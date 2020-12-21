晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
自由評論網 > 專欄

童話法律》奪回遺產大作戰！第一步是？

如果今天是爸爸媽媽寫了「遺囑」，說要把那些好東西都留給哥哥，這樣可以嗎？抱歉了「遺囑」，其實還有一個很酷東西那就叫「特留分」。

童話法律

2020/12/21 12:35

蔡涵茵

很久很久以前的一個鄉下，有兄有弟，兄不友，弟還傻。日子過得很快，就這樣到了分家產之日。

哥哥東拿西拿，把家裡標榜神農留下來的田拿走，還拿走了家裡的房子。

哥哥：「唉呀！那你就拿那邊那塊，對就是那塊佈滿大碎石的地。房子只有一個耶！不然我這邊有家裡唯一的柿子，就給你好了！」傻弟弟好氣，但他也就只是原地氣爆。

這裡還分別有牛跟狗，哥哥就是賤人，因為賤人就是矯情。

哥哥：「唉呀！我們是模範民主家庭，我們讓牛自己選。我牽牛頭，你抓牛尾巴，我們看他跟誰走。」

弟弟氣爆的結果就是要去豹朋友家，打算喝豹酒，結果柿子還被朋友家的雞吃掉，真是世界上最不幸的美少年，他們口中沒有用的年輕人。

但哥哥可以因為弟弟沒有禰豆子（內籽扣）一樣可愛，就搶走所有的好東西嗎？

就是要可愛的禰豆子。可愛示意圖，與本文無關！（鬼滅之刃劇照）

哥哥這樣搶，絕對不可以！

弟弟可以使出絕招之「遺產回復請求權」嗎？

不行！因為這個條文的Key Point在於：要亂拿東西的人有否認你繼承權人的地位才可以。

哥哥沒有，並且還是好聲好氣的當弟弟是繼承人，要跟他分家產，只是把弟弟當塑膠而已。

原本我們向別人要求返還東西，要跟法官講清楚要他還的東西是什麼，有幾樣是什麼全部都要好好交代。但這個條文不用，只需要繼承人能證明他是繼承人，就可以一次性把東西全部要回來。

這麼好用的東西，卻不是在這種地方派上用場。

弟弟的繼承權人地位沒有被否定，他要主張的就是單純的所有物返還請求權侵權行為不當得利的權利來救濟。他們各自有他們自己的要件要證明。

所有物返還請求權，不在乎當事人是故意還是過失，只需要你的東西被對方無權占有就可以主張，但故意過失在侵權行為當中卻是需要被討論的地方。

父母如果這樣對弟弟，也絕對不可以！

如果今天是爸爸媽媽寫了遺囑，說要把那些好東西都留給哥哥，John可以嗎？

抱歉了遺囑，我們真的需要那個酷東西—特留分

為了保護不被愛的人，為了守護家庭和諧，繼承法因此給予那個可憐蟲一點保護，像弟弟，他就至少可以拿他本來應該拿的1/2。

但弟弟就是受氣包，連柿子都沒吃到的弟弟，該怎麼維生呢？看來只能去賣屁了！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書