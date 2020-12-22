法律歸法律》別人土地要怎麼用，關你屁事？

當一個不動產在使用上承擔了一些限制，而且這樣的限制是為了讓另一個不動產在使用上更加便利，這就是所謂的「不動產役權」。

蔡岳倫

阿文最近從父親那裏單獨繼承了一大筆財產，儘管離別從不容易，但拭去了淚水人生還是要前進。

他於是看了名下的財產，想說從裡面挑一塊空地來蓋房子，讓自己從悲傷裡分心。

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沒想到在整地的過程中，周遭的鄰居們看到了，便陸續跟他說：

「這塊地從東邊進來到南邊出去這一段，要維持八米的路寬讓我通行，如果你這塊地要用不能影響到這部份。」

「這塊地從西邊進來到北邊出去這一段，你爸跟我有去登記，說要讓我拿來用喔！」

讓阿文聽到是深感困惑，這些不能使用的部分畫起來都快變成國土鍊成陣了，這塊地到底還要怎麼用。

什麼是不動產役權？

當一個不動產在使用上承擔了一些限制，而且這樣的限制是為了讓另一個不動產在使用上更加便利（可能是為了通行、取水、採光、眺望、埋設電信管線或其他目的），這就是所謂的「不動產役權」。

當一個不動產在使用上承擔了一些限制，而且這樣的限制是為了讓另一個不動產在使用上更加便利，這就是所謂的「不動產役權」。圖為示意圖。（https://forum.gamer.com.tw/）

此時使用上受到一定限制的不動產稱做「供役不動產」，而因此使用上更加便利的不動產則稱做「需役不動產」。

所以在阿文的故事中，他名下的土地使用上受到限制（一部分的土地為了方便鄰地通行而不能蓋建築），因此他名下的土地就是「供役不動產」，而因阿文的土地使用上受限，而交通變得更便利的鄰地即是「需役不動產」。

不想受到不動產役權的限制，要怎麼辦？

一般來說，不動產役權可能會有約定期限，若期限屆至，當然供役不動產的所有權人就不動產的使用上就不用再受到限制了。

但如果阿文的父親當初與鄰地的所有人約定（而且還沒有約定期限），每個月鄰居們要給付 2000 元的地租，就讓他們使用這塊土地來通行。

如果鄰居們超過兩年都沒有給付租金，或是他們使用這塊土地根本不是要拿來通行（使用的方式與不動產役權的目的不符），經阿文提醒了還沒有付租金或改善使用方式，阿文就可以終止不動產役權。

最後，不動產役權有時都會伴隨著租賃關係而出現，就像是上述所提到的例子。所以阿文如果不想受到不動產役權的限制，還可以終止土地的租賃契約。

是不是很簡單呢？

法律歸法律這這企劃快要結束了，大家還喜歡嗎？

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