自由開講》從「搖頭丸」到「打統編」，誰來叫醒那群人的「集體無知」？

泰溫斯

近日，賴清德副總統參觀雲林虎尾釀酒醋生活園區，主動購買了2支台灣米釀威士忌，並報上總統府的統編；對此，總統府發言人Kolas Yotaka早在第一時間回覆：「副總統購買特產餽贈外賓為公務使用，並非作為私用。」

這整件事的爭議，完全就圍繞在「統編」是否落在「合法使用」的範圍？事實上，一般人只要用「常識」，就能做出合理判斷：副總統支持在地產業、買酒餽贈外賓，當然完全落在「合理使用」的範圍。

請繼續往下閱讀...

然而，可悲的是，從近日蘇偉碩醫師散佈「萊劑比搖頭丸毒250倍」的謠言，再到瘋狂攻擊「打統編」的言論，可以發現某部分台灣人士完全罔顧於事實，急著做出「政治性」的解釋，已到了「獵巫」的程度。

副總統賴清德近日至雲林參訪購買威士忌，發票被廠商PO上網，因其打上總統府統編，引發議論。（圖翻攝自臉書）

其實，認為副總統買國內酒廠的酒，有不法使用的空間，完全是無稽之談。公務行程本來就需要報帳，而報帳就需要用到統編，這本就是「財政透明化」的簡單流程，更何況其用途是餽贈外賓。一般公司行號需要報統編，政府機關如台北市政府公務車加油的錢，都需要報統編。瘋狂拿統編來說嘴，也不管統編是否合法使用、統編是否能報帳？這樣的說法，早就脫離事實討論的範疇。

然而，藍營名嘴朱學恆仍拿蘇院長先前拿三倍券買漫畫的事情，酸「執政團隊太多豬隊友，導致正常人反而一身豬屎味。」更有部分人士將這件事，抹黑為蘇院長和賴副總統的「派系鬥爭」。這種將簡單的統編「泛政治化」成為「政治鬥爭」的行為，不僅僅是一種「瘋狂」，更反映了某部分人士背後的「集體無知」。

學者Charles Mackay在《異常流行幻象與群眾瘋狂》一書中，提到了政治輿論的「群眾瘋狂」，並直言「每個時代都有其特殊的愚行，有些出於貪婪、有些源自妄想」而這些幻想，更成為了「某些群體的常態」。

將打「統編」比喻為「國家機器」在中飽私囊，是不是也是一種「妄想」？言論自由不是造謠自由，言論自由應有事實作為證據。從近日蘇偉碩醫師散佈的謠言，再到最近不斷炒作「統編」非法使用的謬論，我們可以發現種種言論，早已開始脫離事實，反更突顯出某部份人群的「集體無知」。

（雜誌編輯）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法