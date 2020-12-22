自由開講》地球管起來，國家治理進階之術！

李尚謙

隨著疫情改變人類文明現狀，高唱「國家治理現代化」的中國，正引發跨國企業乃至各國政府「治理體系中國化」的效應！

儘管中國於2014年就已提出「國家治理現代化」，但當時並沒有多少人知道能用它來做什麼，殊不知到了後疫情時代，中國利用「富有中國特色的社會主義」防疫成績，巧妙對外展現其「國家治理現代化」，以防疫之名配合科技完善了國家的「治理」，讓這個模糊的概念有了清晰的輪廓，歸根到底，就是奉行黨意，意圖使疫情輿論姓黨。

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中國利用「富有中國特色的社會主義」防疫成績，巧妙對外展現其「國家治理現代化」，以防疫之名配合科技完善了國家的「治理」，讓這個模糊的概念有了清晰的輪廓，歸根到底，就是奉行黨意，意圖使疫情輿論姓黨。（路透社）

舉例來說，第一，今年5月2日，由「人權觀察」組織揭露在新疆使用的「一體化作戰聯合平台」App詳細記錄新疆人民的用電、加油情形，當記錄異常時，公安部門即可逕行調查。除此之外，諸如「社會信用系統」、「個人健康信息碼」等整合資料鏈也嚴密地監控個人進出社區的動向。

第二，今年七月份，人民網提出國家治理現代化有幾個關鍵分別是，加強黨的領導、立足中國國情，以及堅持改革開放。其中指出縱使疫情管理不力，但如何修改有政治底線，不能違背社會主義路線。對照台灣防疫經驗，一切措施均以對人民利益侵害最小之必要手段為優先，反觀中國治理模式，猶如數十年前台灣的白色恐怖翻版。

第三，美國「自由亞洲電台」在12月17日曝光的「中共黨員滲透各國企業」名單中除了多家知名跨國企業外，更赫見「台達電」、「台塑」等台灣企業，說明台商與中國不存在單純的經濟關係，而是當企業被黨建化為中國政權所吸納，除了企業本身的關鍵技術被竊取之外，甚至可能被要求提供我國機密。

如果無視民主、獨裁是兩套互不相容的意識形態，只聚焦在「治理」與「被治理」的效率與性能討論上，則不能吃下肚的穢物也可以被說成是人間美食，是多麽駭人的畫面，人類文明也將無下限的沈淪。

（台南市民，台灣基進政經私塾學員）

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