自由開講》戲演完了！重症家庭準備倒大霉？

黃柏恩

晚間各家媒體以斗大跑馬燈，亮出「台印視訊會議2小時，確認零付費僅適用家庭看護工」，看得全國重症失能家庭，心如玻璃，碎滿地。

印尼政府遠在今年7月即宣布明年移工將「零付費」，包括來回機票等11項費用，都將由我國僱主負擔。本協會8月透過立委鄭正衿安排，首次針對此議題和勞動部會議，與會官員只消極告知尚未收到印尼官方知會，不便證實。9月本會理事長與理監事號召重症患者，拖著行動不便的身軀到內湖印尼在台辦事處遞交抗議書，深刻體會「弱勢之所以成為弱勢，就是無權無勢」。

請繼續往下閱讀...

台灣看護勞力過度仰賴印尼移工，而未能開發新的勞力來源國。（資料照）



十月下旬，勞動部部長許銘春在立法院接受立委關於印尼「零付費」質詢時，信誓旦旦：「印尼方面未和台灣協商即宣布開辦，我方不能接受」。著實讓全國重症家庭對今天的台印會議寄予厚望，沒想到，勞動部今天卻在會後新聞稿，「照單全收」的宣讀印尼政府7月的片面宣布，差別只在拍板本畫紅線提點「明年1月15日起實施的零付費，對象則僅針對家庭看護工及幫傭」。頓時讓人有：戲演完了！重症家庭準備倒大霉！的預感。

台灣的看護勞力過度仰賴印尼移工，而未能開發新的勞力來源國，始終是枚深埋在我國長照鷹架下的未爆彈。而勞動部對跨國勞動力安於現狀且欠缺危機意識的行政僵化，已經將台灣逼入進退維谷的『移工政治』。

印尼政府的「零付費」政策，墊高引進移工的聘用成本，延伸的不僅是國家經濟問題，連動引發社會問題。根據2020年10月公布「國人金融生活調查」；有20%國人存款不到5萬，30％國人一個禮拜之內籌不出10萬。50%的人，一旦失業或家裡有人生重病，就接近貧窮線。再對照印尼端「零付費」政策喊價要求台灣僱主給付的10萬元「買工費」，換算起來；台灣恐怕有50%的人付不起。

也就是說；這項統計數據在印尼「零付費」的拉朽作用下，我國的年輕勞動力，只要家中長輩或家人出現重症，就必須被迫居家勉強照顧，而遲遲無法接軌新勞力來源國，更讓斷送的國家競爭力，無法設下時間管理的停損點，更遑論勞動部在跨國勞動力管理與政策，無論是資訊或人資應用策略上欠缺超前布署所應該要有的策進作為。

事出必有歸咎的如是因果，看待此一另類的國安危機，勞動部應拉高思辯的觀照視野，藉此思索『外籍看護派遣』與長照2.0所形塑出來的相應加乘作用。

（台灣國際勞工暨雇主和諧促進協會顧問）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法