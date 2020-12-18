自由開講》傲慢的柯文哲跟民眾黨的一天到底在幹嘛？

王潔敏

2020年對世界來說是艱困的一年，因疫情衝擊，台灣不只防疫工作舉世有目共睹，在全球經濟成長率預計為-4.4％的情況下，我們第三季經濟成長率達2％，但台灣卻有一個不在意人民，只在意媒體聲量的民眾黨，在柯文哲的帶領下不斷扯後腿，我們來看看民眾黨的一天到底做了哪些事，到底哪個是對台灣有幫助的？

民眾黨稱為在野黨實在失職，號稱最認真的柯文哲，連攻擊他人也不經求證。（本報資料照）

防疫是國際合作，蔡壁如沒做功課？

首先，12月17日早上民眾黨立法院黨團召開記者會，自詡葉克膜之母的蔡壁如說，因國外疫情依然嚴重，批評衛福部長陳時中跟國外買疫苗，應該成立疫苗國家隊，對疫苗研發給予支持，但我想請問，蔡壁如是不是這幾個月以來都沒有看報紙？這次的疫情遍佈全球，防疫早就是進行國際合作，台灣在今年3月18日就跟美國簽署防疫夥伴關係聯合聲明，台美將在藥物、疫苗開發，以及各項防疫及抗疫措施方面加緊合作，除了美國以外，台灣還跟世界各國進行防疫經驗交流合作，台灣的「疫苗國家隊」早就在運作了，蔡壁如拜託請用功一點好嗎！

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力挺造謠醫師蘇偉碩，無視醫學倫理

民眾黨再來是發文力挺早已於109年7月1日被高雄榮總免職的醫師蘇偉碩，不斷在臉書散佈錯誤假消息到處招搖撞騙，聲稱「進口含萊劑肉品，並非不吃就沒事，光呼吸就可能吸到萊劑，吃素的人也會吃到」、「萊劑會造成自閉症」、「萊克多巴胺的毒性是搖頭丸的250倍」，終於在12月17日被衛福部基於主管機關的職責以《社會秩序維護法》和《食安法》告發，難以想像這些言論是出於一位醫師，無視醫師倫理，也同樣身為醫師的柯文哲竟然也挺得下去，無視法律，實在令人看不下去。

罔顧法律，傲慢的柯文哲

當大家已經覺得夠荒謬了，但應該是太小看民眾黨跟柯文哲了，就在同一天柯文哲又再度無視法律，擅自限縮台北市迪化污水廠的投放時間，拒絕外縣市水肥進台北市處理，根據《廢棄物清理法》第70條規定，執行機關、公民營廢棄物清除處理機構、共同清除處理機構處理，或依第29條第1項提供處理設施之事業，得清理轄區以外之廢棄物，直轄市、縣（市）主管機關不得限制之。意思是縣市政府不能限制轄區外廢棄物入場，就以桃園市來說，桃園市1年處理台北市24萬噸醫療廢棄物、廚餘、污水處理廠的污泥、木材等廢棄物，反過來看桃園的水肥送到台北市不過1至3萬噸，只冷冷反問「桃園為什麼自己不丟 ？」，毫無掩蓋表露了台北的本位主義，因為是台北市長所以可以為所欲為，不想要處理的都給台北以外的縣市去承受的傲慢心態，這樣的人竟然還妄想領導國家？

無心市政真的剛好而已

其實從民眾黨，柯文哲的各種言行可以看出，柯文哲是一個只顧自己的選票利益，哪裡有媒體目光，不論是非對錯，也不管是否會誤導民眾，以砲轟執政黨為目標，說他無心市政真的剛好而已，民眾黨稱為在野黨實在失職，號稱最認真的柯文哲，連攻擊他人也不經求證，這樣還想獲得民心？有沒有搞錯！

（台大研究生）

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