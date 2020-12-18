自由限時批》中國疫苗讓人怕！

李全無

全球疫情又再大爆發（目前已近165萬死亡，近7千4百萬例確診，歐美皆成重災區）。自使疫苗行情看俏，但中國疫苗卻讓人怕怕。除自己在國內使用頻出狀况，國外諸多地區巴西、南美或非洲還鬧出人命，就連鐵桿兄弟的柬埔寨總理洪森都捍拒，還嗆說「我們不是垃圾桶」！復使中共「疫苗外交」飽受各方批評，不受歡迎！

中國疫苗讓人怕！（路透）

英國《泰晤士報》（The Times）近日就報導，從武漢去年12月傳出第一起病例以來，「中國病毒」或是眾說紛紜的實驗室陰謀論，讓北京的顏面盡失，且讓全球迎來第二次世界大戰後最慘重災難，究責聲浪紛起。現又企圖以「疫苗外交」彌過，卻狀况百出，更成衆矢之的！

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《泰唔士報》指，中國的「一帶一路」政策對他國而言是「借貸外交」，讓借貸國背負永遠償還不起的不實際、過度野心計畫，讓這些國家必須仰賴北京施恩，政治上受制。這也是「疫苗外交」的隱憂，要付出的代價目前已無法估算。

儘管中國目前有5款疫苗進入三期臨床實驗，試驗範圍擴及18個國家。均不如疫苗競爭對手莫德納（Moderna Inc）和阿斯特捷利康公司（Astra Zeneca Plc）的效力與安全性，且科學數據不足。

據外媒報導，北京自吹自擂，宣稱疫苗已進入「臨床實驗」階段，多國受試者都沒有出現「不良反應」，再三保證中國疫苗很安全、有效。但各國仍相繼提出質疑，並表態拒用。例如巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）就開第一槍嗆，中國核准緊急使用授權的標準並不透明，也無法取得關於中國當局現行決策標準的資訊，決定拒用。巴西聖保羅的民眾更群起拒打中國疫苗運動。

現連立場一向親中的柬埔寨總理洪森也表示，柬埔寨已透過由世界衛生組織（WHO）、全球疫苗免疫聯盟（GAVI）、流行病應對創新聯盟（CEPI）共同領導的國際平台「新冠肺炎疫苗全球取得機制」（COVAX）採購首批一百萬劑疫苗，強調柬埔寨不會使用未經國際認可、世衛批准的疫苗，又說柬埔寨不會進用中國疫苗試驗，直言「柬埔寨不是垃圾桶，也不是疫苗實驗場」！洪森的表態已充分反映對中國疫苗的不信任。

中共最近還宣稱，已逾數十萬人次接種，但近日卻有消息傳出，中國國務院國有資產監督管理委員會管理的中央企業「國藥集團」（sinopharm）研發的疫苗驚爆無效，數百名外派員工接種該疫苗仍舊集體感染，知情人士對此直說「不意外」。

據《自由亞洲電台》報導，有中國國營企業外派員工在接種「國藥集團」生產的武漢肺炎疫苗後，在非洲烏干達、安哥拉，以及歐洲塞爾維亞相繼集體感染，感染人數可能高達數百人，但北京迅速封殺消息。

前中國紅十字大病救助項目負責人任瑞紅就指出，中方目前研發的數款疫苗，性質上都是「滅活疫苗」，生產難度、風險較高，且技術含量低，臨床實驗資料也都備受質疑，對於發生施打完疫苗仍遭感染的情況並不感到意外。

報導並提到，安哥拉11日傳出至少有17名中國籍人士感染武漢肺炎，其中16人都位在該國北隆達省的一間中資國企，是該公司的員工，所有被感染的中國公民，出國前都依照官方安排，統一施打中國國企「國藥集團」研發的疫苗；一名居住在安哥拉的華人證實消息屬實，並認這衹是「冰山一角」！

目前中共官方也讓中國部分地區的民眾自費施打疫苗，但不少人對疫苗的品質及安全性有疑慮，甚至表示就算免費也不會去接種。

據《自由亞洲電台》報導，由於疫苗不在醫保支付範圍，導致各地價格出現極大差距，從人民幣400至8000多元不等（約新台幣1717元至3萬4335元）。

報導指出，中國疫苗管理混亂，病亡事件層出不窮，也經常傳出劣質疫苗流入市面，使不少民眾對疫苗抱持懷疑態度。廣州一名趙姓居民受訪時表示，他所住的社區有提供免費疫苗，但他不敢去打；另武漢一名陳姓女子提到，當地打一劑要價2700人民幣（約新台幣11590元），共需注射3劑，很多人想打但沒錢打，還有醫護人員要她先別接種，因為疫苗臨床試驗的時間不夠長。

有上海民眾指出，家人在醫療機構任職，醫院有名額供醫護人員施打疫苗，但沒有人敢打，因為對第一批疫苗的安全性仍有諸多疑慮。「先等別人打完」再決定要不要打。

由於中共核准的疫苗緊急使用，其授權的標準並不透明，如今又爆出多起施打完疫苗仍遭感染的案例，更加深外界對中國疫苗品質控管的疑慮。

如今全球疫情有增未減，而中共卻將未成熟的疫苗，爭搶作政治外交工具，令人不齒！再者，中共疫苗產業黨政商勾串醜聞不斷，涉及權錢交易與監管機構的舞弊，加以疫苗品質欠佳，復缺科學數據佐證效果與其副作用，令人憂心。

復次，中國從疫苗立項、臨床試驗到上市億支的全過程，通常只經過幾個月，在這個加速的過程中，監管機制的不透明，漏洞百出，致不少人對中國疫苗的品質及安全性有疑慮，無法信任，猶表示就算免費也不會去施打，當白老鼠。疫苗是科學的產物，中共摻入政治、外交圖謀，將是白費心機，害人害己！

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