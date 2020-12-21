童話法律》奪回遺產大作戰！第一步是？

如果今天是爸爸媽媽寫了「遺囑」，說要把那些好東西都留給哥哥，這樣可以嗎？抱歉了「遺囑」，其實還有一個很酷東西那就叫「特留分」。

蔡涵茵

很久很久以前的一個鄉下，有兄有弟，兄不友，弟還傻。日子過得很快，就這樣到了分家產之日。

哥哥東拿西拿，把家裡標榜神農留下來的田拿走，還拿走了家裡的房子。

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哥哥：「唉呀！那你就拿那邊那塊，對就是那塊佈滿大碎石的地。房子只有一個耶！不然我這邊有家裡唯一的柿子，就給你好了！」傻弟弟好氣，但他也就只是原地氣爆。

這裡還分別有牛跟狗，哥哥就是賤人，因為賤人就是矯情。

哥哥：「唉呀！我們是模範民主家庭，我們讓牛自己選。我牽牛頭，你抓牛尾巴，我們看他跟誰走。」

弟弟氣爆的結果就是要去豹朋友家，打算喝豹酒，結果柿子還被朋友家的雞吃掉，真是世界上最不幸的美少年，他們口中沒有用的年輕人。

但哥哥可以因為弟弟沒有禰豆子（內籽扣）一樣可愛，就搶走所有的好東西嗎？

就是要可愛的禰豆子。可愛示意圖，與本文無關！（鬼滅之刃劇照）

哥哥這樣搶，絕對不可以！

弟弟可以使出絕招之「遺產回復請求權」嗎？

不行！因為這個條文的Key Point在於：要亂拿東西的人有否認你繼承權人的地位才可以。

哥哥沒有，並且還是好聲好氣的當弟弟是繼承人，要跟他分家產，只是把弟弟當塑膠而已。

原本我們向別人要求返還東西，要跟法官講清楚要他還的東西是什麼，有幾樣是什麼全部都要好好交代。但這個條文不用，只需要繼承人能證明他是繼承人，就可以一次性把東西全部要回來。

這麼好用的東西，卻不是在這種地方派上用場。

弟弟的繼承權人地位沒有被否定，他要主張的就是單純的所有物返還請求權、侵權行為或不當得利的權利來救濟。他們各自有他們自己的要件要證明。

像所有物返還請求權，不在乎當事人是故意還是過失，只需要你的東西被對方無權占有就可以主張，但故意過失在侵權行為當中卻是需要被討論的地方。

父母如果這樣對弟弟，也絕對不可以！

如果今天是爸爸媽媽寫了遺囑，說要把那些好東西都留給哥哥，John可以嗎？

抱歉了遺囑，我們真的需要那個酷東西—特留分。

為了保護不被愛的人，為了守護家庭和諧，繼承法因此給予那個可憐蟲一點保護，像弟弟，他就至少可以拿他本來應該拿的1/2。

但弟弟就是受氣包，連柿子都沒吃到的弟弟，該怎麼維生呢？看來只能去賣屁了！

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