蘇家彬。談論他們疫調醫師，如何判斷公佈或不公佈的理由。（駐1）我不知道徐巧芯到底有沒有在看CDC的記者會？還是想用眾口鑠金的方式，製造人民無謂的恐慌？

至於英國要不要斷航的問題。很多人又討論到應該斷航的言論。拿小明當類比。

但實際上，台灣從疫情後不久，就停止所有的觀光簽證。能夠從英國回來的，多數為中華民國國籍人士，如同中國二月份疫情最嚴重的時候，台灣跟中華人民共和國之間，並沒有斷航一般。因為還有我們的國人在中國。而小明不能來台，因為他們不是中華民國國民。

而陳時中部長，在12月25日記者會時，有記者提出一樣的疑問。為何不斷航？

陳部長的回答是，如果斷航，英國的台人學生、工作者可能透過轉機的方式，回到台灣。這樣台灣的CDC豈不更不好管理。是要集中管理英國轉機美國、法國回來的同班機人士嗎？如果從英國直接飛回台灣，CDC就更好集中管理。只要集中檢疫英國飛台的人士。（註2）

（註1：（20201224/1400）（影片：筆者直接跳到疫調醫師說明疫調過程，跟他們判斷的原因。如果要看記者會全部，可以從頭看到尾。）

（註2） （20201225/1400） （影片開啟時段，就是記者詢問陳時中為何英國不斷航的原因）

（高雄市民）

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